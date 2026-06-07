Június 7-e a csokoldéfagylalt világnapja, és legyünk őszinték, titkon szinte mindannyian rajongunk ezért a klasszikus ízért. A csokifagyi megbízható módon minden fagyis pultban mindig megtalálhtó.

A csokoládéfagylalt nemzetközi napja (június 7.) alkalmából idén a Balaton régió cukrászdái is csatlakoznak az ünnepléshez. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a kezdeményezés célja, hogy a térség fagylaltozói közösen népszerűsítsék a csokoládéfagyit, és a szezon elején további vendégeket vonzzanak a Balatonhoz.

Van, ahol ingyen, van, ahol ahol fél áron fagyizhatunk a mai nap

A szövetség arra kérte a régió cukrászdáit, hogy a hétvégén különleges kínálattal és közösségi médiás megjelenésekkel is kapcsolódjanak a világnaphoz. Egyes helyeken akciókkal, például „egyet fizet, kettőt kap” ajánlatokkal készülnek, máshol különlegességekkel várják a vendégeket.

Tihanyban az Erzsike Fagyizó a legelsők között csatlakozott a kezdeményezéshez. A tervek szerint vasárnap az első kétszáz vendég ingyen kap csokoládéfagyit, ha más terméket is vásárol. A fagyizó tulajdonosa szerint a tematikus napok nemcsak gasztronómiai érdekességet jelentenek, hanem a szezon elején forgalomnövelő hatásuk is van.

Gyenesdiáson a Bringatanya fagylaltozó is különleges kínálattal készül. A hely egyik ismert csokoládéfagyija, az „Il mio cioccolato” korábban európai elismerést is kapott, emellett több díjnyertes íz is elérhető lesz a világnapon.

Balatonmáriafürdőn a Florida Fagyizó a „Balaton Fagyija 2026” győztesét, a csokoládéalapú „Balaton Noir” fagylaltot kínálja. A különlegesség rumos szilvával és pörkölt malátával készül.

A fagylaltozók tapasztalatai szerint a csokoládéfagylalt a legnépszerűbb alapízek közé tartozik, és a tematikus gasztronómiai napok évről évre növelik a látogatottságot a Balaton térségében. A szakma szerint sok vendég akár több tíz vagy száz kilométert is hajlandó utazni egy-egy kiemelt desszert vagy újdonság miatt.

A Balatoni Turizmus Szövetség úgy látja, hogy az ilyen akciók nemcsak a fagylaltforgalmat élénkítik, hanem hozzájárulnak a régió turisztikai szezonjának erősítéséhez is, mondta Fekete Tamás, a szervezet elnöke.