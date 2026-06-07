Gasztro

2026.06.07.

Nosalty Heti Menü – Kínai büfés és olasz tésztás kedvenceink váltakoznak, hogy evés közben se unatkozzunk

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Két kedvenc konyha váltakozik ezen a héten, a magyar után, természetesen: kínai és olasz receptek, pikáns ízek, klasszikus húsos és húsmentes főételek, impozáns desszertek következnek. Főzzetek velünk, íme e heti menünk!

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden nemzetközi konyha drágább alapanyagokkal, számunkra elérhetetlen hozzávalókkal dolgozik, vagy annyira másképp főz, hogy félünk, nem ízlene a családnak. Pedig a legtöbb nemzetnek vannak olyan klasszikus fogásai, melyekért egyenesen rajongani tudunk - és most, 2026-ban már egyáltalán nem is számítanak megvalósíthatatlannak.

Ezúttal az olasz konyha szeretett fogásai és az általunk ismert kínai kedvencek kerülnek górcső alá, és sorban, egymást követő napokon váltják egymást: egyik nap szaftos olasz tészta, másikon pikáns kínai (büfés) kedvenc vár rátok, főzzetek velünk!

Tepsin sült paradicsomos gnocchi, tányéron
Tepsin sült paradicsomos gnocchi, recept a képre kattintva nyílik!
Nosalty

Ízelítő az olasz kínai-heti menü kínálatából

  • Lesz itt klasszikus minestrone, azaz olasz zöldségleves, autentikus carbonara spagetti, pugliai lecsókrém, töltött padlizsán, bolognai, lasagne, de profiterol és naná, hogy tiramisu is.
  • Az európai ízlésre szabott kínai büfés ételek között pedig helyet kapott a jól ismert csípős-savanyú leves, az illatos-omlós csirke citrommal, a pirított rizs, az édes-savanyú csirke és a ropogós sült banán is.

Ha nincs ötletetek a hétre, ha valami másra vágytok, mint a megszokott csirkepörkölt -sajtos tészta - bableves - rántott hús kombó, és kacsintgattok a kínai és olasz ízek fele, akkor ez a megfelelő alkalom, hogy belevessétek magatokat a legnagyobb kedvencekbe, és házilag is elkészítsétek ezeket a népszerű olasz és kínai fogásokat!

Íme e heti menünk, kellemes böngészést!

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