Augusztus utolsó napjaira úgy tűnhet, hogy a paradicsomszezonnak vége: a levelek sárgulni kezdenek, a hajtások elfáradnak, és a korábbi bőséges termés után egyre kevesebb új paradicsom jelenik meg. Pedig augusztus végén még korántsem kell lemondani a saját termesztésű paradicsomról.

Néhány egyszerű gondozási trükkel akár az első őszi fagyokig is meghosszabbíthatjuk a paradicsomtövek életét. A megfelelő metszés, az elszáradt levelek eltávolítása, a rendszeres szedés és a tudatos tápanyag-utánpótlás mind segíthet abban, hogy a növény ne álljon le idő előtt, hanem energiáit továbbra is a termések érlelésére fordítsa - írja az Agrárszektor cikke.

A nyár végi forróság és az aszályos időszak azonban komoly kihívást jelent a növények számára.

A paradicsom ilyenkor különösen érzékeny lehet a vízhiányra, a betegségekre és a tápanyagok kimerülésére.

Ezzel a trükkel a paradicsom egészen az első fagyokig teremni fog

Miért fárad el a paradicsom augusztus végére?

A paradicsom hónapokon keresztül hatalmas energiát fordít a növekedésre, a virágzásra és az új termések kinevelésére:

augusztusra a növény gyakran már több méter hosszú hajtásokat nevel,

rengeteg termést érlel,

és a nyári hőség és a rendszertelen csapadék is megterheli.

A problémát fokozhatják a nyár végére megjelenő betegségek is. A sárguló, foltos vagy elszáradt levelek már kevésbé vesznek részt a fotoszintézisben, ugyanakkor a gombás fertőzések – például a paradicsomvész vagy különböző levélfoltosságok – könnyebben terjedhetnek rajtuk.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a paradicsomtő „kimerült”, és ki kellene húzni a kertből. A megfelelő ápolással még heteken keresztül hozhat új terméseket.

Ezekkel a trükkökkel teremhet egész októberig a paradicsom a kertben - kattints a képre a galériáért!

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Nem csak a paradicsom hálálja meg a nyár végi gondoskodást

A paradicsom mellett több más kerti zöldség is meghosszabbíthatja a termési időszakát megfelelő ápolással.

A paprika még szeptemberben is folyamatosan teremhet, ha rendszeresen leszedjük az érett terméseket, és egyenletes vízellátást kap.

paprika még szeptemberben is folyamatosan teremhet, ha rendszeresen leszedjük az érett terméseket, és egyenletes vízellátást kap. A cukkini újabb virágokat hoz, ha a zsenge terméseket rendszeresen betakarítjuk, és eltávolítjuk az öreg leveleket.

cukkini újabb virágokat hoz, ha a zsenge terméseket rendszeresen betakarítjuk, és eltávolítjuk az öreg leveleket. Az uborka szintén sokáig teremhet, ha nem hagyjuk rajta túlérni a terméseket, és biztosítjuk számára a megfelelő vízmennyiséget.

szintén sokáig teremhet, ha nem hagyjuk rajta túlérni a terméseket, és biztosítjuk számára a megfelelő vízmennyiséget. A sárgahüvelyű bokorbab újabb virágzási hullámot indíthat, ha folyamatosan szedjük róla a hüvelyeket.

A nyár végi paradicsomápolás meghosszabbíthatja a szezont

Sok kertben nem azért ér véget hamar a paradicsomszezon, mert a növény már nem képes tovább teremni, hanem azért, mert a gondoskodási kedvünk is alábbhagy. Egy kis odafigyeléssel azonban a paradicsomtövek még hosszú heteken keresztül elláthatnak friss, saját termesztésű terméssel - akár egészen az első fagyokig.

A rendszeres szedés, a beteg levelek eltávolítása, az egyenletes öntözés és a megfelelő tápanyag-utánpótlás akár az első fagyokig is életben tarthatja a növényeket – így a kert szezonja jóval tovább tarthat, mint azt augusztus végén gondolnánk.

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