Orchideaátültetés 4 lépésben – Szinte azonnal virágzásnak indul

Az orchidea nem az az igénytelen növényféle, de nem is lehetetlen a megfelelő gondozása. Ha szeretnéd átültetni egy nagyobb kaspóba, akkor most lépésről lépésre segítünk, hogyan biztosan jól csináld!

Ha nagyobb vagy szebb kaspóba ültetnéd az orchideát, esetleg meghosszabbítanád életét, akkor itt a biztos útmutató, hogyan tudod jól csinálni. Az egyébként is kényes, ám csodaszép virág szerteágazó és törékeny gyökere miatt okozhat fejtörést, de segítünk, hogy rajtad ne fogjon ki ez a feladat. Lássuk, hogyan tudunk orchideát átültetni!

Orchidea-átültetés 4 lépésben – Szinte azonnal virágzásnak indul

Az orchidea nem egyszer virágzó növény, ehhez viszont időnként szüksége van átültetésre. Mivel a termesztőközeg egy idő után lebomlik, elveszíti tartását, és a növény számára sem biztosítja a megfelelő tápanyagokat. Az is előfordulhat, hogy a vásárláskor vásárolt, eredeti cserép nem alkalmas neki, vagy a növény egyszerűen kinövi azt.

Kattints a képre, és nézd meg, hogyan kell orchideát átültetni!

Orchidea gondozása

Már több cikkünk is foglalkozott az orchidea helyes gondozásával, sőt, tippeket is megosztottunk, mi kell egész éves virágzásához. A csüngő orchidea gondozása is egy külön fejezet, de ha szeretnéd gyors virágzásra serkenteni növényed, akkor készíts saját tápoldatot.

Egy kis emlékeztető az orchidea gondozásáról:

Szereti a napos , de nem közvetlen napfénnyel ellátott helyeket.

, de nem közvetlen napfénnyel ellátott helyeket. A 10 és a 29 fok közötti hőmérsékletben érzi jól magát, de ugyanilyen fontos számára, hogy párás környezetben lehessen.

környezetben lehessen. Minden esetben orchideaföldet használjunk ültetésénél, hiszen ezek a megfelelő tápanyagokat is biztosítják, amellett, hogy az orchideának kedvező állaguk van.

