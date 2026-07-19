Gasztro

2026.07.19.

Nosalty Heti Menü: Zöldséges levesek, gyümölcsös húsok és kevert sütik hete

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Finom zöldséges levesek érkeznek klasszikus, krémleves és hideg gazpacho formájában egyaránt, majd gyümölcstől friss és fanyaran édes sertéshúsos, csirkés és marhahúsos ételeket készítünk, végül gyors kevert sütik sorakoznak fel meggyes, citromos, málnás, kefires, mákos, tökös, szedres kivitelben. Ez lesz a heti menünk, gyertek velünk!

E heti menüajánlatunk főszereplői a zöldségek és gyümölcsök, nem meglepő módon, hiszen nyár van! Citrom, málna, szeder, meggy, alma, cukkini, hüvelyesek, borsó, gomba, kukorica, karalábé is asztalra kerül, no meg persze csirkemell és csirkecomb, sertéskaraj, de marhahús is, hogy tele legyen a hasunk.

Kevert almás süti
Kevert almás süti, recept a képre kattintva nyílik!
Nosalty

A héten tehát biztosan talál kedvére valót mindenki: a szezonális nyári alapanyagokra (is) építő menüsorban lesznek csak zöldséges levesek, gyümölccsel körített főételek a húsimádóknak, melyeket akár hús nélkül is továbbgondolhatunk például hüvelyesekkel, gombával, tofuval pótolva a fehérjét, no és persze sütik is sorakoznak gyors kevert tésztából, finom töltelékekkel, gyümölcsökkel.

Íme aktuális heti menünk, tartsatok velünk most is!

Ha még több kevert süteményre vágysz, itt nézz körül!

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