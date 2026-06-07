Nosalty Heti Menü – Kínai büfés és olasz tésztás kedvenceink váltakoznak, hogy evés közben se unatkozzunk

Két kedvenc konyha váltakozik ezen a héten, a magyar után, természetesen: kínai és olasz receptek, pikáns ízek, klasszikus húsos és húsmentes főételek, impozáns desszertek következnek. Főzzetek velünk, íme e heti menünk!

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden nemzetközi konyha drágább alapanyagokkal, számunkra elérhetetlen hozzávalókkal dolgozik, vagy annyira másképp főz, hogy félünk, nem ízlene a családnak. Pedig a legtöbb nemzetnek vannak olyan klasszikus fogásai, melyekért egyenesen rajongani tudunk - és most, 2026-ban már egyáltalán nem is számítanak megvalósíthatatlannak.

Ezúttal az olasz konyha szeretett fogásai és az általunk ismert kínai kedvencek kerülnek górcső alá, és sorban, egymást követő napokon váltják egymást: egyik nap szaftos olasz tészta, másikon pikáns kínai (büfés) kedvenc vár rátok, főzzetek velünk!

Tepsin sült paradicsomos gnocchi, recept a képre kattintva nyílik! Nosalty

Ízelítő az olasz kínai-heti menü kínálatából

Lesz itt klasszikus minestrone, azaz olasz zöldségleves, autentikus carbonara spagetti, pugliai lecsókrém, töltött padlizsán, bolognai, lasagne, de profiterol és naná, hogy tiramisu is.

Az európai ízlésre szabott kínai büfés ételek között pedig helyet kapott a jól ismert csípős-savanyú leves, az illatos-omlós csirke citrommal, a pirított rizs, az édes-savanyú csirke és a ropogós sült banán is.

Ha nincs ötletetek a hétre, ha valami másra vágytok, mint a megszokott csirkepörkölt -sajtos tészta - bableves - rántott hús kombó, és kacsintgattok a kínai és olasz ízek fele, akkor ez a megfelelő alkalom, hogy belevessétek magatokat a legnagyobb kedvencekbe, és házilag is elkészítsétek ezeket a népszerű olasz és kínai fogásokat!

Íme e heti menünk, kellemes böngészést!