Úgy tűnik egészséges desszert-fronton a chia puding egyre jobban előretör. Nem csoda, hiszen sokféleképpen elkészíthető, fantasztikus ízkombinációkat alkothatunk. Gyümölcsös, kakaós, zabos, minden jöhet.

A chia puding az elmúlt évek egyik legnépszerűbb egészségtudatos reggelije lett, ami nem véletlen: néhány perc alatt elkészíthető, jól variálható, és szinte bármilyen gyümölccsel, maggal vagy fűszerrel feldobható.

Chia puding, az egészséges kedvenc, amivel nem lehet leállni - 11 recept!

A chiamag folyadék hatására zselés állagúvá válik, így krémes, desszertszerű finomság készülhet belőle, amely reggelire, uzsonnára vagy akár könnyű vacsorára is remek választás.

Tudtad? chiamag kiemelkedően gazdag élelmi rostokban, emellett növényi fehérjét és omega-3 zsírsavakat is tartalmaz. A rostoknak köszönhetően a chia puding hosszabb ideig teltségérzetet adhat, ezért sokan választják tartalmas reggeliként.

Többrétegű, üde pohárkrém kalóriaszegényen 1 adag Idő 20 p Költség olcsó Nehézség könnyű 295 Kalória 11.1g Fehérje 39.6g Szénhidrát 8.4g Zsír Még több pohárkrém

A chia puding sokoldalú felhasználása

A chia puding egyik legnagyobb előnye, hogy szinte végtelenül variálható. Készülhet klasszikus vaníliás vagy kakaós változatban, de jól illik hozzá a mangó, az eper, az őszibarack vagy akár az alma is. Rétegezhető gyümölcspürével, granolával vagy zabpehellyel, így látványos pohárdesszertként is megállja a helyét. Találunk kókusztejes, csokoládés, kávés és gyümölcsös változatokat is, amelyek bizonyítják, hogy a chia puding nemcsak egészséges, hanem izgalmas és változatos fogás is lehet a hétköznapokban.

Lássuk, mely chia pudingos recepteket kell szépen, sorban elkészítened!

Még több chia pudingos receptet ide kattintva találsz!