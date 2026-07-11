Zamárdi, Fonyód, Lelle: 7 étterem a Balaton déli partján, amit csak imádni tudunk

Az utóbbi időben talán kicsit többet beszélünk a Balaton északi partjáról, pedig a déli oldal is tele van csodás látnivalókkal, Aligától Balatonmáriafürdőig. Na, meg persze jó éttermekkel, ezek közül mi most hetet mutatunk, hogy biztos ne maradjon senki éhes, aki a környéken tölti a perzselő, nyári napokat.

Lokal at the Lake

Janka és Ricsi már belopták magukat a szívünkbe a nagykanizsai Lokalistával, és egy ideje már, hál’Istennek, a Balaton partján is találkozhatunk velük a fonyódi Lokal at the Lake nevű helyen. Ugyanazt az ízletes, színes, szezonális, fenntartható konyhát viszik, amit már megszokhattunk tőlük, legyen szó ebédről, vacsoráról, egy gyors kávéról napközben vagy egy pohár hideg fröccsről, limonádéról a naplementében.

A levesek közül az egyik húsos, a másik mentes, az étlap többi részét pedig a kérjünk sokfélét, és kóstolgassunk-csipegessünk filozófia mentén összeállított kisebb és nagyobb tálak alkotják. Ilyen például a dödölle isteni mangalicaszalonnával vagy épp a vargányás házi szélesmetélt, esetleg a mindenféle jóval megpakolt Lokál tál.

Aki ezután még bírja szusszal, az kóstolja meg a desszerteket is, a nyári gyümölcsökkel tálalt ordagombóc egyszerűen zseniális.

Lokal at the Lake via

Lokal at the Lake

Fonyód, Thököly utca 98.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök, vasárnap 11.30-21.30, péntek-szombat 11.30-22.00

Port étterem és panzió

Balatonmáriafürdő egyik biztos, és hosszú ideje kiszámítható pontja a Port étterem és panzió, ami a 2010-es évek óta folyamatosan jelen van és fejlődik, nem csoda, ha állandó szereplője a különféle balatoni ajánlóknak. A húsokat, zöldségeket környékbeli gazdáktól szerzik be, a borok helyi borászok munkáját dicsérik, de az étterem saját fűszer- és virágoskertje is rendelkezésre áll az étlap megalkotásakor. Berki Zsolt séf fogásaiban mindig van valami, ami ismerős, és akad egy váratlan csavar is.

A rántott sertésszűz például klasszikusan, petrezselymes parázsburgonyával érkezik, a konfitált kacsacombot viszont erdei gombás rizottóval és tárkonyos almával tálalják, amik így együtt tökéletes ízháromszöget alkotnak.

A legjobb választás egy kellemes vacsorához, egy vízparton töltött nap végén.

Port étterem és panzió via

Port étterem és panzió

Balatonmáriafürdő, Benáth Aurél sétány 5.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.30-21.45

Kedvesem Bisztró

Ez történt Lellén…Mondják a klasszikus dalban, de azt például nem éneklik meg, Lellén könnyen megesik, hogy az ember a Kedvesem egyik asztalánál találja magát. Ebben a hangulatos bisztróban hétfőtől péntekig ebédmenüt is kínálnak, a folyamatosan alakuló séfajánlatban pedig most épp olyan kedvencekre bukkanhatunk, mint a cordon bleu krumplipürével, na nem a bolti, mirelit változat, vagy a nyár szupersztárja, a kovászos uborkakrémleves, amit a tetejére hintett baconmorzsák tesznek még izgalmasabbá.

Persze, a nyár a Kedvesembe is teljes erővel megérkezett, így a műfaj rajongói isteni lecsót is kóstolhatnak, a húsmentes fogások kedvelőinek pedig ott az édes-chilis rizstészta vagy épp a fantasztikus, humusszal, gránátalmával és belugalencse-salátával tálalt sült karfiol.

Ez egy kedves, otthonos hely, ahol mindenki jóllakhat, úgyhogy érdemes társasággal érkezni, úgy falatozni is kellemesebb.

Kedvesem Bisztró via

Kedvesem Bisztró

Balatonlelle

Nyitvatartás: hétfő-szombat 11.30-22.00, vasárnap 11.30-21.30

Villa Gréta

Nincs lista cukrászda nélkül, különben hova járunk sütizni meg fagyizni két csobbanás között? A Villa Gréta Siófokról indult, majd megjárták a Kőröshegyet, végül egy kisebb szünet után Zamárdiban találták meg az otthonukat, mindannyiunk legnagyobb örömére.

Ez a családi vállalkozás tökéletesen párosítja a modern ízek és cukrászmegoldások mellé a nagy klasszikusokat, így például a Mangó Mara néven futó isteni mangós desszert mellett jól megfér egy isteni somlói galuska vagy épp egy kicsit modernebbre fésült Sacher is.

Aki inkább sósat enne, annak sem kell csalódnia, illetve vannak szendvicsek, van finom kávé és hűsító italok is, nem szólva a csodálatos fagyispultról, ahonnan kehelybe, tölcsérbe egyaránt válogathatunk. Hamisítatlan, tökéletes cukrászdaélmény, ahol a konzervatív sütikedvelőktől az újhullámos kalandorokig mindenki találhat szívének-szájának kedves édességeket.

Villa Gréta via

Villa Gréta

Zamárdi, Rákóczi utca 22.

Nyitvatartás: hétfő, szerda-vasárnap 9.30-18.00

Kistücsök

Nem lehet a déli partról írni úgy, hogy ne legyen benne a felsorolásban az általunk is tisztelt és szeretett Kistücsök. Lassan három évtizede, hogy Csapody Balázs átvette az éttermet, és akármit tervezett is akkoriban, nem tudom, megfordult-e a fejében, hogy ilyen hosszú időn keresztül üzemelni fog a hely, és ennyire szeretni is fogják az emberek. Mindazt, amit számukra a környék, a Balaton jelent, az ételek, a borok segítségével fejezik ki, figyelve a szezonalitásra.

A Régiónk ízei menüsor húsos és húsmentes változatban egyaránt elérhető, de emellett ott az à la carte étlap is, ami már azzal meghódította a szívemet, hogy a tepertős túrós csusza felkerült rá, mert szerintem ez egy csodálatos étel, és olyan kevés helyen vállalják, hogy felveszik a menüre.

Egy szó, mint száz, a Kistücsök olyan hely, ahová az ember időről időre visszatér, és ennek oka van. Mégpedig az, hogy a minőség és a kiszolgálás is kiváló, máskülönben nem tarthatna évtizedeken át egy sikertörténet.

Kistücsök via

Kistücsök

Balatonszemes, Bajcsy Zsilinszky utca 25.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-23.00

Vitorlás Étterem

És akkor térjünk vissza Balatonlellére, méghozzá a Vitorlásba. Ez a hely maga a klasszikus, komfortos, picit elegánsabb, de még mindig nem feszengős, kellemes éttermi élmény. Igényes, jól elkészített fogások, beszélgetéshez, jó hangulatban eltöltött estékhez alkalmas környezet, no meg persze helyi ízek.

A nyarat fűszeres, hideg gazpacho ízesíti, a klasszikusok kedvelőinek ott a hagymás dödölle tejföllel és ajvárral, de olyan malacporchettát készítenek, hogy az említésétől is libabőrös leszek, hát még, ha megkóstolom.

A grillezett kecskesajt quinoasalátával, körtével, dióval ideális választás, ha valami könnyedebbre vágyik az ember, a vörösboros marhapofa pedig azoknak lesz a kedvence, akik nyáron sem érik be holmi könnyített vacsorákkal. Akármit is kérjünk, a minőségben biztosan nem fogunk csalódni.

Vitorlás Étterem via

Vitorlás Étterem

Balatonlelle, Köztársaság utca 14.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.30-22.00

A Konyhám Stúdió 365

Számos oka van annak, hogy a fonyódi Konyhám közel áll a szívünkhöz, az egyik, hogy egész évben nyitva vannak, így zimankós teleken sem kell nélkülöznünk őket. A történet, ami 2017-ben indult egy fenyvesi strandbisztróból, mára igazi sikersztorivá nőtte ki magát. Szikra Gabriella és Renczés Gábor szeretik, amit csinálnak, és ez a vállalkozásukon is érződik. Bármi kerüljön is az asztalra, azt gondos kiválasztás előzte meg, és úgy készítették, mintha csak maguknak csinálták volna. Az étlapon háromféle leves szerepel, egy folyton változó napi ajánlat, egy balatoni halászlé és egy klasszikus húsleves.

Gabrielláék bizalmat szavaztak olyan, kicsit lenézett klasszikusoknak, mint a hortobágyi húsos palacsinta, de kapható itt főtt burgonyával és hagymalekvárral tálalt resztelt máj is, ami az éttermi ligában szintén alulértékelt fogás, pedig hát kevés finomabbat találni nála.

Akár ebéd, akár vacsora, akár csendes kettesben, akár társasággal, ide megéri eljönni, aztán újra és újra visszatérni. Mert ez a jó helyek ismérve, hogy egy látogatással nem éri be az ember.

A Konyhám Stúdió 365 via

A Konyhám Stúdió 365

Fonyód, Ady Endre utca 5.

Nyitvatartás: hétfő, csütörtök-szombat 12.00-22.00, vasárnap 12.00-21.00

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Címlapfotó: A Konyhám Stúdió 365