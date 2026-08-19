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2026.08.19.

Házi kenyérreceptek a kovászostól a gyors élesztősön át a klasszikus fehér kenyérig

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Kenyeres receptválogatásunkban most a klasszikus fehér kenyértől a kovászos és magvas változatokig mutatjuk a kedvenceket, és azt is eláruljuk, miért lett az új kenyér augusztus 20. jelképe.

Nem is mondhatnánk más ételt, ami alapvetőbb része a magyar konyhának és kultúrának, mint a kenyér. Reggelire, szendvicshez, sűrű, magyaros levesek (halászlé, gulyás) vagy egy tartalmas főétel (pörkölt, lecsó) mellett is felbukkan, és bár ma már rengetegféle kenyér közül választhatunk, a friss, ropogós héjú vekni illata még mindig sokak számára az otthont és a biztonságot jelenti.

Klasszikus velős pirítós sertésagyvelőből lilahagymával és zöldpaprikával
A klasszikus velős pirítós sertésagyvelőből - receptjéért kattints a képre!
Hering András / Nosalty

Válogatásunkban olyan kenyérrecepteket gyűjtöttünk össze, amelyek között a hagyományos fehér kenyértől kitekintünk a különlegesebbek felé is.

A hagyományos fehér kenyér mellett kerülhet a válogatásba kovászos, teljes kiőrlésű, magvas, rozsos és akár különlegesebb, zöldséges vagy fűszernövényes kenyér is.

Ha a kenyér mellé egy igazán jó sós kencét is szeretnél, ezeket ajánljuk:

Milyen kenyerek közül választhatsz?

A kenyér szó valójában rengeteg különböző péksüteményt és sütési hagyományt takar. A különbség nemcsak abban rejlik, milyen lisztből készül hanem a kovász, az élesztő, a magvak és az elkészítés módja is meghatározza a végeredményt.

  • Fehér kenyér – a klasszikus, finomlisztből készülő kenyér, amelynek puha bélzete és ropogós héja sokak számára a gyerekkori pékségek világát idézi.
  • Félbarna kenyér – a fehér liszt mellett nagyobb arányban tartalmaz teljesebb őrlésű lisztet, ezért karakteresebb az íze és sötétebb a színe.
  • Teljes kiőrlésű kenyér – a liszt a gabonaszem valamennyi részét tartalmazza, így tömörebb, karakteresebb kenyér készül belőle.
  • Magvas kenyér – napraforgómaggal, tökmaggal, lenmaggal, szezámmaggal vagy más magvakkal tehetjük izgalmasabbá.
  • Kovászos kenyér – hosszabb érlelési folyamat során készül, ennek köszönhetően jellegzetes íze és aromája lesz, és könnyebben emészhető.
  • Rozskenyér – a rozsliszt miatt sötétebb, tömörebb és karakteresebb ízű kenyér.
  • Gluténmentes kenyér – azok számára jelenthet alternatívát, akiknek gluténmentes étrendet kell követniük; elkészítése és állaga eltérhet a hagyományos kenyerekétől.
  • Házi kenyér – talán ennek van a legnagyobb varázsa: a saját sütésű kenyérnél te döntöd el, milyen liszt, mag, fűszer vagy akár zöldség kerüljön a tésztába.

Íme kenyeres eceptajánlónk a klasszikustól a különlegesebb változatokig:

Miért éppen kenyér kerül az asztalra augusztus 20-án?

Az augusztus 20-ához kapcsolódó új kenyér hagyománya szorosan összefonódik az aratással és az új gabonaterméssel. A kenyér ugyanis sokáig jóval többet jelentett egyszerű élelmiszernél: a mindennapi megélhetés, a munka és az egész évi termés szimbóluma volt.

A búza betakarítása után elkészített új kenyér így az új termésből születő, friss élelem jelképe lett. Nem véletlen, hogy a hagyományban a kenyér megszegése és megáldása is ünnepi mozzanattá vált.

Tudtad?

Az „Új Kenyér ünnepe” elnevezés 1948-ban jelent meg országosan, és augusztus 20-ához kapcsolódott. A következő évtizedekben az ünnep többféle jelentést is hordozott, a rendszerváltás után pedig ismét Szent István és az államalapítás került a középpontba, miközben az új kenyér hagyománya is megmaradt.

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