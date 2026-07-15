Az uborkasaláta minden évszakban jól eső kísérője a főételeknek, de talán nyáron mégis egy kicsit több létjogosultsága van, hiszen ekkor kapni a legfinomabb darabokat. Mai Napi Tippünkben elárulunk egy olyat trükköt, amitől finomabb lesz a saláta.

Az uborkasalátát van aki ecetesen, van aki tejfölösen készíti, de akárhogy is: ez a tipp jól fog jönni, ha szeretnéd még finomabbá tenni. Nézzük!

Mindig add hozzá ezt az egy hozzávalót az uborkasalátához: sokkal finomabb lesz a végeredmény

A tejfölös uborkasaláta a magyar konyha egyik legegyszerűbb salátája. Jól illik rántott húsokhoz, pörköltekhez, grillezett ételekhez, de akár önmagában is tökéletes választás egy meleg nyári napon. Bár az alaprecept egyszerűnek tűnik, uborka, tejföl, fokhagyma, só és egy kis ecet szükséges, van egy apró konyhai trükk, amitől az ízek sokkal harmonikusabbá válnak.

Ez pedig nem más, mint egy negyed teáskanálnyi cukor hozzáadása.

Nem azért kerül bele, hogy édes legyen, hanem azért, mert kiemeli az uborka friss ízét, és tökéletesen kiegyensúlyozza a savanykás ecetet, valamint a fokhagyma erőteljes aromáját. Ez a kis mennyiség szinte észrevétlen marad, mégis kellemesebb összhatást ad az egész salátának.

További tippek a tejfölös uborkasalátához:

Sózd meg előre az uborkaszeleteket, majd hagyd állni 15-20 percig, és nyomkodd ki belőle a levet. Így sokkal krémesebb lesz az öntet, a saláta pedig nem lesz vizes.

Használj egy kis kaprot, sokkal nyáriasabb lesz tőle.

Pihentesd egy fél órát az összeállított salátát, sokkal jobban összeérnek az ízek.

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Miért érdemes gyakrabban enni uborkát?

Az uborka nemcsak finom és frissítő zöldség, hanem számos jótékony tulajdonsággal is rendelkezik. Nagyon magas a víztartalma, ezért kiválóan hozzájárul a szervezet folyadékellátásához, különösen a melegebb hónapokban.

Az uborka egészségügyi előnyei közé tartozik:

Segíti a hidratálást: az uborka nagy része víz, így könnyű és frissítő étel.

az uborka nagy része víz, így könnyű és frissítő étel. Alacsony kalóriatartalmú: jó választás lehet azok számára, akik könnyedebb ételeket szeretnének fogyasztani.

jó választás lehet azok számára, akik könnyedebb ételeket szeretnének fogyasztani. Rostokat tartalmaz: támogatja az egészséges emésztést és hozzájárulhat a megfelelő bélműködéshez.

támogatja az egészséges emésztést és hozzájárulhat a megfelelő bélműködéshez. Vitaminokat és ásványi anyagokat biztosít: többek között K-vitamint, valamint kisebb mennyiségben más értékes tápanyagokat is tartalmaz.

többek között K-vitamint, valamint kisebb mennyiségben más értékes tápanyagokat is tartalmaz. Antioxidáns vegyületei révén segítheti a sejtek védelmét a káros oxidatív folyamatokkal szemben.

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