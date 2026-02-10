13 felhőpuha tésztájú fánkműremek, a ti receptjeitekből

A farsangi időszakot duplán szeretjük, hiszen a beöltözés és a mókás programok mellett előtérbe kerül a FÁNK is! Ez a puha, olajban (ma már persze sütőben, és airfryerben) sülő finomság kicsik és nagyok kedvence. Lehet klasszikus szalagos, baracklekvárral töltött, magyarosan pudingos, olaszos, pisztáciával és laza krémekkel. De ne feledkezzünk meg a nutellás és a csokis-fahéjas churrosról vagy a tükörsima, mázas amerikai „rendőrfánkokról" sem.
Tudtad?
Nézzük, mely fánkreceptek készüljenek a farsangi bálotokban!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes1548Kalória9.2gFehérje84.1gSzénhidrát132.2gZsírTóth Bence szalagosát mindenkinek legalább egyszer meg kell sütnie. Jó nagy kanállal mehet rá a lekvár!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű2100Kalória8.8gFehérje51.3gSzénhidrát209.6gZsírSodrofa az olaszok egyik klasszikusával szállt be a versenybe, egy tökmagos-pudingos töltelékkel emelte új szintre a bombolonit.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű324Kalória8.7gFehérje52.6gSzénhidrát7.8gZsírPicipiros fekete fánkjai? Ilyet sem láttunk idén farsangkor! Jópofa vendégvárónak is.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1585Kalória27.2gFehérje241.5gSzénhidrát55.7gZsírGegabriella mázas fánkjai a Valentin-napi menüsorba is kiválóan beillenek! Színes cukorka, gyümölcsös ízek és csokoládé, csábító!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű872Kalória14.1gFehérje82.4gSzénhidrát54gZsírTomatotree csörögét sütött, gyerekkorunkat idéző kívül ropogós, belül puha receptúrával.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű649Kalória14.7gFehérje108.5gSzénhidrát16.6gZsírHappygirlkitchen elhozta a pillekönnyű formátumot, amihez nagyon minimális mennyiségű olajra lesz csupán szükséged.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű828Kalória22.3gFehérje39.1gSzénhidrát64.9gZsírJudit69 sós verziójáért egészen odavagyunk! Ki mondta, hogy csak csokis vagy lekváros fánk létezik a világon? Az extrán sajtos is extrán finom.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű614Kalória14.2gFehérje97.5gSzénhidrát15gZsírZsuzsamama56 csavart huncutságait mi is azonnal kipróbáltuk! Nem is kell hozzá díszítésként semmi más, csak egy kis cukor!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű653Kalória15.8gFehérje100.3gSzénhidrát19.6gZsírIluska ragasztottjába annyi csokoládét tegyünk, amennyit nem szégyellünk! Nagy igazság, hogy a jó tészta, bármennyit elbír.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű459Kalória11.7gFehérje75.2gSzénhidrát11.4gZsírGizi különleges fánkjában azt szeretjük igazán, hogy gyorsan begyúrható, és többet tudunk enni belőle, mintha a klasszik, nehéz szalagosokat sütnénk ki.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes545Kalória11.8gFehérje100.3gSzénhidrát9.9gZsírAna's Kitchen híres amerikai fánkjait is sokkal jobb otthon készíteni, mint bolti fánkokat venni a boltban.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű723Kalória9.2gFehérje108gSzénhidrát28.8gZsírJúlia elkészítette a kávék tökéletes kísérőjét, a kávés fánkot, ráadásul itt sem kell az olajban sütéssel bajlódni. Különleges a kávés aroma, próbáljátok ki!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségnehéz684Kalória16.6gFehérje110.8gSzénhidrát16.4gZsírHajni pöttyös konyhájában magyarázatra sem szoruló, tökéletes recept található, amiből aranyló, felhőpuha delikvensek születnek.