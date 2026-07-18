Gasztro

2026.07.18.

Súlyos hiányosságokat talált a Nébih, bezárt a népszerű cukrászda üzeme

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt leállította a hatóság egy tápiószecsői cukrászüzem működését.

Higiéniai és élelmiszer-biztonsági problémákat tárt fel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az IPACS-ICE Kft. tápiószecsői üzemében. A Nébih tájékoztatása szerint a hatóság július 9-én azonnali hatállyal felfüggesztette a létesítmény élelmiszer-előállítói tevékenységét.

A vállalkozás működteti a Hisztéria Cukrászdát, amely országos ismertségre tett szert, miután cukrászuk készítette el a 2020-ban Magyarország Tortájának választott Curiositas nevű édességet. Az üzem azonban a feltárt hiányosságok megszüntetéséig nem folytathatja a termelést.

Negyven kifogásolt élelmiszertételt találtak

Az ellenőrzés során összesen 40 problémás élelmiszertételt azonosítottak. Ezek közül 29 termék esetében nem volt biztosított a megfelelő nyomon követhetőség, vagyis a rendelkezésre álló információk alapján nem lehetett egyértelműen megállapítani a termékek eredetét, előállításának idejét vagy azonosító adatait.

Nyolc terméken egyáltalán nem volt jelölés, további 18 tétel címkéjén pedig nem szerepeltek a nyomon követéshez szükséges információk. Három terméknél a Nébih szerint a csomagoláson feltüntetett megnevezés nem egyezett meg az élelmiszer tényleges jellegével.

A hatóság emellett 11 olyan terméket is talált, amelyeknek már lejárt a minőségmegőrzési idejük.

Visszahívást rendeltek el

A Nébih elrendelte a kifogásolt élelmiszerek azonnali kivonását a forgalomból. Megtiltották azok értékesítését és felhasználását, a tételeket pedig hatósági zár alá vették.

Nemcsak az ellenőrzés során kifogásolt termékeket zárolták. Az intézkedés az üzem által előállított további tételekre is kiterjedt, valamint elrendelték valamennyi, még fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időn belüli termék visszahívását.

A hatóság közlése alapján az üzem csak akkor kezdheti újra működését, ha megszünteti a feltárt szabálytalanságokat, és egy újabb ellenőrzés igazolja, hogy a létesítmény megfelel az élelmiszer-biztonsági követelményeknek.

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Kormos Lili

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