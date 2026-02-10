Otthon

13 felhőpuha tésztájú fánkműremek, a ti receptjeitekből

A Nosalty gasztroközösségének tagjai időről időre megosztják velünk csodásak kreatív receptjeiket. Lássuk, a farsangi szezont milyen különleges fánkokkal töltötték meg!

A farsangi időszakot duplán szeretjük, hiszen a beöltözés és a mókás programok mellett előtérbe kerül a FÁNK is! Ez a puha, olajban (ma már persze sütőben, és airfryerben) sülő finomság kicsik és nagyok kedvence. Lehet klasszikus szalagos, baracklekvárral töltött, magyarosan pudingos, olaszos, pisztáciával és laza krémekkel. De ne feledkezzünk meg a nutellás és a csokis-fahéjas churrosról vagy a tükörsima, mázas amerikai „rendőrfánkokról" sem.

fánksütés
13 felhőpuha tésztájú fánkműremek, a ti receptjeitekből

Tudtad?

A szalagos fánk akkor lesz igazán szép „szalagos”, ha az első oldalát fedő alatt sütöd, a másodikat viszont már fedő nélkül.

Nézzük, mely fánkreceptek készüljenek a farsangi bálotokban!

  1. Az igazi farsangi fánk

    Az igazi farsangi fánk

    Tóth Bence szalagosát mindenkinek legalább egyszer meg kell sütnie. Jó nagy kanállal mehet rá a lekvár!
  2. Bomboloni tökmagos pudinggal

    Bomboloni tökmagos pudinggal

    Sodrofa az olaszok egyik klasszikusával szállt be a versenybe, egy tökmagos-pudingos töltelékkel emelte új szintre a bombolonit.
  4. Málnás és csokis fánkok

    Málnás és csokis fánkok

    Gegabriella mázas fánkjai a Valentin-napi menüsorba is kiválóan beillenek! Színes cukorka, gyümölcsös ízek és csokoládé, csábító!
  8. Sajtos-tojásos fánkocskák

    Sajtos-tojásos fánkocskák

    Judit69 sós verziójáért egészen odavagyunk! Ki mondta, hogy csak csokis vagy lekváros fánk létezik a világon? Az extrán sajtos is extrán finom.
  9. Tekert berliner fánk

    Tekert berliner fánk

    Zsuzsamama56 csavart huncutságait mi is azonnal kipróbáltuk! Nem is kell hozzá díszítésként semmi más, csak egy kis cukor!
  11. Mandazi (afrikai ínyencség)

    Mandazi (afrikai ínyencség)

    Gizi különleges fánkjában azt szeretjük igazán, hogy gyorsan begyúrható, és többet tudunk enni belőle, mintha a klasszik, nehéz szalagosokat sütnénk ki.
  13. Amerikai fánk

    Amerikai fánk

    Ana's Kitchen híres amerikai fánkjait is sokkal jobb otthon készíteni, mint bolti fánkokat venni a boltban.
  14. Sütőben sütött kávés fánk

    Sütőben sütött kávés fánk

    Júlia elkészítette a kávék tökéletes kísérőjét, a kávés fánkot, ráadásul itt sem kell az olajban sütéssel bajlódni. Különleges a kávés aroma, próbáljátok ki!
  15. szalagos fánk porcukorral megszórva

    Szalagos farsangi fánk klasszikusan

    Hajni pöttyös konyhájában magyarázatra sem szoruló, tökéletes recept található, amiből aranyló, felhőpuha delikvensek születnek.

