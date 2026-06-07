Nosalty Heti Menü – Kínai büfés és olasz tésztás kedvenceink váltakoznak, hogy evés közben se unatkozzunk

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden nemzetközi konyha drágább alapanyagokkal, számunkra elérhetetlen hozzávalókkal dolgozik, vagy annyira másképp főz, hogy félünk, nem ízlene a családnak. Pedig a legtöbb nemzetnek vannak olyan klasszikus fogásai, melyekért egyenesen rajongani tudunk - és most, 2026-ban már egyáltalán nem is számítanak megvalósíthatatlannak.
Ezúttal az olasz konyha szeretett fogásai és az általunk ismert kínai kedvencek kerülnek górcső alá, és sorban, egymást követő napokon váltják egymást: egyik nap szaftos olasz tészta, másikon pikáns kínai (büfés) kedvenc vár rátok, főzzetek velünk!
Ízelítő az olasz kínai-heti menü kínálatából
- Lesz itt klasszikus minestrone, azaz olasz zöldségleves, autentikus carbonara spagetti, pugliai lecsókrém, töltött padlizsán, bolognai, lasagne, de profiterol és naná, hogy tiramisu is.
- Az európai ízlésre szabott kínai büfés ételek között pedig helyet kapott a jól ismert csípős-savanyú leves, az illatos-omlós csirke citrommal, a pirított rizs, az édes-savanyú csirke és a ropogós sült banán is.
Ha nincs ötletetek a hétre, ha valami másra vágytok, mint a megszokott csirkepörkölt -sajtos tészta - bableves - rántott hús kombó, és kacsintgattok a kínai és olasz ízek fele, akkor ez a megfelelő alkalom, hogy belevessétek magatokat a legnagyobb kedvencekbe, és házilag is elkészítsétek ezeket a népszerű olasz és kínai fogásokat!
Íme e heti menünk, kellemes böngészést!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű154Kalória3.1gFehérje18.8gSzénhidrát8.7gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű907Kalória30.1gFehérje85.4gSzénhidrát48gZsír
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Desszert
Kávés semifreddoadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű247Kalória4.5gFehérje16.2gSzénhidrát18.9gZsír
vasárnap
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Köret
Egyszerű pirított rizsadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű879Kalória19gFehérje135.2gSzénhidrát28.2gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű405Kalória48.1gFehérje35gSzénhidrát7.6gZsír
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Savanyúság
KimchiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű24Kalória1.4gFehérje4.9gSzénhidrát0.3gZsír
hétfő
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Előétel
Paradicsomos bruschettaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű525Kalória18.1gFehérje80.5gSzénhidrát15.3gZsír
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Főétel
Olaszos töltött padlizsánadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű517Kalória27.6gFehérje34.6gSzénhidrát30gZsír
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Desszert
Sztracsatella fagylaltadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű454Kalória6.3gFehérje42.7gSzénhidrát29.4gZsír
kedd
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Főétel
Szójaszószos tofuadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű532Kalória36.9gFehérje38.3gSzénhidrát29gZsír
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Saláta
Kínai ropogós zellersalátaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű110Kalória2.8gFehérje6.9gSzénhidrát8.7gZsír
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Desszert
Ropogós-bundás banánadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű476Kalória3.2gFehérje56.9gSzénhidrát27.9gZsír
szerda
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű431Kalória23.8gFehérje66.2gSzénhidrát7.4gZsír
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Főétel
Spenótos kéksajtos lasagneadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes473Kalória19.6gFehérje44.5gSzénhidrát23.4gZsír
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Desszert
Profiterol habbal és csokiöntetteladagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes688Kalória8.3gFehérje50.9gSzénhidrát50.9gZsír
csütörtök
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes299Kalória19.7gFehérje25gSzénhidrát12.3gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű397Kalória32.7gFehérje56.8gSzénhidrát3.4gZsír
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Desszert
Roppant finom kínai mandulás kekszadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű639Kalória19.2gFehérje54.3gSzénhidrát39.3gZsír
péntek
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű43Kalória2.1gFehérje9gSzénhidrát0.5gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű878Kalória49.8gFehérje110.5gSzénhidrát21.7gZsír
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Desszert
Legegyszerűbb tiramisuadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű737Kalória16.1gFehérje41.1gSzénhidrát56.1gZsír
szombat
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