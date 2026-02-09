Remulád mindenmentesen
Hozzávalók
-
300 g veganéz
-
5 ek növényi joghurt
-
1 tk só
-
1 kk bors
-
0.5 dl kovászosuborka-lé
-
200 g csemegeuborka
-
50 g kapribogyó
-
0.5 csokor petrezselyem
- 2% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 58% Zsír
-
50g veganéz322 kcal
-
13g növényi joghurt8 kcal
-
1g só0 kcal
-
0g bors0 kcal
-
0 kcal
-
33g csemegeuborka8 kcal
-
8g kapribogyó2 kcal
-
4g petrezselyem1 kcal
-
300g veganéz1929 kcal
-
75g növényi joghurt50 kcal
-
7g só0 kcal
-
1g bors3 kcal
-
0 kcal
-
200g csemegeuborka47 kcal
-
50g kapribogyó12 kcal
-
23g petrezselyem8 kcal
-
42.5g veganéz273 kcal
-
10.6g növényi joghurt7 kcal
-
1g só0 kcal
-
0.1g bors0 kcal
-
7.1g kovászosuborka-lé0 kcal
-
28.3g csemegeuborka7 kcal
-
7.1g kapribogyó2 kcal
-
3.2g petrezselyem1 kcal
Fehérje
-
Összesen 0.7 g
Zsír
-
Összesen 36 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 973.3 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 26 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 5 mg
-
Foszfor 3 mg
-
Nátrium 937 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.6 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 20.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 16 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 7 micro
-
K vitamin: 64 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 8 micro
-
Kolin: 1 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 197 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 209 micro
Fehérje
-
Összesen 3.9 g
Zsír
-
Összesen 216.3 g
-
Telített zsírsav 22 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5839.5 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 156 mg
-
Vas 10 mg
-
Magnézium 30 mg
-
Foszfor 20 mg
-
Nátrium 5623 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 21.6 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 125.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 98 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 42 mg
-
D vitamin: 40 micro
-
K vitamin: 383 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 46 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1182 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1256 micro
Fehérje
-
Összesen 0.6 g
Zsír
-
Összesen 30.7 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 827.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 22 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 4 mg
-
Foszfor 3 mg
-
Nátrium 797 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.1 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 17.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 14 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 6 mg
-
D vitamin: 6 micro
-
K vitamin: 54 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 7 micro
-
Kolin: 1 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 168 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 178 micro
Elkészítés
- Egy keverőtálban összedolgozzuk a vegán majonézt a növényi joghurttal, amihez ízlés szerint öntünk egy keveset a savanyúságok levéből is. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és simára keverjük.
- A csemegeuborkát apró kockákra vágjuk, a kapribogyót és a petrezselymet egészen finomra aprítjuk. Ízlés szerint tehetünk bele más zöldfűszert is, ha épp van otthon, de a petrezselyem az kötelező!
- A szószhoz adjuk az aprított savanyúságokat, majd mindent alaposan elkeverünk.
- Felhasználásig hűtőben pihentetjük, hogy az ízek összeérjenek.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
Pár alap hozzávaló és 5 perc alatt el is készül ez a krémes, savanykás remulád, ami a mentessége ellenére pont olyan, mint a klasszikus. Fish and chips mellé kötelező, de szendvicsben, sült zöldségekhez vagy akár salátához is brutálisan jó.
A remuládhoz akár házilag is készíthettek vegán majonézt, ami sokkal-sokkal krémesebb és finomabb lesz, mint bármelyik bolti verzió. Ehhez itt találtok egy villámgyors receptet, amit mi bármikor tunkolnánk, annyira jó!