Heti Menü – Mártogatós, raguleves és gyors bögrés süti vár a hét minden napján

Mártogatós
Villámgyors fetakrém olajbogyóvaladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű295Kalória10.2gFehérje27.7gSzénhidrát16.1gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű394Kalória16.3gFehérje56.6gSzénhidrát8.2gZsír
Desszert
Poharas kefires süti ZsütibátóladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1134Kalória20.1gFehérje177.9gSzénhidrát39.1gZsír
hétfő
Mártogatós
Gombapástétom dióvaladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű320Kalória14gFehérje26.9gSzénhidrát19.9gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű461Kalória28.2gFehérje19.6gSzénhidrát28.3gZsír
Desszert
Diós csészés sütiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1652Kalória24.2gFehérje156.5gSzénhidrát108.7gZsír
kedd
Mártogatós
Legegyszerűbb padlizsánkrémadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű201Kalória3.1gFehérje18gSzénhidrát14.7gZsír
Főétel
Vegán krumplilevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű331Kalória17.7gFehérje43.6gSzénhidrát12.7gZsír
Desszert
Reform bögrés sütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű422Kalória6.5gFehérje50.9gSzénhidrát22.5gZsír
szerda
Mártogatós
A legkrémesebb hummuszadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű197Kalória4.9gFehérje11.3gSzénhidrát15.5gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű350Kalória15.2gFehérje37.4gSzénhidrát14gZsír
Desszert
Mentás-citrusos bögrés süteményadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű584Kalória7.9gFehérje88.8gSzénhidrát23.2gZsír
csütörtök
Mártogatós
Tojáskrém Napfény és fűszertőladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű255Kalória15.6gFehérje3.8gSzénhidrát19.7gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű323Kalória12.2gFehérje31.1gSzénhidrát16.6gZsír
Desszert
Mákos-meggyes bögrés sütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű567Kalória10.9gFehérje76.6gSzénhidrát24.5gZsír
péntek
Mártogatós
Vodkavajas pirítósadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1070Kalória27.5gFehérje119.1gSzénhidrát52gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű414Kalória33.3gFehérje30.6gSzénhidrát14.4gZsír
Desszert
Kevert bögrés almásadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű904Kalória12.8gFehérje133.1gSzénhidrát36.7gZsír
szombat
Mártogatós
Ízletes házi májkrémadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű265Kalória10.6gFehérje3.7gSzénhidrát22.9gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes351Kalória18gFehérje25.7gSzénhidrát18.3gZsír
Desszert
Klasszikus darázsfészekadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes935Kalória14.1gFehérje87.7gSzénhidrát60.1gZsír
vasárnap
Heti Menü – Mártogatós, raguleves és gyors bögrés süti vár a hét minden napján
Isteni, sűrű, tartalmas levesekkel csábítunk titeket, melyek fixen felmelengetnek titeket. Ezúttal viszont a leves lesz a főétel, az előételek pedig mártogatósok formájában érkeznek, akár reggeli gyanánt is. A desszertek pedig gyors bögrés sütemények lesznek.