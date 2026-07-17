Kimutatták, hogy ez a népszerű étrend-kiegészítő nemcsak az alvásodon segít, az ízületi fájdalmat is csökkenti

Legtöbben azért választjuk, mert nem tudunk aludni, de lehet pár egyéb kellemes mellékhatása is... Ennek ellenére is fontos, hogy hosszú távú szedése előtt konzultáljunk orvosunkkal!

A melatonint manapság leginkább az alvás segítésére szedjük étrend-kiegészítőként, de egy új kutatás szerint a hormon izom- és ízületi fájdalmak csökkentésében is szerepet játszhat.

A kutatók 23 klinikai vizsgálat eredményeit elemezték, több mint 2000 résztvevő bevonásával, és azt találták, hogy a melatonin mérsékelten csökkenti a fájdalmat és javítja az alvás minőségét azoknál, akik krónikus izom- vagy ízületi problémákkal küzdenek.

A melatonin mérsékli a krónikus izom- és ízületi fájdalmat is

Mi az a melatonin, és hogyan működik?

A melatonin, mint fájdalomcsökkentő

A hormon a tobozmirigyben termelődik, és szabályozza a test alvás-ébrenlét ciklusát.

Emellett a melatonin képes csökkenteni a fájdalomjeleket az agyban és a gerincvelőben, mérsékelni a gyulladást, nyugtatni a túlaktív idegeket, és védelmet nyújt a sejteknek az oxidatív stresszel szemben.

Ez a kombináció segíthet abban, hogy a krónikus fájdalom és gyulladás kevésbé legyen zavaró, különösen azoknál, akiknél az alvás minősége is rossz.

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Mit mutatott a kutatás?

A vizsgálatok szerint a melatonin mérsékelten csökkentette a fájdalmat , átlagosan 9 ponttal a 100 pontos skálán, ami hasonló a néhány gyulladáscsökkentő gyógyszer hatásához.

, átlagosan 9 ponttal a 100 pontos skálán, ami hasonló a néhány gyulladáscsökkentő gyógyszer hatásához. A javulás mértéke függhet az alvásminőségtől és az alapbetegségektől , mivel a krónikus fájdalomban szenvedők többsége eleve rossz alvási szokásokkal küzdött.

, mivel a krónikus fájdalomban szenvedők többsége eleve rossz alvási szokásokkal küzdött. Műtéti utáni fájdalom esetén a melatonin hatása elenyésző volt, mindössze 2–2,5 pontnyi javulást mutattak a kutatások.

A melatoninnak vannak előnyei, de hátrányai is:

Előnyök:

Mérsékli a krónikus izom- és ízületi fájdalmat.

Segít javítani az alvás minőségét , ami önmagában is csökkenti a fájdalomérzetet.

, ami önmagában is csökkenti a fájdalomérzetet. Biztonságos, rövid távon általában jól tolerálható.

Korlátok:

Nem helyettesíti a hagyományos kezeléseket, mint a gyógytorna, életmódváltás vagy gyulladáscsökkentő gyógyszerek .

vagy . Az adagolás, a hatás mértéke és az időtartam még nem teljesen tisztázott.

Mellékhatásként előfordulhat napközbeni álmosság, szédülés, fejfájás vagy hányinger.

A melatonin növelheti a szívelégtelenség kockázatát?

Megállapították, hogy öt év alatt 90%-kal nagyobb eséllyel alakult ki náluk szívelégtelenség, mint azoknál, akik nem szedtek melatonint. Egy tanulmányban több mint 130 ezer, legalább 12 hónapon át melatonint szedő, álmatlanságban szenvedő felnőtt öt évet felölelő egészségügyi adatait használták fel.Megállapították, hogy öt év alatt 90%-kal nagyobb eséllyel alakult ki náluk szívelégtelenség, mint azoknál, akik nem szedtek melatonint. Erről itt olvashatsz többet.

Tippek, ha melatonint szednél:

Ha melatonint használsz, mindig kövesd az adagolási útmutatót , és konzultálj szakemberrel, különösen máj- vagy vesebetegség, illetve autoimmun állapotok esetén.

, és konzultálj szakemberrel, különösen illetve esetén. A krónikus fájdalom csökkentésére a melatonin kiegészítő kezelésként alkalmazható, nem helyettesítőként.

alkalmazható, nem helyettesítőként. A melatonin mellett figyelj a rendszeres mozgásra, gyulladáscsökkentő étrendre és fizioterápiára a hosszú távú eredmény érdekében.

Ha melatonint használsz, mindig kövesd az adagolási útmutatót

Tudtad?

A melatonin természetes módon keletkezik az éjszaka folyamán, és a sötétség serkenti a termelődését.

A hormon csökkenti az oxidatív stresszt , ami a sejtek öregedéséért és gyulladásáért is felelős lehet.

, ami a sejtek öregedéséért és gyulladásáért is felelős lehet. Amerikában a melatonin étrend-kiegészítőként kapható, míg az Egyesült Királyságban orvosi recepthez kötött, csak rövid távú alvásproblémákra engedélyezett!

Összegzés

A melatonin nemcsak az alvást támogatja, hanem a krónikus izom- és ízületi fájdalmak mérséklésére is alkalmazható. Bár a hatás mérsékelt, a hormon biztonságos kiegészítője lehet a hagyományos terápiáknak, például gyógytornának, mozgásnak vagy gyulladáscsökkentő gyógyszereknek.

Fontos: a legjobb eredmény érdekében mindig figyelj az adagolásra, és konzultálj szakemberrel, ha bármilyen alapbetegség fennáll!

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