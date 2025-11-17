r
Pastina, az olasz „penicillinleves”

Fekete Melinda
Pastina, az olasz „penicillinleves”
Elkészítés

A leveshez

  1. A zöldségeket tisztítsuk meg és vágjuk nagyobb darabokra. Az alaplét öntsük lábasba és tegyük hozzá a feldarabolt zöldségeket.
  2. Ízesítsük a fűszernövényekkel és, ha az alaplé nem lenne elég sós, sózzuk meg. Főzzünk mindent puhára.
  3. Miután megfőttek a zöldségek, szedjük ki a fűszereket és alaposan pürésítsük le a levest.
  4. A lepürésített alaphoz szórjuk hozzá a tésztát és azt is főzzük puhára, ha túl sűrűnek találjuk, adhatunk hozzá vizet.
  5. Tálaláskor locsoljuk meg olívaolajjal, szórjuk meg borssal, és reszeljünk rá parmezánt.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 30 p
Ez a leves az olasz nagyik csodaszere a megfázás ellen, ezért kapta a „penicillinleves” becenevet. Igazi olasz komfort kaja, ami nemcsak a testünket, de a lelkünket is melengeti. Eredetileg apró, csillagalakú olasz tésztából, stelline-ből készül, de bármilyen apró szemű tésztából elkészíthető.

