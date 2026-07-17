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halételek rántott hal

Egyszerű és gyors fish and chips

Rosanics Petra
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

344
Kalória
36.6g
Fehérje
33g
Szénhidrát
5.8g
Zsír
219.3g
Víz
80.6g
Koleszterin
933.8mg
Élelmi rost
84.4mg
Cukor
  • 13% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 344 kcal
  • 13% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 1372 kcal
  • 13% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 91 kcal
  • 13% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Szelén
  • Magnézium
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    36.6 g

Zsír

  • Összesen
    5.8 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    81 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1419.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    73 mg
  • Kálcium
    37 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    68 mg
  • Foszfor
    416 mg
  • Nátrium
    823 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    33 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    219.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    23 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    68 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    21 micro
  • Kolin:
    126 mg
  • Retinol - A vitamin:
    23 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    6 micro
Összesen 344 kcal
  • 13% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Szelén
  • Magnézium
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    146.6 g

Zsír

  • Összesen
    23.3 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    12 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    323 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5678.2 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    292 mg
  • Kálcium
    148 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    271 mg
  • Foszfor
    1663 mg
  • Nátrium
    3294 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    131.9 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    877.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    90 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    7 micro
  • E vitamin:
    8 mg
  • C vitamin:
    8 mg
  • D vitamin:
    270 micro
  • K vitamin:
    13 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    17 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    85 micro
  • Kolin:
    502 mg
  • Retinol - A vitamin:
    90 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    23 micro
Összesen 1372 kcal
  • 13% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Szelén
  • Magnézium
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    9.7 g

Zsír

  • Összesen
    1.5 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    21 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    375.3 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    19 mg
  • Kálcium
    10 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    18 mg
  • Foszfor
    110 mg
  • Nátrium
    218 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    8.7 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    58 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    6 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    18 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    6 micro
  • Kolin:
    33 mg
  • Retinol - A vitamin:
    6 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1 micro
Összesen 91 kcal

Elkészítés

  1. A tőkehalat tetszőleges méretű szeletekre vágjuk, majd konyhai papírtörlővel szárazra töröljük.
  2. A lisztet egy nagy tálba kiöntjük, majd a halszeleteket egyesével meghempergetjük benne, ügyelve rá, hogy a teljes felületükön, egyenletesen bevonja a liszt a halakat. Az előpanírozott halakat tegyük egy száraz tányéron félre.
  3. A liszthez adjuk hozzá a keményítőt, a vörös- és fokhagymaport, a szódabikarbónát, a sót és a borsot. Kis kézi habverővel vagy villával elkeverjük, majd hozzáöntjük a szódavizet, és azzal is alaposan elkeverjük.
  4. A cél egy könnyed, a palacsintáéhoz hasonlító állagú tészta - ennek eléréséhez szükség esetén több vagy kevesebb folyadékot is használhatunk. A szóda helyett akár világos sört is tehetünk bele, ez is igen elterjedt verzió, innen ered a sörtészta elnevezés is.
  5. Az olajat forrósítsuk fel, majd amikor már sütésre kész, akkor a halszeleteket egyesével megmártjuk a tésztában egy villa segítségével, majd egyenesen a forró olajba tesszük őket. Ne zsúfoljuk túl az edényt, egyszerre annyi halat süssünk, amennyi kényelmesen elfér egymás mellett.
  6. A halszeletek mindkét oldalát aranybarnára sütjük az olajban, a sütési idő viszont a hal vastagságától is függ: a vékonyabb szeletek kb. 5-6, a vastagabbak kb. 8-10 perc alatt sülnek készre.
  7. A kész halakat szedjük hűtőrácsra - ez azért fontos, mert így a felesleges olaj lecsepeg róla, de egyenletesen tud hűlni, és nem lesz szottyos a panír alsó része sem, ami előfordulhat, ha papírtörlővel bélelt tányérra szedjük.
  8. A kész rántott halat tálaljuk azon melegében, ízlés szerint megsózva és citromlével vagy malátaecettel meglöttyintve. Köretként sült krumpli mindenképpen dukál mellé, plusz valamilyen mártogatóst is érdemes készíteni - a mi kedvencünk a borsópüré (mushy pea) és az uborkás remulád.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 20 p
  • Főzés módja: rántott ételek
nosalty-badge További kipróbált receptek

Az angolok fish and chips-e nem véletlenül szerzett magának annyi rajongót világszerte: a könnyű és ropogós tésztába bújtatott halszeleteket mi is bármelyik nap tudnánk majszolni. Köretként elmaradhatatlan mellé a burgonya, de ha ránk hallgattok, akkor egy adag borsópürét, azaz mushy pea-t is készítetek hozzá.

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