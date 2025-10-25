Otthon

Ha viszolyogsz a chia puding állagától, akkor ezt a lépést semmiképp se hagyd ki

Ha viszolyogsz a chia pudding állagától, de szívesen élveznéd a pozitív egészségügyi hatásait, vesd be ezt az egyszerű trükköt.

A chia magot nem véletlenül nevezik szuperélelmiszernek. Tele van omega-3 zsírsavakkal, fehérjékkel és rostokkal, ezeknek a tápanyagoknak köszönhetően pedig érdemes akár minden nap fogyasztani a sötét színű magból. Az egyik legelterjedtebb formája a chia magok fogyasztásának a chia puding, amely reggeli gyanánt vagy ebéd utáni édes fogásként is megállja a helyét. Ha azonban te is azok táborát erősíted, akik viszolyognak a nyálkás-nyúlós állagától, de nem szeretnél lemondani a pozitív egészségügyi hatásairól, vesd be ezt az egyszerű trükköt.

Chia puding átlátszó puhárban tetején narancssárga gyümölcs
Ha viszolyogsz a chia puding állagától, egyszerűen csak turmixold le a magokat

Csak annyit kell tenned, hogy előzetesen leturmixolod a chia magokat, így hozzájuthatsz a tápanyagokhoz, anélkül, hogy a ragacsos textúrájú puddingot kellene leküzdened a torkodon.

Szórd a chia magot, a tejet és az édesítőszert egy turmixgépbe, és néhány másodpercig turmixold az elegyet. Láthatod, hogy a kapott folyadék sűrű és sima, mousse-szerű állagú lesz.

Ezután a megszokott módon hagyd a chia pudingot néhány órára a hűtőben pihenni. Ezzel a trükkel ráadásul gyorsabban „összeérik” a puding, és már akár egy óra után is elfogyaszthatod.

Miért érdemes leturmixolni a chia magot

A chia magok a saját súlyuk 10-12-szeresét képesek felszívni folyadék formájában, ami kiválóan alkalmas puding készítéséhez.

Amikor ez a nedvesség bekerül, a magokban található nyálka (oldható rost) aktiválódik, ami a pudingnak azt a viszkózus, zselés állagot adja.

A textúra megváltoztatásán túl azonban más előnye is van a chia magok leturmixolásának.

Összeturmixolva a chia magok könnyebben emészthetőek és jobb tápanyag-felszívódást biztosítanak.

Az egyetlen dolog, amit szem előtt kell tartani, hogy közvetlenül felhasználás előtt turmixold le a magokat. Ha ugyanis előre leőrlöd a chiát, oxigénnek teszed ki őket, emiatt pedig megavasodhatnak.

