Remulád mindenmentesen

Remulád mindenmentesen
Krémes vegán remulád szósz kis kerámiatálban, borssal megszórva, vegán fish and chips mellé tálalva
Hozzávalók

341
Kalória
0.7g
Fehérje
3.6g
Szénhidrát
36g
Zsír
20.9g
Víz
-
Koleszterin
482.6mg
Élelmi rost
728.4mg
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 58% Zsír
Összesen 341 kcal
  • 2% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 58% Zsír
Összesen 2049 kcal
  • 2% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 58% Zsír
Összesen 290 kcal
  • 2% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 58% Zsír
  • 34% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Foszfor
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Lut-zea
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    0.7 g

Zsír

  • Összesen
    36 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    973.3 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    26 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    5 mg
  • Foszfor
    3 mg
  • Nátrium
    937 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3.6 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    20.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    16 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    7 micro
  • K vitamin:
    64 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    8 micro
  • Kolin:
    1 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    197 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    209 micro
Összesen 341 kcal
  • 2% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 58% Zsír
  • 34% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Foszfor
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Lut-zea
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:

Elkészítés

  1. Egy keverőtálban összedolgozzuk a vegán majonézt a növényi joghurttal, amihez ízlés szerint öntünk egy keveset a savanyúságok levéből is. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és simára keverjük.
  2. A csemegeuborkát apró kockákra vágjuk, a kapribogyót és a petrezselymet egészen finomra aprítjuk. Ízlés szerint tehetünk bele más zöldfűszert is, ha épp van otthon, de a petrezselyem az kötelező!
  3. A szószhoz adjuk az aprított savanyúságokat, majd mindent alaposan elkeverünk.
  4. Felhasználásig hűtőben pihentetjük, hogy az ízek összeérjenek.

Pár alap hozzávaló és 5 perc alatt el is készül ez a krémes, savanykás remulád, ami a mentessége ellenére pont olyan, mint a klasszikus. Fish and chips mellé kötelező, de szendvicsben, sült zöldségekhez vagy akár salátához is brutálisan jó.

A remuládhoz akár házilag is készíthettek vegán majonézt, ami sokkal-sokkal krémesebb és finomabb lesz, mint bármelyik bolti verzió. Ehhez itt találtok egy villámgyors receptet, amit mi bármikor tunkolnánk, annyira jó!

