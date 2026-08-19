Ezeket a táplálékkiegészítőket még a hosszú élet szakértői is szedik – De nem mindegyiket ajánlják

Az úgynevezett longevity, vagyis hosszú életet célzó életmód az elmúlt években egyre népszerűbb lett. Ennek része lehet a rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő alvás és bizonyos esetekben az étrend-kiegészítők használata is. Na de mit szedjünk?
A probléma az étrend-kiegészítőkkel a következő
Jelenleg a piacon rengeteg olyan étrend-kiegészítő készítmény található, amelyet az öregedés lassításával, a sejtek védelmével vagy a fiatalság megőrzésével reklámoznak, miközben a mögöttük álló kutatások minősége nagyon eltérő lehet.
Fontos megjegyezni:
az étrend-kiegészítők nem helyettesítik az egészséges életmódot, és nem mindenkinek van szüksége rájuk. A megfelelő vitamin- és ásványianyag-bevitelt elsősorban változatos étrenddel érdemes biztosítani, hiányállapot vagy speciális élethelyzet esetén pedig célszerű szakemberrel egyeztetni.
Lássuk azokat az étrend-kiegészítőket, melyeket a legtöbbet vizsgáltak az egészséges öregedéssel kapcsolatban - ezeket érdemes lehet szedni!
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Ezeket a longevity étrend-kiegészítőket sokan túlértékelik, pedig még nem bizonyított a hatásuk:
1. NMN és NAD+
A NAD+ (nikotinamid-adenin-dinukleotid) egy olyan molekula, amely fontos szerepet játszik a sejtek energiatermelésében, az oxidatív stressz elleni védelemben és a DNS-károsodások javításában. A NAD+ szintje az életkorral csökken, ami egyes kutatások szerint kapcsolatban állhat az öregedési folyamatokkal.
NAD+-fokozókkal – például NMN-nel (nikotinamid-mononukleotid) vagy NR-rel (nikotinamid-ribozid) – lassítható lehet az öregedés.
Eredmény: az embereken végzett vizsgálatok még nem elegendők és túl rövid időtartamúak.
2. Rezveratrol
A rezveratrol egy növényi vegyület, amely megtalálható például a szőlőben, a vörösborban és az áfonyában. Egyes kutatások szerint antioxidáns hatású lehet, és szerepet játszhat az egészséges öregedésben.
Eredmény: az embereken végzett vizsgálatok azonban egyelőre nem bizonyították egyértelműen, hogy a rezveratrol valóban meghosszabbítaná az egészséges életéveket.
3. Berberin
A berberin az utóbbi évek egyik legnépszerűbb növényi étrend-kiegészítője lett, főként az anyagcserére gyakorolt lehetséges hatásai miatt.
Egyes kutatások szerint segíthet:
- a vércukorszint szabályozásában,
- a gyulladásos folyamatok csökkentésében,
- a vérnyomás támogatásában.
Eredmény: az állatkísérletek alapján a berberin akár az egészséges élettartamot is növelheti, de embereknél erre még nincs elegendő bizonyíték.
4. Ashwagandha
Az ashwagandha, vagy indiai ginzeng, az ájurvédikus gyógyászat egyik ismert növénye.
Egyes kutatások szerint rövid távon segíthet a stressz és a kortizolszint kezelésében, valamint támogathatja a közérzetet és az alvást.
Eredmény: állatkísérletekben felmerült az is, hogy szerepet játszhat az egészséges öregedésben, azonban jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy embereknél meghosszabbítaná az életet.
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A hosszú élet kulcsa nem egyetlen kapszulában van
Bár bizonyos étrend-kiegészítők hasznosak lehetnek hiányállapotok esetén vagy speciális élethelyzetekben,
a szakértők szerint a hosszú és egészséges élet alapját továbbra is a megfelelő életmód adja.
A legfontosabb tényezők:
- változatos, tápanyagban gazdag étrend,
- elegendő fehérjebevitel,
- rendszeres mozgás, különösen erősítő edzés,
- megfelelő alvás,
- stresszkezelés,
- dohányzás kerülése,
- rendszeres orvosi ellenőrzések.
Az étrend-kiegészítők tehát kiegészítik, nem helyettesítik az egészséges életmódot. Mielőtt valaki rendszeresen szedni kezdene egy készítményt, érdemes szakemberrel egyeztetni, különösen meglévő betegségek vagy gyógyszerszedés esetén.
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