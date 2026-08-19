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édes süti pudingos sütemény

Barackos-pudingos piskóta

Fekete Melinda
adag
Idő
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Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A piskótához

361
Kalória
7.1g
Fehérje
49.6g
Szénhidrát
14.3g
Zsír
37.8g
Víz
75.5g
Koleszterin
1.1g
Élelmi rost
24.8g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 46% Szénhidrát
  • 13% Zsír

A piskótához

Összesen 361 kcal
  • 6% Fehérje
  • 46% Szénhidrát
  • 13% Zsír

A piskótához

Összesen 3596 kcal
  • 6% Fehérje
  • 46% Szénhidrát
  • 13% Zsír

A piskótához

Összesen 212 kcal
  • 6% Fehérje
  • 46% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 35% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    7.1 g

Zsír

  • Összesen
    14.3 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    76 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    311.6 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    103 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    104 mg
  • Nátrium
    79 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    49.6 g
  • Cukor
    25 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    37.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    96 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    12 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    15 micro
  • Kolin:
    49 mg
  • Retinol - A vitamin:
    90 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    55 micro
  • β-crypt
    18 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    100 micro
Összesen 361 kcal
  • 6% Fehérje
  • 46% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 35% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    70.8 g

Zsír

  • Összesen
    142.6 g
  • Telített zsírsav
    60 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    29 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    755 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3116.2 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    136 mg
  • Kálcium
    1026 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    101 mg
  • Foszfor
    1044 mg
  • Nátrium
    794 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    496.3 g
  • Cukor
    248 mg
  • Élelmi rost
    11 mg

Víz

  • Összesen
    378.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    955 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    16 mg
  • D vitamin:
    119 micro
  • K vitamin:
    15 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    149 micro
  • Kolin:
    487 mg
  • Retinol - A vitamin:
    903 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    553 micro
  • β-crypt
    176 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    999 micro
Összesen 3596 kcal
  • 6% Fehérje
  • 46% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 35% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    4.2 g

Zsír

  • Összesen
    8.5 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    45 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    184.9 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    8 mg
  • Kálcium
    61 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    6 mg
  • Foszfor
    62 mg
  • Nátrium
    47 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    29.5 g
  • Cukor
    15 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    22.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    57 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    7 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    9 micro
  • Kolin:
    29 mg
  • Retinol - A vitamin:
    54 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    33 micro
  • β-crypt
    10 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    59 micro
Összesen 212 kcal

Elkészítés

A piskótához

  1. Első lépésként főzzük meg a pudingot, ízesítsük a cukorral, majd hűtsük ki.
  2. A piskótához tojásokat habosítsuk ki a cukorral, majd adjuk hozzá a vajat és a vaníliás cukrot is.
  3. A lisztet keverjük el a sütőporral és több részletben szitáljuk a tojáshoz. Hogy könnyebb legyen elkeverni, adagoljunk a tésztához a tejből is.
  4. A tésztát keverjük csomómentesre.
  5. Egy tortaformát béleljünk ki sütőpapírral és az allját tegyük tele barackszeletekkel. Erre önthetjük is rá a tésztát, amit szépen simítsunk is el a formába.
  6. A sütőt kezdjük el előmelegíteni, majd fejezzük be a krém elkészítését.
  7. A kihűlt pudinghoz keverjük a krémsajtot, majd habzsákba töltjük az elkészült krémet.
  8. A krémet a tészta tetejére nyomjuk tetszőleges formában, a lényeg, hogy egyenletesen kerüljön mindenhova.
  9. Süssük meg a süteményt kb. 45-50 perc alatt.
  10. Miután kivettük a sütőből, várjuk meg még kissé kihűl, majd szórjuk meg porcukorral.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 50 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
  • Tepsi mérete: 24
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A kedvenc nyári gyümölcsöddel készítheted el ezt a szaftos sütit, amit a vaníliás puding tesz igazán krémessé. Mi most a barackot választottuk, ehez az igazán egyszerű, házias piskótához.

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Elkészítés

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Lakos Benedek

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