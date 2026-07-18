Dietetikusok szerint így érdemes elkészíteni a tojást

Nem mindegy, hogy bő olajban sütjük vagy néhány perc alatt megfőzzük a tojást. Mutatjuk, hogy a dietetikusok szerint melyik elkészítési mód a legegészségesebb.

A tojás sokoldalú alapanyag: készülhet belőle rántotta, tükörtojás, omlett, kemény tojás vagy éppen lágy tojás. Bár valamennyi változat értékes fehérjéhez és fontos tápanyagokhoz juttathatja a szervezetet, az elkészítés módja hatással lehet az étel energiatartalmára és arra is, milyen hosszan éri erős hőhatás a tojást.

Táplálkozási szakértők szerint a lágyra főzött tojás több szempontból is előnyös választás lehet. Nem kell hozzá olajat vagy vajat használni, gyorsan elkészül, és a rövidebb főzési idő miatt kíméletesebb hőkezelésnek számít.

Rengeteg értékes tápanyag található a tojásban

A tojás kis mérete ellenére kifejezetten tápanyagdús élelmiszer. Teljes értékű fehérjét tartalmaz, vagyis megtalálhatók benne azok az esszenciális aminosavak, amelyeket a szervezet nem képes önállóan előállítani.

A tojás emellett többek között B-vitaminokat, A- és D-vitamint, szelént, jódot és kolint is biztosíthat. A kolin hozzájárul a sejthártyák felépítéséhez, és az idegrendszer megfelelő működésében is szerepet játszik.

A vitaminok és ásványi anyagok jelentős része a tojássárgájában található. Emiatt egészséges emberek esetében általában nincs szükség arra, hogy kizárólag tojásfehérjét fogyasszanak, hacsak ezt valamilyen egyéni egészségügyi szempont nem indokolja.

Ezért lehet jó választás a lágy tojás

A lágy tojás egyik legnagyobb előnye, hogy hozzáadott zsiradék nélkül készül. A rántottához vagy a tükörtojáshoz sokan vajat, olajat, szalonnát vagy sajtot is használnak, amelyek jelentősen növelhetik az étel kalória- és zsírtartalmát.

A főzés során ezzel szemben kizárólag vízre van szükség. A tojást ráadásul csak néhány percig éri hő, így az elkészítési mód kevésbé intenzív, mint amikor magas hőmérsékleten, hosszabb ideig sütjük.

A megfelelően elkészített lágy tojásban a fehérje már megszilárdul, a sárgája azonban krémes marad. Sokan éppen ezért kenyérrel, pirítóssal vagy friss zöldségekkel fogyasztják.

A rántotta sem egészségtelen

A lágy tojás előnyei nem jelentik azt, hogy a rántotta vagy a tükörtojás rossz választás lenne. Az elkészítés részletei sokkal többet számítanak annál, hogy pontosan melyik tojásételt választjuk.

Egy kevés zsiradékkal, mérsékelt hőmérsékleten készített rántotta jól beilleszthető a kiegyensúlyozott étrendbe.

A zöldségekkel, teljes kiőrlésű kenyérrel vagy friss salátával tálalt tojás kedvezőbb reggeli lehet, mint az a változat, amelyhez nagy adag szalonna, kolbász, zsíros sajt és fehér kenyér társul.

Kell tartanunk a tojás koleszterintartalmától?

A tojás sokáig tiltólistás ételnek számított a magas koleszterintartalma miatt. A táplálkozástudomány ma már árnyaltabban kezeli ezt a kérdést. Az étrenddel elfogyasztott koleszterin és a vér koleszterinszintje között nem mindenkinél áll fenn közvetlen, egyszerű kapcsolat.

A vérzsírok alakulására az étrend egésze, a telített zsírok mennyisége, a testsúly, a mozgás, az öröklött hajlam és számos más tényező is hatással lehet. Egészséges embereknél ezért a mérsékelt tojásfogyasztás általában része lehet a változatos étrendnek.

Magas koleszterinszint, szív- és érrendszeri betegség, cukorbetegség vagy más krónikus állapot esetén ugyanakkor érdemes személyre szabott tanácsot kérni orvostól vagy dietetikustól.

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