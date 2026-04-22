Rákóczi-túrós kekszpite
Hozzávalók
kekszes alap
-
250 g keksz (Detki Tere-Fere Édes omlós keksz)
-
50 g mandulapehely
-
125 g vaj
-
2 ek sárgabaracklekvár
töltelék
-
500 g tehéntúró
-
150 g tejföl
-
2 db tojássárgája
-
3 ek porcukor
-
vanília ízlés szerint
-
2 evőkanál mandulaliszt
díszítés
-
1 db tojásfehérje
-
50 g porcukor (kb.)
-
100 g sárgabaracklekvár
-
30 g keksz (Detki Tere-Fere Édes omlós keksz)
- 10% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 16% Zsír
kekszes alap
töltelék
-
63g tehéntúró92 kcal
-
19g tejföl37 kcal
-
5g tojássárgája16 kcal
-
3g porcukor10 kcal
-
0 kcal
-
4g mandulaliszt11 kcal
díszítés
-
5g tojásfehérje3 kcal
-
6g porcukor24 kcal
-
35 kcal
-
4g keksz16 kcal
kekszes alap
-
250g keksz1048 kcal
-
50g mandulapehely295 kcal
-
125g vaj896 kcal
-
111 kcal
töltelék
-
500g tehéntúró735 kcal
-
150g tejföl297 kcal
-
40g tojássárgája129 kcal
-
21g porcukor81 kcal
-
0 kcal
-
30g mandulaliszt85 kcal
díszítés
-
40g tojásfehérje21 kcal
-
50g porcukor194 kcal
-
100g sárgabaracklekvár278 kcal
-
30g keksz126 kcal
kekszes alap
-
17.5g keksz73 kcal
-
3.5g mandulapehely21 kcal
-
8.8g vaj63 kcal
-
2.8g sárgabaracklekvár8 kcal
töltelék
-
35.1g tehéntúró52 kcal
-
10.5g tejföl21 kcal
-
2.8g tojássárgája9 kcal
-
1.5g porcukor6 kcal
-
0 kcal
-
2.1g mandulaliszt6 kcal
díszítés
-
2.8g tojásfehérje1 kcal
-
3.5g porcukor14 kcal
-
19 kcal
-
2.1g keksz9 kcal
- 42% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Cink
-
Nátrium
-
Vas
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Kolin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
Fehérje
-
Összesen 17.8 g
Zsír
-
Összesen 27.9 g
-
Telített zsírsav 14 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 99 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 760.1 g
-
Cink 163 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 98 mg
-
Vas 125 mg
-
Magnézium 24 mg
-
Foszfor 192 mg
-
Nátrium 141 mg
-
Réz 6 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 53.3 g
-
Cukor 27 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 73.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 149 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 11 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 16 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 75 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 14 micro
-
Kolin: 53 mg
-
Retinol - A vitamin: 146 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 34 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 56 micro
Fehérje
-
Összesen 142.6 g
Zsír
-
Összesen 222.9 g
-
Telített zsírsav 113 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 58 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 13 g
-
Koleszterin 791 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6080.6 g
-
Cink 1303 mg
-
Szelén 42 mg
-
Kálcium 783 mg
-
Vas 1004 mg
-
Magnézium 194 mg
-
Foszfor 1533 mg
-
Nátrium 1131 mg
-
Réz 51 mg
-
Mangán 41 mg
Szénhidrát
-
Összesen 426.6 g
-
Cukor 215 mg
-
Élelmi rost 24 mg
Víz
-
Összesen 585.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1193 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 17 mg
-
C vitamin: 14 mg
-
D vitamin: 87 micro
-
K vitamin: 11 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 125 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 601 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 113 micro
-
Kolin: 421 mg
-
Retinol - A vitamin: 1169 micro
-
α-karotin 15 micro
-
β-karotin 272 micro
-
β-crypt 15 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 444 micro
Fehérje
-
Összesen 10 g
Zsír
-
Összesen 15.6 g
-
Telített zsírsav 8 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 55 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 426.4 g
-
Cink 91 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 55 mg
-
Vas 70 mg
-
Magnézium 14 mg
-
Foszfor 108 mg
-
Nátrium 79 mg
-
Réz 4 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 29.9 g
-
Cukor 15 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 41.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 84 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 6 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 9 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 42 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 8 micro
-
Kolin: 30 mg
-
Retinol - A vitamin: 82 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 19 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 31 micro
Elkészítés
kekszes alap
- Az édes kekszet késes aprítóban finomra daráljuk, majd hozzáadjuk a mandulapelyhet és a puha vajat, és ezzel is összeaprítjuk, hogy formázható, vajas morzsát kapjunk.
- Egy kb. 22 centi átmérőjű piteformát alaposan kivajazunk, majd belekanalazzuk a kekszmorzsát, és elegyengetjük úgy, hogy alul és körben egy félcentis karimában is egyenletesen bevonja a formát.
- 180 fokos sütőben 10 percig elősütjük a pitealapot, közben elkészítjük a tölteléket.
- Az elősütött pitelapot ezután alaposan lekenjük baracklekvárral - ez azért fontos, hogy a töltelék ne áztassa majd át a ropogós-omlós kekszréteget.
töltelék
- A hozzávalókat a mandulaliszt kivételével egy nagy tálba kimérjük és nagyon alaposan összekeverjük egy kézi robotgép segítségével.
- Amikor már nagyjából összeállt a töltelék, hozzáadjuk a mandulalisztet, és ezzel is alaposan eldolgozzuk.
- A túrótölteléket ezután a baracklekvárral lekent kekszes alapra kanalazzuk, a tetejét pedig spatulával szépen elegyengetjük.
- 180 fokos sütőben 20 percet sütjük, közben elkészítjük a tojásfehérjehabot a rácsozáshoz.
díszítés
- A tojásfehérjét elkezdjük habbá verni, majd amikor már szépen megnőtt a térfogata, 3-4 részben hozzáadjuk a cukrot és azzal is nagyon alaposan kikeverjük.
- A tojáshabot ezután habzsákba töltjük, majd a megsült töltelékű pite tetejét megrácsozzuk vele.
- A habrács közeibe 1-1 kanálka baracklekvárt cseppentünk, majd az egész pitét visszatesszük a sütőbe, ahol 120 fokon szárítjuk további 20 percet.
- A kész pitét hagyjuk kihűlni, majd díszítsük pár darab jópofa emojis keksszel, és már szeletelhetjük is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 50 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
- Tepsi mérete: 22
Imádjuk a Rákóczi-túróst, igazi könnyed, ugyanakkor klasszikus magyar édesség, ami házi baracklekvárral a legfinomabb! Ezúttal csavartunk rajta egy kicsit és a hagyományos vajas tésztát egy villámgyors kekszes alapra cseréltük, ez az omlós-ropogós alap pedig remekül passzol krémes töltelékhez.