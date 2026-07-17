Kimutatták, hogy ez a népszerű étrend-kiegészítő nemcsak az alvásodon segít, az ízületi fájdalmat is csökkenti

A melatonint manapság leginkább az alvás segítésére szedjük étrend-kiegészítőként, de egy új kutatás szerint a hormon izom- és ízületi fájdalmak csökkentésében is szerepet játszhat.
A kutatók 23 klinikai vizsgálat eredményeit elemezték, több mint 2000 résztvevő bevonásával, és azt találták, hogy a melatonin mérsékelten csökkenti a fájdalmat és javítja az alvás minőségét azoknál, akik krónikus izom- vagy ízületi problémákkal küzdenek.
Mi az a melatonin, és hogyan működik?
A melatonin, mint fájdalomcsökkentő
A hormon a tobozmirigyben termelődik, és szabályozza a test alvás-ébrenlét ciklusát.
Emellett a melatonin képes csökkenteni a fájdalomjeleket az agyban és a gerincvelőben, mérsékelni a gyulladást, nyugtatni a túlaktív idegeket, és védelmet nyújt a sejteknek az oxidatív stresszel szemben.
Ez a kombináció segíthet abban, hogy a krónikus fájdalom és gyulladás kevésbé legyen zavaró, különösen azoknál, akiknél az alvás minősége is rossz.
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Mit mutatott a kutatás?
- A vizsgálatok szerint a melatonin mérsékelten csökkentette a fájdalmat, átlagosan 9 ponttal a 100 pontos skálán, ami hasonló a néhány gyulladáscsökkentő gyógyszer hatásához.
- A javulás mértéke függhet az alvásminőségtől és az alapbetegségektől, mivel a krónikus fájdalomban szenvedők többsége eleve rossz alvási szokásokkal küzdött.
- Műtéti utáni fájdalom esetén a melatonin hatása elenyésző volt, mindössze 2–2,5 pontnyi javulást mutattak a kutatások.
A melatoninnak vannak előnyei, de hátrányai is:
Előnyök:
- Mérsékli a krónikus izom- és ízületi fájdalmat.
- Segít javítani az alvás minőségét, ami önmagában is csökkenti a fájdalomérzetet.
- Biztonságos, rövid távon általában jól tolerálható.
Korlátok:
- Nem helyettesíti a hagyományos kezeléseket, mint a gyógytorna, életmódváltás vagy gyulladáscsökkentő gyógyszerek.
- Az adagolás, a hatás mértéke és az időtartam még nem teljesen tisztázott.
- Mellékhatásként előfordulhat napközbeni álmosság, szédülés, fejfájás vagy hányinger.
A melatonin növelheti a szívelégtelenség kockázatát?
Megállapították, hogy öt év alatt 90%-kal nagyobb eséllyel alakult ki náluk szívelégtelenség, mint azoknál, akik nem szedtek melatonint. Erről itt olvashatsz többet.
Tippek, ha melatonint szednél:
- Ha melatonint használsz, mindig kövesd az adagolási útmutatót, és konzultálj szakemberrel, különösen máj- vagy vesebetegség, illetve autoimmun állapotok esetén.
- A krónikus fájdalom csökkentésére a melatonin kiegészítő kezelésként alkalmazható, nem helyettesítőként.
- A melatonin mellett figyelj a rendszeres mozgásra, gyulladáscsökkentő étrendre és fizioterápiára a hosszú távú eredmény érdekében.
Tudtad?
- A melatonin természetes módon keletkezik az éjszaka folyamán, és a sötétség serkenti a termelődését.
- A hormon csökkenti az oxidatív stresszt, ami a sejtek öregedéséért és gyulladásáért is felelős lehet.
- Amerikában a melatonin étrend-kiegészítőként kapható, míg az Egyesült Királyságban orvosi recepthez kötött, csak rövid távú alvásproblémákra engedélyezett!
Összegzés
A melatonin nemcsak az alvást támogatja, hanem a krónikus izom- és ízületi fájdalmak mérséklésére is alkalmazható. Bár a hatás mérsékelt, a hormon biztonságos kiegészítője lehet a hagyományos terápiáknak, például gyógytornának, mozgásnak vagy gyulladáscsökkentő gyógyszereknek.
Fontos: a legjobb eredmény érdekében mindig figyelj az adagolásra, és konzultálj szakemberrel, ha bármilyen alapbetegség fennáll!