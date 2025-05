Krémes avokádós csirkesaláta

Ez a saláta egyszerre krémes és frissítő. Az avokádó és a majonéz selymessé, a lime és a koriander pedig üdévé teszi. Az állaga is tökéletes: nem túl száraz, de nem is úszik az öntetben. Szendvicsbe, tortillába töltve vagy akár ropogós tortillachipsszel is mennyei!