Chia puding, az egészséges kedvenc, amivel nem lehet leállni - 11 recept!

A chia puding az elmúlt évek egyik legnépszerűbb egészségtudatos reggelije lett, ami nem véletlen: néhány perc alatt elkészíthető, jól variálható, és szinte bármilyen gyümölccsel, maggal vagy fűszerrel feldobható.
A chiamag folyadék hatására zselés állagúvá válik, így krémes, desszertszerű finomság készülhet belőle, amely reggelire, uzsonnára vagy akár könnyű vacsorára is remek választás.
Tudtad?
A chia puding sokoldalú felhasználása
A chia puding egyik legnagyobb előnye, hogy szinte végtelenül variálható. Készülhet klasszikus vaníliás vagy kakaós változatban, de jól illik hozzá a mangó, az eper, az őszibarack vagy akár az alma is. Rétegezhető gyümölcspürével, granolával vagy zabpehellyel, így látványos pohárdesszertként is megállja a helyét. Találunk kókusztejes, csokoládés, kávés és gyümölcsös változatokat is, amelyek bizonyítják, hogy a chia puding nemcsak egészséges, hanem izgalmas és változatos fogás is lehet a hétköznapokban.
Lássuk, mely chia pudingos recepteket kell szépen, sorban elkészítened!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű204Kalória2.8gFehérje39.3gSzénhidrát4.6gZsírEperpüré, friss eper, szezonban kihagyhatatlan, bolondítsuk meg mentával is.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű390Kalória13.9gFehérje37.5gSzénhidrát24.6gZsírGondoltad volna, hogy az olaszok kedvence chiapudingban is működik?
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű63Kalória1.5gFehérje9.6gSzénhidrát2.1gZsírNo, ez egy érdekes párosítás! Próbáld ki egzotikus gyümölccsel is.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű268Kalória4.5gFehérje30.9gSzénhidrát15.1gZsírMindenki a maga receptjére esküszik, ez például a legtutibb mind közül, állítása szerint.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű416Kalória16.6gFehérje32.1gSzénhidrát23.2gZsírA vanília mindent megédesít! Halmozz rá sok-sok gyümölcsöt.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű449Kalória8.4gFehérje82.4gSzénhidrát13.1gZsírFűszeres, fahéjas, és a gránátalma is jól áll neki.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű307Kalória7.4gFehérje44.7gSzénhidrát13gZsírMákkal és mandulával is bolondíthatod a chia pudingod.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű295Kalória4.9gFehérje41.3gSzénhidrát13gZsírA legkrémesebb állag, eperrel, málnával, ribizlivel is ütős.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű367Kalória5gFehérje30.5gSzénhidrát27.8gZsírA mangó a kókusszal igazán ütős nyári páros!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű215Kalória4.6gFehérje34.1gSzénhidrát7.5gZsírA klasszikus, amivel megtapasztalhatod az eredeti ízt.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű176Kalória3.6gFehérje34.6gSzénhidrát3.2gZsírAz őszi-téli időszak sokoldalú sztárja, ami édesen is bomba!