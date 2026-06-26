Gasztro

2026.06.26.

Chia puding, az egészséges kedvenc, amivel nem lehet leállni - 11 recept

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Úgy tűnik egészséges desszert-fronton a chia puding egyre jobban előretör. Nem csoda, hiszen sokféleképpen elkészíthető, fantasztikus ízkombinációkat alkothatunk. Gyümölcsös, kakaós, zabos, minden jöhet.

A chia puding az elmúlt évek egyik legnépszerűbb egészségtudatos reggelije lett, ami nem véletlen: néhány perc alatt elkészíthető, jól variálható, és szinte bármilyen gyümölccsel, maggal vagy fűszerrel feldobható.

chia puding
Chia puding, az egészséges kedvenc, amivel nem lehet leállni - 11 recept!

A chiamag folyadék hatására zselés állagúvá válik, így krémes, desszertszerű finomság készülhet belőle, amely reggelire, uzsonnára vagy akár könnyű vacsorára is remek választás.

Tudtad?

A chiamag kiemelkedően gazdag élelmi rostokban, emellett növényi fehérjét és omega-3 zsírsavakat is tartalmaz. A rostoknak köszönhetően a chia puding hosszabb ideig teltségérzetet adhat, ezért sokan választják tartalmas reggeliként.

A chia puding sokoldalú felhasználása

A chia puding egyik legnagyobb előnye, hogy szinte végtelenül variálható. Készülhet klasszikus vaníliás vagy kakaós változatban, de jól illik hozzá a mangó, az eper, az őszibarack vagy akár az alma is. Rétegezhető gyümölcspürével, granolával vagy zabpehellyel, így látványos pohárdesszertként is megállja a helyét. Találunk kókusztejes, csokoládés, kávés és gyümölcsös változatokat is, amelyek bizonyítják, hogy a chia puding nemcsak egészséges, hanem izgalmas és változatos fogás is lehet a hétköznapokban.

Lássuk, mely chia pudingos recepteket kell szépen, sorban elkészítened!

  1. Eperpürével rétegzett, krémes vegán chia puding üvegpohárban, tetején és mellette friss eper

    Epres chia puding

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    204
    Kalória
    2.8g
    Fehérje
    39.3g
    Szénhidrát
    4.6g
    Zsír
    Még több puding
    Eperpüré, friss eper, szezonban kihagyhatatlan, bolondítsuk meg mentával is.
  2. Tiramisus chia puding

    Tiramisus chiapuding

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    390
    Kalória
    13.9g
    Fehérje
    37.5g
    Szénhidrát
    24.6g
    Zsír
    Még több puding
    Gondoltad volna, hogy az olaszok kedvence chiapudingban is működik?
  3. Kiwis chiamag puding

    Kiwis chiamag puding

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    63
    Kalória
    1.5g
    Fehérje
    9.6g
    Szénhidrát
    2.1g
    Zsír
    Még több puding
    No, ez egy érdekes párosítás! Próbáld ki egzotikus gyümölccsel is.
  4. A legtutibb chiapuding

    A legtutibb chiapuding

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    268
    Kalória
    4.5g
    Fehérje
    30.9g
    Szénhidrát
    15.1g
    Zsír
    Még több puding
    Mindenki a maga receptjére esküszik, ez például a legtutibb mind közül, állítása szerint.
  5. Vaníliás chiapuding

    Vaníliás chiapuding

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    416
    Kalória
    16.6g
    Fehérje
    32.1g
    Szénhidrát
    23.2g
    Zsír
    Még több puding
    A vanília mindent megédesít! Halmozz rá sok-sok gyümölcsöt.
  9. Reggeli chia puding

    Reggeli chia puding

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    295
    Kalória
    4.9g
    Fehérje
    41.3g
    Szénhidrát
    13g
    Zsír
    Még több puding
    A legkrémesebb állag, eperrel, málnával, ribizlivel is ütős.
  11. Chia puding

    Chia puding

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    215
    Kalória
    4.6g
    Fehérje
    34.1g
    Szénhidrát
    7.5g
    Zsír
    Még több puding
    A klasszikus, amivel megtapasztalhatod az eredeti ízt.
  13. Sütőtökös chia puding

    Sütőtökös chia puding

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    176
    Kalória
    3.6g
    Fehérje
    34.6g
    Szénhidrát
    3.2g
    Zsír
    Még több puding
    Az őszi-téli időszak sokoldalú sztárja, ami édesen is bomba!

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