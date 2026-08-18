Ezzel a trükkel a paradicsom egészen az első fagyokig teremni fog

Néhány egyszerű gondozási trükkel akár az első őszi fagyokig is meghosszabbíthatjuk a paradicsomtövek életét. A megfelelő metszés, az elszáradt levelek eltávolítása, a rendszeres szedés és a tudatos tápanyag-utánpótlás mind segíthet abban, hogy a növény ne álljon le idő előtt, hanem energiáit továbbra is a termések érlelésére fordítsa - írja az Agrárszektor cikke.
- A nyár végi forróság és az aszályos időszak azonban komoly kihívást jelent a növények számára.
- A paradicsom ilyenkor különösen érzékeny lehet a vízhiányra, a betegségekre és a tápanyagok kimerülésére.
Miért fárad el a paradicsom augusztus végére?
A paradicsom hónapokon keresztül hatalmas energiát fordít a növekedésre, a virágzásra és az új termések kinevelésére:
- augusztusra a növény gyakran már több méter hosszú hajtásokat nevel,
- rengeteg termést érlel,
- és a nyári hőség és a rendszertelen csapadék is megterheli.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a paradicsomtő „kimerült”, és ki kellene húzni a kertből. A megfelelő ápolással még heteken keresztül hozhat új terméseket.
Ezekkel a trükkökkel teremhet egész októberig a paradicsom a kertben - kattints a képre a galériáért!
Nem csak a paradicsom hálálja meg a nyár végi gondoskodást
A paradicsom mellett több más kerti zöldség is meghosszabbíthatja a termési időszakát megfelelő ápolással.
- A paprika még szeptemberben is folyamatosan teremhet, ha rendszeresen leszedjük az érett terméseket, és egyenletes vízellátást kap.
- A cukkini újabb virágokat hoz, ha a zsenge terméseket rendszeresen betakarítjuk, és eltávolítjuk az öreg leveleket.
- Az uborka szintén sokáig teremhet, ha nem hagyjuk rajta túlérni a terméseket, és biztosítjuk számára a megfelelő vízmennyiséget.
- A sárgahüvelyű bokorbab újabb virágzási hullámot indíthat, ha folyamatosan szedjük róla a hüvelyeket.
A nyár végi paradicsomápolás meghosszabbíthatja a szezont
Sok kertben nem azért ér véget hamar a paradicsomszezon, mert a növény már nem képes tovább teremni, hanem azért, mert a gondoskodási kedvünk is alábbhagy. Egy kis odafigyeléssel azonban a paradicsomtövek még hosszú heteken keresztül elláthatnak friss, saját termesztésű terméssel - akár egészen az első fagyokig.
A rendszeres szedés, a beteg levelek eltávolítása, az egyenletes öntözés és a megfelelő tápanyag-utánpótlás akár az első fagyokig is életben tarthatja a növényeket – így a kert szezonja jóval tovább tarthat, mint azt augusztus végén gondolnánk.
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