Váratlan bejelentést tett a Vietnámigulyás: ma nyitnak ki utoljára

Egy időre biztos bezár Budapest egyik kedvelt fúziós konyhája a budapesti Frankel Leó úton. Huszár Krisztián illetve a Vietnámigulyás teljes csapata azonban azt ígéri, hogy a folytatást illetően jelentkeznek.
A bejegyzés szerint az elmúlt években számos étellel, köztük ázsiai fúziós levesekkel, sushival, tatárral és szezámos-mákos nudlival várták a vendégeket. A hely üzemeltetői azt ígérik, amint minden részlet tisztázódik, tájékoztatják a közönséget a folytatásról.
A búcsúzó bejegyzés egyértelművé teszi: a történetnek várhatóan nincs vége.
A város nem maradhat Krisztián levese nélkül, ahogy a leves sem mehet nyugdíjba– fogalmaztak.
A Vietnámigulyás ma este még a megszokott formájában várja vendégeit!