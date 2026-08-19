Életmód

2026.08.19.

Váratlan bejelentést tett a Vietnámigulyás: ma nyitnak ki utoljára

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Utolsó estéjéhez érkezik a Vietnámigulyás, legalábbis jelenlegi formájában. A vendéglátóhely közösségi oldalán jelentette be, hogy a mai nap után változás következik, a folytatás részleteiről azonban egyelőre nem árultak el konkrétumokat.

Egy időre biztos bezár Budapest egyik kedvelt fúziós konyhája a budapesti Frankel Leó úton. Huszár Krisztián illetve a Vietnámigulyás teljes csapata azonban azt ígéri, hogy a folytatást illetően jelentkeznek.

A Vietnámigulyás levese
forrás

A bejegyzés szerint az elmúlt években számos étellel, köztük ázsiai fúziós levesekkel, sushival, tatárral és szezámos-mákos nudlival várták a vendégeket. A hely üzemeltetői azt ígérik, amint minden részlet tisztázódik, tájékoztatják a közönséget a folytatásról.

A búcsúzó bejegyzés egyértelművé teszi: a történetnek várhatóan nincs vége.

A város nem maradhat Krisztián levese nélkül, ahogy a leves sem mehet nyugdíjba

– fogalmaztak.

A Vietnámigulyás ma este még a megszokott formájában várja vendégeit!

Forrásunk volt.

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