Házi kenyérreceptek a kovászostól a gyors élesztősön át a klasszikus fehér kenyérig

Nem is mondhatnánk más ételt, ami alapvetőbb része a magyar konyhának és kultúrának, mint a kenyér. Reggelire, szendvicshez, sűrű, magyaros levesek (halászlé, gulyás) vagy egy tartalmas főétel (pörkölt, lecsó) mellett is felbukkan, és bár ma már rengetegféle kenyér közül választhatunk, a friss, ropogós héjú vekni illata még mindig sokak számára az otthont és a biztonságot jelenti.
Válogatásunkban olyan kenyérrecepteket gyűjtöttünk össze, amelyek között a hagyományos fehér kenyértől kitekintünk a különlegesebbek felé is.
A hagyományos fehér kenyér mellett kerülhet a válogatásba kovászos, teljes kiőrlésű, magvas, rozsos és akár különlegesebb, zöldséges vagy fűszernövényes kenyér is.
Ha a kenyér mellé egy igazán jó sós kencét is szeretnél, ezeket ajánljuk:
Milyen kenyerek közül választhatsz?
A kenyér szó valójában rengeteg különböző péksüteményt és sütési hagyományt takar. A különbség nemcsak abban rejlik, milyen lisztből készül hanem a kovász, az élesztő, a magvak és az elkészítés módja is meghatározza a végeredményt.
- Fehér kenyér – a klasszikus, finomlisztből készülő kenyér, amelynek puha bélzete és ropogós héja sokak számára a gyerekkori pékségek világát idézi.
- Félbarna kenyér – a fehér liszt mellett nagyobb arányban tartalmaz teljesebb őrlésű lisztet, ezért karakteresebb az íze és sötétebb a színe.
- Teljes kiőrlésű kenyér – a liszt a gabonaszem valamennyi részét tartalmazza, így tömörebb, karakteresebb kenyér készül belőle.
- Magvas kenyér – napraforgómaggal, tökmaggal, lenmaggal, szezámmaggal vagy más magvakkal tehetjük izgalmasabbá.
- Kovászos kenyér – hosszabb érlelési folyamat során készül, ennek köszönhetően jellegzetes íze és aromája lesz, és könnyebben emészhető.
- Rozskenyér – a rozsliszt miatt sötétebb, tömörebb és karakteresebb ízű kenyér.
- Gluténmentes kenyér – azok számára jelenthet alternatívát, akiknek gluténmentes étrendet kell követniük; elkészítése és állaga eltérhet a hagyományos kenyerekétől.
- Házi kenyér – talán ennek van a legnagyobb varázsa: a saját sütésű kenyérnél te döntöd el, milyen liszt, mag, fűszer vagy akár zöldség kerüljön a tésztába.
Íme kenyeres eceptajánlónk a klasszikustól a különlegesebb változatokig:
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes988Kalória31gFehérje202.1gSzénhidrát4.6gZsírFinom, ropogós, de nem kovászos.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű130Kalória4.7gFehérje26.1gSzénhidrát1.4gZsírAz íreknek is van ám tradicionális kenyere!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes3168Kalória87.7gFehérje656.7gSzénhidrát12.8gZsírAz a bizonyos kovászos, ízgazdag klasszikus.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1133Kalória32.5gFehérje192gSzénhidrát23.3gZsírPihe-puha kenyérféle.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű933Kalória26.5gFehérje184.2gSzénhidrát7.3gZsírA céklától a színe és az íze is megbolondul.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű651Kalória22.1gFehérje120.2gSzénhidrát7.8gZsírEzt az eljárást ismeritek?
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes2949Kalória88.9gFehérje591.9gSzénhidrát25.3gZsírDobjuk fel aszalványokkal!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű483Kalória13.1gFehérje95.3gSzénhidrát4.5gZsírEste begyúrod, reggel megszeled.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű627Kalória21.9gFehérje128.9gSzénhidrát4gZsírUzsonnához, tízóraihoz ajánljuk.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes530Kalória17.2gFehérje107.1gSzénhidrát2.1gZsírGyorsan elkészül!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű376Kalória11.7gFehérje73gSzénhidrát2.4gZsírÉlesztő sem kell, ha nem akarod.
Miért éppen kenyér kerül az asztalra augusztus 20-án?
Az augusztus 20-ához kapcsolódó új kenyér hagyománya szorosan összefonódik az aratással és az új gabonaterméssel. A kenyér ugyanis sokáig jóval többet jelentett egyszerű élelmiszernél: a mindennapi megélhetés, a munka és az egész évi termés szimbóluma volt.
A búza betakarítása után elkészített új kenyér így az új termésből születő, friss élelem jelképe lett. Nem véletlen, hogy a hagyományban a kenyér megszegése és megáldása is ünnepi mozzanattá vált.