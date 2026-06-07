Nem mindegy, hogyan szeded a bodzát az útszéléről – Komoly bírság is járhat érte

Még javában tart a bodzavirág szeoznja, így ha még nem táraztál be a friss, illatos virágból, mg megteheted június közepéig. Viszont jó, ha tudod, hogy nem lehet bárhonnan bármennyit szedned, mert komoly következményekkel járhat.

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Nem szedhető korlátlanul minden bodza, még akkor sem, ha szabadon nő a természetben

Sokan indulnak útnak a bodzavirágzás idején, hogy az erdőkben vagy a mezők szélén gyűjtsenek az illatos virágokból, amelyekből szörp, tea vagy különféle édességek készülhetnek. Később a beérett bogyók is népszerűek, hiszen lekvár és más finomságok alapanyagául szolgálnak.

Fontos azonban tudni, hogy attól, hogy egy bodzabokor közterületen vagy erdőben található, még nem jelenti azt, hogy bárki szabadon és korlátlan mennyiségben szedhet róla.

A gyűjtésre vonatkozó előírásokat érdemes előre megismerni, mert az erdők és természetes területek tulajdonosi, illetve kezelői jogok alatt állnak, a szabályok ismeretének hiánya pedig nem jelent felmentést. A bodzagyűjtésre ugyanúgy figyelni kell, mint a gombaszedésre.

Fontos, hogy hol és mennyit gyűjtünk

Hazánk állami erdeiben saját célra engedély nélkül naponta legfeljebb 2 kilogramm vadon termő gomba, gyógynövény vagy vadgyümölcs szedhető. Ez a korlátozás a bodzára is érvényes lehet, ezért célszerű előzetesen tájékozódni arról, hogy az adott terület milyen tulajdonban van.

Magántulajdonú erdőkben és egyéb nem állami területeken a gyűjtéshez gyakran a tulajdonos vagy a kezelő hozzájárulása szükséges. Védett természeti területeken pedig további szabályok és korlátozások is érvényben lehetnek, ezért ott különös körültekintéssel kell eljárni.

A biztonsági szempontokat sem szabad figyelmen kívül hagyni. Vadászati időszakban bizonyos erdőrészek látogatása korlátozott vagy tiltott lehet. Az ilyen előírások megszegése nemcsak jogi következményekkel járhat, hanem balesetveszélyes is lehet.

Fontos azonban tudni, hogy attól, hogy egy bodzabokor közterületen vagy erdőben található, még nem jelenti azt, hogy bárki szabadon és korlátlan mennyiségben szedhet róla

A gyógynövények gyűjtése szakértelmet igényel

A bodza mellett sokan más gyógynövényeket is keresnek a természetben, ám nem minden növény gyűjthető ugyanúgy. Egyes fajok természetvédelmi oltalom alatt állnak, mások esetében pedig fontos tudni, hogy mely részek használhatók fel, illetve mikor érdemes begyűjteni őket.

Jó példa erre a kankalin, amelynek nem minden változata szedhető szabadon. A cickafarknál szintén lényeges, hogy a növény mely részét és milyen időszakban gyűjtik. Vannak olyan fajok is, amelyeknél a gyökér kiszedése különösen káros lehet, mert a teljes gyökérzet eltávolítása megakadályozza a növény további fejlődését.

A bodzavirág gyűjtésének szabályai

A bodza hasznosítható részeinek gyűjtése két időszakra osztható. A virágokat jellemzően május és június folyamán, a bogyókat pedig augusztus végén és szeptemberben érdemes szedni.

A virágzat akkor a legalkalmasabb a betakarításra, amikor a külső virágok már teljesen kinyíltak, a belsők közül pedig még néhány bimbós állapotban van. A szedéshez célszerű száraz, napos időt választani, mivel a nedves virágok könnyebben elszíneződnek és veszíthetnek aromájukból a feldolgozás során.

A növény védelme érdekében ajánlott a virágernyőket metszőollóval levágni, nem pedig letépni. A kíméletes gyűjtés segít megőrizni a bokor egészségét és további fejlődését.

A bogyók szedésénél fokozott óvatosság szükséges

A nyár végi betakarítás során csak a teljesen beérett, fekete és fényes bogyókat szabad leszedni. A nyers bodzabogyó enyhén mérgező lehet, ezért a zöld vagy pirosas szemeket minden esetben el kell távolítani feldolgozás előtt.

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Ugyanilyen fontos a pontos növényfelismerés. Fogyasztásra a fekete bodza alkalmas, de könnyen összetéveszthető más, nem ehető bodzafajokkal, például a földi vagy a fürtös bodzával.

Nem mindegy, honnan származik a gyűjtött bodza

A megfelelő gyűjtőhely kiválasztása alapvető fontosságú. Nagy forgalmú utak, vasútvonalak, ipari létesítmények vagy egyéb szennyezett környezet közelében nem ajánlott sem virágot, sem bogyót gyűjteni, mivel ezek a növényi részek könnyen felhalmozhatnak káros anyagokat.

A legjobb választás a tiszta levegőjű, forgalomtól távol eső terület, ahol a természetvédelmi, tulajdonjogi és mennyiségi előírások is betarthatók. A bodza értékes és sokoldalúan felhasználható növény, de csak akkor élvezhetjük előnyeit hosszú távon, ha felelősen és körültekintően gyűjtjük.

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