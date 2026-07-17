Egyszerű és gyors fish and chips
Hozzávalók
-
750 g tőkehalfilé (foltos tőkehal)
-
125 g finomliszt
-
40 g étkezési keményítő
-
2 ek fokhagymapor (vörös- és fokhagymapor vegyesen)
-
1 tk szódabikarbóna
-
1 teáskanál só (ízlés szerint)
-
bors ízlés szerint
-
250 ml szódavíz
-
4 dl repceolaj
- 13% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
188g tőkehalfilé154 kcal
-
31g finomliszt114 kcal
-
38 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2g só0 kcal
-
0 kcal
-
63g szódavíz0 kcal
-
85g repceolaj38 kcal
- 13% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
750g tőkehalfilé615 kcal
-
125g finomliszt455 kcal
-
152 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
6g só0 kcal
-
0 kcal
-
250g szódavíz0 kcal
-
340g repceolaj150 kcal
- 13% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
49.6g tőkehalfilé41 kcal
-
8.3g finomliszt30 kcal
-
2.6g étkezési keményítő10 kcal
-
0 kcal
-
0.1g szódabikarbóna0 kcal
-
0.4g só0 kcal
-
0 kcal
-
16.5g szódavíz0 kcal
-
22.5g repceolaj10 kcal
- 13% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 74% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 36.6 g
Zsír
-
Összesen 5.8 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 81 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1419.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 73 mg
-
Kálcium 37 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 68 mg
-
Foszfor 416 mg
-
Nátrium 823 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 33 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 219.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 23 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 68 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 21 micro
-
Kolin: 126 mg
-
Retinol - A vitamin: 23 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 6 micro
- 13% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 74% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 146.6 g
Zsír
-
Összesen 23.3 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 323 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5678.2 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 292 mg
-
Kálcium 148 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 271 mg
-
Foszfor 1663 mg
-
Nátrium 3294 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 131.9 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 877.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 90 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 7 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 8 mg
-
D vitamin: 270 micro
-
K vitamin: 13 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 17 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 85 micro
-
Kolin: 502 mg
-
Retinol - A vitamin: 90 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 23 micro
- 13% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 74% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 9.7 g
Zsír
-
Összesen 1.5 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 21 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 375.3 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 19 mg
-
Kálcium 10 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 18 mg
-
Foszfor 110 mg
-
Nátrium 218 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 8.7 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 58 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 6 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 18 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 6 micro
-
Kolin: 33 mg
-
Retinol - A vitamin: 6 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1 micro
Elkészítés
- A tőkehalat tetszőleges méretű szeletekre vágjuk, majd konyhai papírtörlővel szárazra töröljük.
- A lisztet egy nagy tálba kiöntjük, majd a halszeleteket egyesével meghempergetjük benne, ügyelve rá, hogy a teljes felületükön, egyenletesen bevonja a liszt a halakat. Az előpanírozott halakat tegyük egy száraz tányéron félre.
- A liszthez adjuk hozzá a keményítőt, a vörös- és fokhagymaport, a szódabikarbónát, a sót és a borsot. Kis kézi habverővel vagy villával elkeverjük, majd hozzáöntjük a szódavizet, és azzal is alaposan elkeverjük.
- A cél egy könnyed, a palacsintáéhoz hasonlító állagú tészta - ennek eléréséhez szükség esetén több vagy kevesebb folyadékot is használhatunk. A szóda helyett akár világos sört is tehetünk bele, ez is igen elterjedt verzió, innen ered a sörtészta elnevezés is.
- Az olajat forrósítsuk fel, majd amikor már sütésre kész, akkor a halszeleteket egyesével megmártjuk a tésztában egy villa segítségével, majd egyenesen a forró olajba tesszük őket. Ne zsúfoljuk túl az edényt, egyszerre annyi halat süssünk, amennyi kényelmesen elfér egymás mellett.
- A halszeletek mindkét oldalát aranybarnára sütjük az olajban, a sütési idő viszont a hal vastagságától is függ: a vékonyabb szeletek kb. 5-6, a vastagabbak kb. 8-10 perc alatt sülnek készre.
- A kész halakat szedjük hűtőrácsra - ez azért fontos, mert így a felesleges olaj lecsepeg róla, de egyenletesen tud hűlni, és nem lesz szottyos a panír alsó része sem, ami előfordulhat, ha papírtörlővel bélelt tányérra szedjük.
- A kész rántott halat tálaljuk azon melegében, ízlés szerint megsózva és citromlével vagy malátaecettel meglöttyintve. Köretként sült krumpli mindenképpen dukál mellé, plusz valamilyen mártogatóst is érdemes készíteni - a mi kedvencünk a borsópüré (mushy pea) és az uborkás remulád.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 20 p
- Főzés módja: rántott ételek
Az angolok fish and chips-e nem véletlenül szerzett magának annyi rajongót világszerte: a könnyű és ropogós tésztába bújtatott halszeleteket mi is bármelyik nap tudnánk majszolni. Köretként elmaradhatatlan mellé a burgonya, de ha ránk hallgattok, akkor egy adag borsópürét, azaz mushy pea-t is készítetek hozzá.