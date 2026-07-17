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2026.07.17.

Kimutatták, hogy ez a népszerű étrend-kiegészítő nemcsak az alvásodon segít, az ízületi fájdalmat is csökkenti

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Legtöbben azért választjuk, mert nem tudunk aludni, de lehet pár egyéb kellemes mellékhatása is... Ennek ellenére is fontos, hogy hosszú távú szedése előtt konzultáljunk orvosunkkal!

A melatonint manapság leginkább az alvás segítésére szedjük étrend-kiegészítőként, de egy új kutatás szerint a hormon izom- és ízületi fájdalmak csökkentésében is szerepet játszhat.

A kutatók 23 klinikai vizsgálat eredményeit elemezték, több mint 2000 résztvevő bevonásával, és azt találták, hogy a melatonin mérsékelten csökkenti a fájdalmat és javítja az alvás minőségét azoknál, akik krónikus izom- vagy ízületi problémákkal küzdenek.

50-60-as nő ül az ágyon, fájlalja a térdét
A melatonin mérsékli a krónikus izom- és ízületi fájdalmat is

Mi az a melatonin, és hogyan működik?

A melatonin, mint fájdalomcsökkentő

A hormon a tobozmirigyben termelődik, és szabályozza a test alvás-ébrenlét ciklusát.

Emellett a melatonin képes csökkenteni a fájdalomjeleket az agyban és a gerincvelőben, mérsékelni a gyulladást, nyugtatni a túlaktív idegeket, és védelmet nyújt a sejteknek az oxidatív stresszel szemben.

Ez a kombináció segíthet abban, hogy a krónikus fájdalom és gyulladás kevésbé legyen zavaró, különösen azoknál, akiknél az alvás minősége is rossz.

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Mit mutatott a kutatás?

  • A vizsgálatok szerint a melatonin mérsékelten csökkentette a fájdalmat, átlagosan 9 ponttal a 100 pontos skálán, ami hasonló a néhány gyulladáscsökkentő gyógyszer hatásához.
  • A javulás mértéke függhet az alvásminőségtől és az alapbetegségektől, mivel a krónikus fájdalomban szenvedők többsége eleve rossz alvási szokásokkal küzdött.
  • Műtéti utáni fájdalom esetén a melatonin hatása elenyésző volt, mindössze 2–2,5 pontnyi javulást mutattak a kutatások.

A melatoninnak vannak előnyei, de hátrányai is:

Előnyök:

Korlátok:

  • Nem helyettesíti a hagyományos kezeléseket, mint a gyógytorna, életmódváltás vagy gyulladáscsökkentő gyógyszerek.
  • Az adagolás, a hatás mértéke és az időtartam még nem teljesen tisztázott.
  • Mellékhatásként előfordulhat napközbeni álmosság, szédülés, fejfájás vagy hányinger.

A melatonin növelheti a szívelégtelenség kockázatát?

Egy tanulmányban több mint 130 ezer, legalább 12 hónapon át melatonint szedő, álmatlanságban szenvedő felnőtt öt évet felölelő egészségügyi adatait használták fel.
Megállapították, hogy öt év alatt 90%-kal nagyobb eséllyel alakult ki náluk szívelégtelenség, mint azoknál, akik nem szedtek melatonint. Erről itt olvashatsz többet.

Tippek, ha melatonint szednél:

  • Ha melatonint használsz, mindig kövesd az adagolási útmutatót, és konzultálj szakemberrel, különösen máj- vagy vesebetegség, illetve autoimmun állapotok esetén.
  • A krónikus fájdalom csökkentésére a melatonin kiegészítő kezelésként alkalmazható, nem helyettesítőként.
  • A melatonin mellett figyelj a rendszeres mozgásra, gyulladáscsökkentő étrendre és fizioterápiára a hosszú távú eredmény érdekében.
fiatal nő az ágyban fekszik, nem tud aludni, fáradtan néz, lógó karokkal
Ha melatonint használsz, mindig kövesd az adagolási útmutatót

Tudtad?

  • A melatonin természetes módon keletkezik az éjszaka folyamán, és a sötétség serkenti a termelődését.
  • A hormon csökkenti az oxidatív stresszt, ami a sejtek öregedéséért és gyulladásáért is felelős lehet.
  • Amerikában a melatonin étrend-kiegészítőként kapható, míg az Egyesült Királyságban orvosi recepthez kötött, csak rövid távú alvásproblémákra engedélyezett!

Összegzés

A melatonin nemcsak az alvást támogatja, hanem a krónikus izom- és ízületi fájdalmak mérséklésére is alkalmazható. Bár a hatás mérsékelt, a hormon biztonságos kiegészítője lehet a hagyományos terápiáknak, például gyógytornának, mozgásnak vagy gyulladáscsökkentő gyógyszereknek.

Fontos: a legjobb eredmény érdekében mindig figyelj az adagolásra, és konzultálj szakemberrel, ha bármilyen alapbetegség fennáll!

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