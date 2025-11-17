Pastina, az olasz „penicillinleves”
Hozzávalók
A leveshez
-
1500 ml csirkealaplé
-
2 nagy db sárgarépa
-
2 közepes szár halványító zeller (szárzeller)
-
1 kis fej vöröshagyma
-
1 gerezd fokhagyma
-
só ízlés szerint
-
1 szál kakukkfű
-
1 db babérlevél
-
bors ízlés szerint
-
250 g tészta (leves tészta)
-
1 ek olívaolaj
-
80 g parmezán sajt
- 9% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 4% Zsír
A leveshez
-
375g csirkealaplé26 kcal
-
85g sárgarépa31 kcal
-
2 kcal
-
13g vöröshagyma5 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
1g kakukkfű1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
63g tészta232 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
-
20g parmezán sajt78 kcal
- 9% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 4% Zsír
A leveshez
-
1500g csirkealaplé105 kcal
-
340g sárgarépa124 kcal
-
10 kcal
-
50g vöröshagyma18 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
0 kcal
-
3g kakukkfű3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
250g tészta928 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
80g parmezán sajt314 kcal
- 9% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 4% Zsír
A leveshez
-
64.8g csirkealaplé5 kcal
-
14.7g sárgarépa5 kcal
-
3.5g halványító zeller0 kcal
-
2.2g vöröshagyma1 kcal
-
0.1g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0.1g kakukkfű0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
10.8g tészta40 kcal
-
0.3g olívaolaj3 kcal
-
3.5g parmezán sajt14 kcal
- 9% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 57% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
α-karotin
Fehérje
-
Összesen 16.3 g
Zsír
-
Összesen 8.2 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 14 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2192.7 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 44 mg
-
Kálcium 289 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 55 mg
-
Foszfor 293 mg
-
Nátrium 1506 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 56.6 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 107 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 679 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 17 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 173 micro
-
Kolin: 21 mg
-
Retinol - A vitamin: 40 micro
-
α-karotin 2630 micro
-
β-karotin 6350 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 1 micro
-
Lut-zea 256 micro
- 9% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 57% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
α-karotin
Fehérje
-
Összesen 65.3 g
Zsír
-
Összesen 32.7 g
-
Telített zsírsav 14 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 54 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 8770.6 g
-
Cink 7 mg
-
Szelén 177 mg
-
Kálcium 1156 mg
-
Vas 11 mg
-
Magnézium 222 mg
-
Foszfor 1171 mg
-
Nátrium 6023 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 226.2 g
-
Cukor 24 mg
-
Élelmi rost 19 mg
Víz
-
Összesen 427.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2715 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 29 mg
-
D vitamin: 15 micro
-
K vitamin: 67 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 21 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 691 micro
-
Kolin: 84 mg
-
Retinol - A vitamin: 161 micro
-
α-karotin 10521 micro
-
β-karotin 25402 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 3 micro
-
Lut-zea 1023 micro
- 9% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 57% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
α-karotin
Fehérje
-
Összesen 2.8 g
Zsír
-
Összesen 1.4 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 2 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 379 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 50 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 51 mg
-
Nátrium 260 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 9.8 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 18.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 117 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 30 micro
-
Kolin: 4 mg
-
Retinol - A vitamin: 7 micro
-
α-karotin 455 micro
-
β-karotin 1098 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 44 micro
Elkészítés
A leveshez
- A zöldségeket tisztítsuk meg és vágjuk nagyobb darabokra. Az alaplét öntsük lábasba és tegyük hozzá a feldarabolt zöldségeket.
- Ízesítsük a fűszernövényekkel és, ha az alaplé nem lenne elég sós, sózzuk meg. Főzzünk mindent puhára.
- Miután megfőttek a zöldségek, szedjük ki a fűszereket és alaposan pürésítsük le a levest.
- A lepürésített alaphoz szórjuk hozzá a tésztát és azt is főzzük puhára, ha túl sűrűnek találjuk, adhatunk hozzá vizet.
- Tálaláskor locsoljuk meg olívaolajjal, szórjuk meg borssal, és reszeljünk rá parmezánt.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 30 p
Ez a leves az olasz nagyik csodaszere a megfázás ellen, ezért kapta a „penicillinleves” becenevet. Igazi olasz komfort kaja, ami nemcsak a testünket, de a lelkünket is melengeti. Eredetileg apró, csillagalakú olasz tésztából, stelline-ből készül, de bármilyen apró szemű tésztából elkészíthető.