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Krémes harcsapaprikás egyszerűen

Rosanics Petra
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

548
Kalória
34.1g
Fehérje
10.3g
Szénhidrát
37.2g
Zsír
278.3g
Víz
160.3g
Koleszterin
1.6g
Élelmi rost
4.2g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 10% Zsír
Összesen 548 kcal
  • 9% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 10% Zsír
Összesen 2192 kcal
  • 9% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 10% Zsír
Összesen 101 kcal
  • 9% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 77% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Likopin

Fehérje

  • Összesen
    34.1 g

Zsír

  • Összesen
    37.2 g
  • Telített zsírsav
    14 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    16 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    160 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1386.6 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    19 mg
  • Kálcium
    52 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    55 mg
  • Foszfor
    481 mg
  • Nátrium
    777 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    10.3 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    278.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    128 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    6 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    39 mg
  • D vitamin:
    24 micro
  • K vitamin:
    10 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    45 micro
  • Kolin:
    142 mg
  • Retinol - A vitamin:
    69 micro
  • α-karotin
    50 micro
  • β-karotin
    617 micro
  • β-crypt
    121 micro
  • Likopin
    1158 micro
  • Lut-zea
    70 micro
Összesen 548 kcal
  • 9% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 77% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Likopin

Fehérje

  • Összesen
    136.4 g

Zsír

  • Összesen
    148.9 g
  • Telített zsírsav
    55 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    63 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    18 g
  • Koleszterin
    641 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5546.5 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    75 mg
  • Kálcium
    207 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    220 mg
  • Foszfor
    1925 mg
  • Nátrium
    3109 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    41.2 g
  • Cukor
    17 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    1113.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    512 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    24 micro
  • E vitamin:
    10 mg
  • C vitamin:
    158 mg
  • D vitamin:
    95 micro
  • K vitamin:
    40 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    24 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    180 micro
  • Kolin:
    568 mg
  • Retinol - A vitamin:
    277 micro
  • α-karotin
    201 micro
  • β-karotin
    2468 micro
  • β-crypt
    482 micro
  • Likopin
    4631 micro
  • Lut-zea
    280 micro
Összesen 2192 kcal
  • 9% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 77% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Likopin

Fehérje

  • Összesen
    6.3 g

Zsír

  • Összesen
    6.8 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    29 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    254.4 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    9 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    88 mg
  • Nátrium
    143 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    1.9 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    51.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    23 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    8 micro
  • Kolin:
    26 mg
  • Retinol - A vitamin:
    13 micro
  • α-karotin
    9 micro
  • β-karotin
    113 micro
  • β-crypt
    22 micro
  • Likopin
    212 micro
  • Lut-zea
    13 micro
Összesen 101 kcal

Elkészítés

  1. A szalonnát felcsíkozzuk, majd kipirítjuk a zsírját és félretesszük tálalásig.
  2. Az aprított hagymát és fokhagymát üvegesre pároljuk a hátramaradt szalonnazsíron, majd hozzáadjuk a kockázott paradicsomot és paprikát. Alaposan megsózzuk, majd kicsit átpároljuk az egészet.
  3. A zöldséges alapot megszórjuk pirospaprikával, felöntjük a fehérborral, és meghintjük a liszttel. Csomómentesre keverjük, majd felöntjük az alaplével, és lefedve főzzük 30 percet.
  4. A főzés után a paradicsomos alapot leturmixoljuk, majd szitán átpaszírozzuk, hogy igazán selymes és krémes legyen a végeredmény. Ezután jöhet vele a kockázott harcsafilé, amit kb. 12 perc alatt készre főzünk az ízes szószban.
  5. Utolsó lépésként hozzáadjuk a tejszínt, azzal is összemelegítjük a harcsapaprikást, majd azon melegében tálaljuk. Köretnek mi most kapros túrós csuszát kínáltunk mellé, de bármilyen tésztával vagy nokedlivel kínálhatjuk. A tetejét szórjuk meg a pirított szalonnával is.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 45 p
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A harcsapaprikás elkészítésének nem kell bonyolultnak lennie - ha követitek ezt a receptet egy órán belül életetek legjobb paprikását kanalazhatjátok!

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