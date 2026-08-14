Ne cukrot használj, ha savasnak érzed: ettől lesz igazán selymes és finom a paradicsomszósz

A paradicsomszósz készítése egyszerűnek tűnik, mégis könnyű elrontani. Ha túl savas lesz, sokan azonnal cukorért nyúlnak, pedig a szakértők szerint nem feltétlenül ez a legjobb módszer. Mai Napi Tippünkben megmutatjuk, hogy mi a megoldás!

A paradicsomszószt tésztákhoz, pizzákhoz, húsételekhez és számos egytálételhez használjuk. Éppen ezért nem mindegy, hogyan készül. A túl savas, éles íz gyakori probléma, amit a házi szakácsok sokszor cukor hozzáadásával próbálnak ellensúlyozni.

Ne cukrot használj, ha savasnak érzed: ettől lesz igazán selymes és jóízű a paradicsomszósz

A módszer azonban inkább csak elfedi a savasságot, mintsem valóban kiegyensúlyozná a szósz ízét. Lássuk, mi lehet a megoldás!

A cukor helyett az alapokkal érdemes kezdeni: olíva és fokhagyma!

A kiegyensúlyozott szósz egyik fontos eleme a megfelelő mennyiségű zsiradék. Körülbelül 300 gramm paradicsomhoz 150 milliliter extra szűz olívaolajat használjunk.

Ez elsőre soknak tűnhet, az olaj azonban nem pusztán zsiradékként kerül az ételbe: segít a hő egyenletes közvetítésében, és hozzájárul a szósz lágyabb, krémesebb állagához. Ehhez érdemes hagymát és három gerezd fokhagymát is használni.

A zöldségeket alacsony hőfokon, lassan kell párolni, hogy megpuhuljanak, és természetes édességük jobban érvényesüljön. Fontos, hogy ne pirítsuk őket túlságosan barnára, mert az megváltoztathatja a szósz karakterét!

Receptajánló:

Egy kevés fehérbor is sokat számíthat

Ha még összetettebb ízű paradicsomszószt szeretnénk akkor körülbelül 50 ml fehérbor is kerülhet a sofritóhoz. A bort akkor kell hozzáadni, amikor a hagymás-fokhagymás alap már elkészült.

A főzés során az alkohol elpárolog, miközben a bor aromái megmaradnak, és mélyebb ízt adnak az alapnak.

Így a szósz íze összetettebbé válik anélkül, hogy egyszerűen cukorral próbálnánk ellensúlyozni a paradicsom savasságát.

A főzés során az alkohol elpárolog, miközben a bor aromái megmaradnak

Hagyjunk időt a szósznak!

A paradicsomszósznál a megfelelő főzési idő legalább olyan fontos, mint az alapanyagok. Miután a paradicsom az edénybe kerül, a szószt lassú tűzön, nagyjából egy órán keresztül érdemes főzni.

A széles edény előnyös, mert nagyobb felületen tud elpárologni a víz. A cél az, hogy a szósz körülbelül a kezdeti mennyiségének egyharmadával csökkenjen. Ettől koncentráltabbá és intenzívebbé válik az íze.

Egy további apróságra is érdemes figyelni: a sót ne feltétlenül a főzés elején adjuk hozzá, hanem inkább a főzés végén, közvetlenül a tűzről levétel előtt.

Nemcsak finomabb, hanem táplálóbb is lehet

A paradicsom természetes módon tartalmaz többek között C-vitamint és likopint. A hőkezelés, illetve az olívaolajjal való kombináció segítheti a likopin szervezet általi hasznosulását.

Fontos tehát, hogy ne minél több cukrot adjunk a savanykás paradicsomhoz. Sokkal jobb eredményt érhetünk el, ha megfelelő zsiradékot, aromás zöldségeket és elegendő főzési időt biztosítunk.

Forrásunk volt.