Nosalty Heti Menü: Zöldséges levesek, gyümölcsös húsok és kevert sütik hete

E heti menüajánlatunk főszereplői a zöldségek és gyümölcsök, nem meglepő módon, hiszen nyár van! Citrom, málna, szeder, meggy, alma, cukkini, hüvelyesek, borsó, gomba, kukorica, karalábé is asztalra kerül, no meg persze csirkemell és csirkecomb, sertéskaraj, de marhahús is, hogy tele legyen a hasunk.
A héten tehát biztosan talál kedvére valót mindenki: a szezonális nyári alapanyagokra (is) építő menüsorban lesznek csak zöldséges levesek, gyümölccsel körített főételek a húsimádóknak, melyeket akár hús nélkül is továbbgondolhatunk például hüvelyesekkel, gombával, tofuval pótolva a fehérjét, no és persze sütik is sorakoznak gyors kevert tésztából, finom töltelékekkel, gyümölcsökkel.
Íme aktuális heti menünk, tartsatok velünk most is!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű138Kalória3.5gFehérje15.6gSzénhidrát5gZsír
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Főétel
Almás csirkenyársakadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű397Kalória34gFehérje16.6gSzénhidrát21.4gZsír
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Desszert
Gyors kefires sütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű751Kalória13.6gFehérje98.8gSzénhidrát34.3gZsír
vasárnap
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű361Kalória11.9gFehérje34.9gSzénhidrát19.3gZsír
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Főétel
Kacsamelles bagel fügéveladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű640Kalória35gFehérje84.2gSzénhidrát15.4gZsír
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Desszert
Francia joghurtos sütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű531Kalória7.3gFehérje69.3gSzénhidrát27.1gZsír
hétfő
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes327Kalória5.7gFehérje15.1gSzénhidrát22.4gZsír
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Főétel
Sajtos-barackos sertéskarajadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű414Kalória28.3gFehérje13.6gSzénhidrát25.5gZsír
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Desszert
Grízes őszibarackos sütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű354Kalória8.6gFehérje51.9gSzénhidrát13gZsír
kedd
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Leves
Tradicionális minestroneadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű117Kalória4.6gFehérje16.6gSzénhidrát4.2gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes655Kalória28.4gFehérje64.8gSzénhidrát32.6gZsír
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Desszert
Meggyes tejfölös piskótaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű444Kalória6.9gFehérje62.5gSzénhidrát19gZsír
szerda
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Leves
Pórés kukoricalevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű379Kalória4.2gFehérje21.7gSzénhidrát32.6gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű602Kalória62.7gFehérje54.4gSzénhidrát14.8gZsír
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Desszert
Görög citromos sütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű362Kalória7.9gFehérje77gSzénhidrát3.2gZsír
csütörtök
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű356Kalória6gFehérje24.1gSzénhidrát27.9gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű747Kalória46.4gFehérje71.1gSzénhidrát31.7gZsír
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Desszert
Tökös-mákos kevert süteményadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű364Kalória5.8gFehérje60gSzénhidrát12.2gZsír
péntek
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű213Kalória5.1gFehérje24.6gSzénhidrát11.6gZsír
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adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű803Kalória25.7gFehérje72.9gSzénhidrát43gZsír
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Desszert
Szedres-fehércsokis kevert süti689Kalória11.6gFehérje85.8gSzénhidrát34.6gZsír
szombat
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