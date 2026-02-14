5 tárgy, amit azonnal száműzz a hálószobádból, ha nyugodtan akarsz aludni és ébredni

Nem mindegy, hogyan rendezzük be a hálószobánkat - a kevesebb több, és itt ez a mondás kiemelten érvényes. Lássuk, mi az, aminek semmiképp sincs helye a hálóban, ha a cél a pihentető alvás és a jókedvű, nyugodt ébredés.

Természetesen a lakberendezési trendek a hálószobákra is kiterjednek - és itt most nem arra gondolunk, hogy milyen ágyat és éjjeli szekrényt válassz a bútorboltban vagy hogy tojáshéj-, esetleg krémszínű legyen-e a fal, hanem arra, hogy mivel NE vedd körbe magad, ha a cél a nyugodt légkör, a pihentető alvás és az azt követő kiegyensúlyozott ébredés. Lássuk, a szakértők szerint melyek azok a tárgyak, amelyek akadályozzák a hálószoba nyugalmát, nem oda valók, ezért pedig érdemes lenne száműzni őket.

Egy nyugodt hálószoba

A napunkat a hálószobában fejezzük be, és ott is kezdjük, tehát ez a helyiség igen erősen befolyásolja a kedvünket, hangulatunkat és jóllétünket. Ha a hálónk tiszta, nincs benne kupi és felesleges kacat, valóban a nyugalom szigete lehet számunkra, ahol megpihenhetünk - állítja a szakértő.

Lássuk, mik azok a tárgyak, amiket semmiképp sem ajánlott a hálószobánkban tartani!

A szakértők szerint van még néhány tárgy és jelenség, ami nem a hálóba való, például ilyenek a következők:

Sérült bútorok (pl. billegő fotel, törött ágy): csak foglalják a helyet, és tudattalanul is a stressz vagy egy újabb megoldandó feladat terhének érzetét kelthetik

(pl. billegő fotel, törött ágy): csak foglalják a helyet, és tudattalanul is a stressz vagy egy újabb megoldandó feladat terhének érzetét kelthetik Hatalmas tükrök: megtörik a letisztult, nyugodt légkört és megborítják egyensúlyt, főleg, ha szemben vannak az ággyal.

megtörik a letisztult, nyugodt légkört és megborítják egyensúlyt, főleg, ha szemben vannak az ággyal. Túl erős fényű (fali)lámpák: nem segítik, hogy álomba szenderülj. Válassz kisebb, meleg, szórt fényű hangulatlámpákat vagy olvasólámpát!

