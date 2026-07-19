Gasztro

2026.07.19.

Minden reggel kávét főz a vendégeinek a 101 éves Anna néni

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A 101 éves olasz Anna Possi szerint a hosszú élethez nem csodadiéta kell, hanem munka, öröm és az, hogy az ember soha ne hagyja el magát.

Anna Possi 101 évesen sem tölti pihenéssel a napjait. Minden reggel még sötétben felkel, majd fát vág, ugyanis az általa vezetett bárban fatüzelésű kályhával fűtenek. Szerinte ez a rendszeres fizikai munka segít neki abban, hogy erős és mozgékony maradjon.

A Bar Centrale már 67 éve az élete része. Anna néni akkor érzi magát jól, amikor dolga akad, ezért elképzelhetetlennek tartaná, hogy egész nap üljön. Fél hétkor már a pult mögött áll, és készíti a kávét az első vendégeknek.

Sokan csak azért térnek be, hogy lássák őt

A környéken mindenki ismeri, de távoli országokból is érkeznek hozzá látogatók. Németországból, Peruból és Kínából is utaztak már el hozzá, hogy találkozzanak a 101 éves pultossal.

Anna néni 101 évesen is a vendégeinek él. (Fotó: YouTube)

Sokan nemcsak egy kávé miatt térnek be. Beszélgetni szeretnének vele, meghallgatni a történeteit, vagy látni, hogyan dolgozik. Anna mégsem gondolja magát különlegesnek: szerinte ő csupán mindig tette a dolgát.

Egyetlen okból zárná be a bárt

A bár ajtaja szinte mindig nyitva áll, Anna azonban egyetlen alkalommal szívesen tartana szünnapot. Régóta szeretne eljutni Torinóba, ahol még soha nem járt, és azt tervezi, hogy a lányával együtt fedezi fel a várost. Ez lenne az a nap, amikor a Bar Centrale zárva maradna.

Egyszerűen és mértékletesen étkezik

Anna néni étrendje távol áll a divatos életmódprogramoktól. Reggelire teát iszik, mellé egy szelet saját készítésű almás süteményt eszik. Ebédre kevés spagettit főz vajjal vagy olajjal, majd gyümölcsöt vagy egy kis sajtot fogyaszt.

Vacsorára gyakran babból és csicseriborsóból készült krémet eszik gyümölccsel. Úgy véli, nem a különleges alapanyagok, hanem a mértékletesség és a jó minőség számít. Korábban megivott egy pohár bort, egy betegség után azonban lemondott róla.

Nem csodaszert, hanem életkedvet ajánl

Anna néni történetére Olaszországban is felfigyeltek. Sergio Mattarella köztársasági elnök állami kitüntetéssel ismerte el a munkáját, amit nagy megtiszteltetésként él meg.

Szerinte a hosszú élet titka egyszerű: fontos szeretni azt, amit csinálunk, mozgásban maradni, és minden nap találni valamilyen feladatot.

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