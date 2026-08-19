Barackos-pudingos piskóta
Hozzávalók
A piskótához
-
3 db tojás
-
150 g cukor (pcionálisan sima vagy barna)
-
1 csomag vaníliás cukor
-
100 g vaj (olvasztott)
-
100 ml tej (a tésztába)
-
260 g finomliszt
-
2 tk sütőpor
-
2 közepes db őszibarack (a forma alljára)
-
1 csomag pudingpor (a krémhez)
-
4 dl tej (a krémhez)
-
4 ek cukor (a krémhez)
-
150 g krémsajt (a krémhez)
-
1 ek porcukor (a tetejére)
- 6% Fehérje
- 46% Szénhidrát
- 13% Zsír
A piskótához
- 6% Fehérje
- 46% Szénhidrát
- 13% Zsír
A piskótához
-
165g tojás208 kcal
-
150g cukor581 kcal
-
10g vaníliás cukor39 kcal
-
100g vaj717 kcal
-
100g tej56 kcal
-
260g finomliszt946 kcal
-
4g sütőpor2 kcal
-
254g őszibarack95 kcal
-
45g pudingpor171 kcal
-
400g tej224 kcal
-
40g cukor155 kcal
-
150g krémsajt375 kcal
-
7g porcukor27 kcal
- 6% Fehérje
- 46% Szénhidrát
- 13% Zsír
A piskótához
-
9.8g tojás12 kcal
-
8.9g cukor34 kcal
-
0.6g vaníliás cukor2 kcal
-
5.9g vaj43 kcal
-
5.9g tej3 kcal
-
15.4g finomliszt56 kcal
-
0.2g sütőpor0 kcal
-
15.1g őszibarack6 kcal
-
2.7g pudingpor10 kcal
-
23.7g tej13 kcal
-
2.4g cukor9 kcal
-
8.9g krémsajt22 kcal
-
0.4g porcukor2 kcal
- 6% Fehérje
- 46% Szénhidrát
- 13% Zsír
- 35% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 7.1 g
Zsír
-
Összesen 14.3 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 76 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 311.6 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 103 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 104 mg
-
Nátrium 79 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 49.6 g
-
Cukor 25 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 37.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 96 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 12 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 15 micro
-
Kolin: 49 mg
-
Retinol - A vitamin: 90 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 55 micro
-
β-crypt 18 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 100 micro
- 6% Fehérje
- 46% Szénhidrát
- 13% Zsír
- 35% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 70.8 g
Zsír
-
Összesen 142.6 g
-
Telített zsírsav 60 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 29 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 755 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3116.2 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 136 mg
-
Kálcium 1026 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 101 mg
-
Foszfor 1044 mg
-
Nátrium 794 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 496.3 g
-
Cukor 248 mg
-
Élelmi rost 11 mg
Víz
-
Összesen 378.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 955 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 16 mg
-
D vitamin: 119 micro
-
K vitamin: 15 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 149 micro
-
Kolin: 487 mg
-
Retinol - A vitamin: 903 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 553 micro
-
β-crypt 176 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 999 micro
- 6% Fehérje
- 46% Szénhidrát
- 13% Zsír
- 35% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 4.2 g
Zsír
-
Összesen 8.5 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 45 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 184.9 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 61 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 6 mg
-
Foszfor 62 mg
-
Nátrium 47 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 29.5 g
-
Cukor 15 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 22.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 57 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 7 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 9 micro
-
Kolin: 29 mg
-
Retinol - A vitamin: 54 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 33 micro
-
β-crypt 10 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 59 micro
Elkészítés
A piskótához
- Első lépésként főzzük meg a pudingot, ízesítsük a cukorral, majd hűtsük ki.
- A piskótához tojásokat habosítsuk ki a cukorral, majd adjuk hozzá a vajat és a vaníliás cukrot is.
- A lisztet keverjük el a sütőporral és több részletben szitáljuk a tojáshoz. Hogy könnyebb legyen elkeverni, adagoljunk a tésztához a tejből is.
- A tésztát keverjük csomómentesre.
- Egy tortaformát béleljünk ki sütőpapírral és az allját tegyük tele barackszeletekkel. Erre önthetjük is rá a tésztát, amit szépen simítsunk is el a formába.
- A sütőt kezdjük el előmelegíteni, majd fejezzük be a krém elkészítését.
- A kihűlt pudinghoz keverjük a krémsajtot, majd habzsákba töltjük az elkészült krémet.
- A krémet a tészta tetejére nyomjuk tetszőleges formában, a lényeg, hogy egyenletesen kerüljön mindenhova.
- Süssük meg a süteményt kb. 45-50 perc alatt.
- Miután kivettük a sütőből, várjuk meg még kissé kihűl, majd szórjuk meg porcukorral.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 50 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
- Tepsi mérete: 24
A kedvenc nyári gyümölcsöddel készítheted el ezt a szaftos sütit, amit a vaníliás puding tesz igazán krémessé. Mi most a barackot választottuk, ehez az igazán egyszerű, házias piskótához.