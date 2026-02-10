A Nosalty gasztroközösségének tagjai időről időre megosztják velünk csodásak kreatív receptjeiket. Lássuk, a farsangi szezont milyen különleges fánkokkal töltötték meg!

A farsangi időszakot duplán szeretjük, hiszen a beöltözés és a mókás programok mellett előtérbe kerül a FÁNK is! Ez a puha, olajban (ma már persze sütőben, és airfryerben) sülő finomság kicsik és nagyok kedvence. Lehet klasszikus szalagos, baracklekvárral töltött, magyarosan pudingos, olaszos, pisztáciával és laza krémekkel. De ne feledkezzünk meg a nutellás és a csokis-fahéjas churrosról vagy a tükörsima, mázas amerikai „rendőrfánkokról" sem.

13 felhőpuha tésztájú fánkműremek, a ti receptjeitekből

Tudtad? A szalagos fánk akkor lesz igazán szép „szalagos”, ha az első oldalát fedő alatt sütöd, a másodikat viszont már fedő nélkül.

Nézzük, mely fánkreceptek készüljenek a farsangi bálotokban!