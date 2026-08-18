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2026.08.18.

Ezzel a trükkel a paradicsom egészen az első fagyokig teremni fog

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Augusztus utolsó napjaira úgy tűnhet, hogy a paradicsomszezonnak vége: a levelek sárgulni kezdenek, a hajtások elfáradnak, és a korábbi bőséges termés után egyre kevesebb új paradicsom jelenik meg. Pedig augusztus végén még korántsem kell lemondani a saját termesztésű paradicsomról.

Néhány egyszerű gondozási trükkel akár az első őszi fagyokig is meghosszabbíthatjuk a paradicsomtövek életét. A megfelelő metszés, az elszáradt levelek eltávolítása, a rendszeres szedés és a tudatos tápanyag-utánpótlás mind segíthet abban, hogy a növény ne álljon le idő előtt, hanem energiáit továbbra is a termések érlelésére fordítsa - írja az Agrárszektor cikke.

3 év körüli cuki, mosolygós kislány a paradicsompalánták közt egy kis láda paradicsomot visz
Ezzel a trükkel a paradicsom egészen az első fagyokig teremni fog

Miért fárad el a paradicsom augusztus végére?

A paradicsom hónapokon keresztül hatalmas energiát fordít a növekedésre, a virágzásra és az új termések kinevelésére:

  • augusztusra a növény gyakran már több méter hosszú hajtásokat nevel,
  • rengeteg termést érlel,
  • és a nyári hőség és a rendszertelen csapadék is megterheli.
A problémát fokozhatják a nyár végére megjelenő betegségek is. A sárguló, foltos vagy elszáradt levelek már kevésbé vesznek részt a fotoszintézisben, ugyanakkor a gombás fertőzések – például a paradicsomvész vagy különböző levélfoltosságok – könnyebben terjedhetnek rajtuk.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a paradicsomtő „kimerült”, és ki kellene húzni a kertből. A megfelelő ápolással még heteken keresztül hozhat új terméseket.

Ezekkel a trükkökkel teremhet egész októberig a paradicsom a kertben - kattints a képre a galériáért!

5 fotó

Nem csak a paradicsom hálálja meg a nyár végi gondoskodást

A paradicsom mellett több más kerti zöldség is meghosszabbíthatja a termési időszakát megfelelő ápolással.

  • A paprika még szeptemberben is folyamatosan teremhet, ha rendszeresen leszedjük az érett terméseket, és egyenletes vízellátást kap.
  • A cukkini újabb virágokat hoz, ha a zsenge terméseket rendszeresen betakarítjuk, és eltávolítjuk az öreg leveleket.
  • Az uborka szintén sokáig teremhet, ha nem hagyjuk rajta túlérni a terméseket, és biztosítjuk számára a megfelelő vízmennyiséget.
  • A sárgahüvelyű bokorbab újabb virágzási hullámot indíthat, ha folyamatosan szedjük róla a hüvelyeket.

A nyár végi paradicsomápolás meghosszabbíthatja a szezont

Sok kertben nem azért ér véget hamar a paradicsomszezon, mert a növény már nem képes tovább teremni, hanem azért, mert a gondoskodási kedvünk is alábbhagy. Egy kis odafigyeléssel azonban a paradicsomtövek még hosszú heteken keresztül elláthatnak friss, saját termesztésű terméssel - akár egészen az első fagyokig.

A rendszeres szedés, a beteg levelek eltávolítása, az egyenletes öntözés és a megfelelő tápanyag-utánpótlás akár az első fagyokig is életben tarthatja a növényeket – így a kert szezonja jóval tovább tarthat, mint azt augusztus végén gondolnánk.

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