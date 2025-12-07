Család

2025.12.07.

Heti Menü – Mártogatós, raguleves és gyors bögrés süti vár a hét minden napján

Nosalty profilképe Nosalty

Isteni, sűrű, tartalmas levesekkel csábítunk titeket, melyek fixen felmelengetnek titeket. Ezúttal viszont a leves lesz a főétel, az előételek pedig mártogatósok formájában érkeznek, akár reggeli gyanánt is. A desszertek pedig gyors bögrés sütemények lesznek.

Család

Induljon a bejgli-szezon! – 9 hely, ha idén rendelnéd a...

Bejgli nélkül nincs karácsony, és bár tudom, hogy a sokféle bejgli vallás azon a közös alapon nyugszik, hogy a legjobb a házi, megértem azokat is, akik nem tudnak, vagy nem akarnak még sütéssel is bajlódni az ünnepek előtt/alatt. A rendelés viszont sokszor hazárdjáték, ezért most mutatunk kilenc helyet, akik szentestére az asztalokra varázsolják a tökéletes minőségű bejglit, és nektek rá sem kell néznetek a sodrófára.

Kormos Lili

Advent

Ezért nem ajánlott télen 8 és 10 óra között szellőztetni...

Télen mindannyian szeretnénk friss levegőt a lakásba engedni anélkül, hogy közben a meleget is kiengednénk. Nem mindegy azonban, mikor nyitjuk ki az ablakot: a rosszul időzített szellőztetés többet árthat, mint használ. Mutatjuk, mikor érdemes télen ablakot tárni, hogy a levegő is felfrissüljön, és a fűtésszámla se szaladjon meg.

brassói

Szaftos brassói aprópecsenye

A brassóiról rengeteg legenda kering - hogy a brassói gyorsvonaton készült először, mások szerint Brassóban találták ki. A helyzet az, hogy már a XIX. századi szakácskönyvekben is ...

