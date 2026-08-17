Krémes harcsapaprikás egyszerűen
Hozzávalók
-
100 g füstölt szalonna
-
2 db salottahagyma (nagyobb darabok)
-
3 gerezd fokhagyma
-
1 nagy db paradicsom
-
1 db kápia paprika
-
só ízlés szerint
-
1 ek füstölt pirospaprika
-
1 dl fehérbor
-
1 ek finomliszt
-
7 dl alaplé
-
800 g afrikai harcsa (harcsafilé)
-
1 dl habtejszín
- 9% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
25g füstölt szalonna164 kcal
-
14g salottahagyma9 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
45g paradicsom8 kcal
-
30g kápia paprika6 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
25g fehérbor21 kcal
-
4g finomliszt14 kcal
-
175g alaplé12 kcal
-
200g afrikai harcsa238 kcal
-
25g habtejszín73 kcal
- 9% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
100g füstölt szalonna655 kcal
-
56g salottahagyma37 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
180g paradicsom32 kcal
-
120g kápia paprika26 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
100g fehérbor82 kcal
-
15g finomliszt55 kcal
-
700g alaplé49 kcal
-
800g afrikai harcsa952 kcal
-
100g habtejszín292 kcal
- 9% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
4.6g füstölt szalonna30 kcal
-
2.6g salottahagyma2 kcal
-
0.4g fokhagyma1 kcal
-
8.3g paradicsom1 kcal
-
5.5g kápia paprika1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
4.6g fehérbor4 kcal
-
0.7g finomliszt3 kcal
-
32.1g alaplé2 kcal
-
36.7g afrikai harcsa44 kcal
-
4.6g habtejszín13 kcal
- 9% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 77% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 34.1 g
Zsír
-
Összesen 37.2 g
-
Telített zsírsav 14 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 16 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 160 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1386.6 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 19 mg
-
Kálcium 52 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 55 mg
-
Foszfor 481 mg
-
Nátrium 777 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 10.3 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 278.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 128 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 6 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 39 mg
-
D vitamin: 24 micro
-
K vitamin: 10 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 45 micro
-
Kolin: 142 mg
-
Retinol - A vitamin: 69 micro
-
α-karotin 50 micro
-
β-karotin 617 micro
-
β-crypt 121 micro
-
Likopin 1158 micro
-
Lut-zea 70 micro
- 9% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 77% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 136.4 g
Zsír
-
Összesen 148.9 g
-
Telített zsírsav 55 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 63 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 18 g
-
Koleszterin 641 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5546.5 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 75 mg
-
Kálcium 207 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 220 mg
-
Foszfor 1925 mg
-
Nátrium 3109 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 41.2 g
-
Cukor 17 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 1113.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 512 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 24 micro
-
E vitamin: 10 mg
-
C vitamin: 158 mg
-
D vitamin: 95 micro
-
K vitamin: 40 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 24 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 180 micro
-
Kolin: 568 mg
-
Retinol - A vitamin: 277 micro
-
α-karotin 201 micro
-
β-karotin 2468 micro
-
β-crypt 482 micro
-
Likopin 4631 micro
-
Lut-zea 280 micro
- 9% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 77% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 6.3 g
Zsír
-
Összesen 6.8 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 29 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 254.4 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 9 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 88 mg
-
Nátrium 143 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 1.9 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 51.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 23 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 8 micro
-
Kolin: 26 mg
-
Retinol - A vitamin: 13 micro
-
α-karotin 9 micro
-
β-karotin 113 micro
-
β-crypt 22 micro
-
Likopin 212 micro
-
Lut-zea 13 micro
Elkészítés
- A szalonnát felcsíkozzuk, majd kipirítjuk a zsírját és félretesszük tálalásig.
- Az aprított hagymát és fokhagymát üvegesre pároljuk a hátramaradt szalonnazsíron, majd hozzáadjuk a kockázott paradicsomot és paprikát. Alaposan megsózzuk, majd kicsit átpároljuk az egészet.
- A zöldséges alapot megszórjuk pirospaprikával, felöntjük a fehérborral, és meghintjük a liszttel. Csomómentesre keverjük, majd felöntjük az alaplével, és lefedve főzzük 30 percet.
- A főzés után a paradicsomos alapot leturmixoljuk, majd szitán átpaszírozzuk, hogy igazán selymes és krémes legyen a végeredmény. Ezután jöhet vele a kockázott harcsafilé, amit kb. 12 perc alatt készre főzünk az ízes szószban.
- Utolsó lépésként hozzáadjuk a tejszínt, azzal is összemelegítjük a harcsapaprikást, majd azon melegében tálaljuk. Köretnek mi most kapros túrós csuszát kínáltunk mellé, de bármilyen tésztával vagy nokedlivel kínálhatjuk. A tetejét szórjuk meg a pirított szalonnával is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 45 p
A harcsapaprikás elkészítésének nem kell bonyolultnak lennie - ha követitek ezt a receptet egy órán belül életetek legjobb paprikását kanalazhatjátok!