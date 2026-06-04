Gasztro

2026.06.04.

Ezért tesznek nagyon sokan citromot az ablakba nyáron

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Nyáron előszeretettel nyitjuk tágra az ablakokat, és engedjük be a friss levegőt, ez azonban együtt jár azzal, hogy különböző rovarok és egyéb hívatlan vendégek is bejuthatnak. Most egy olyan házi és költséghatékony módszert mutatunk, amivel távol tarthatod a pókokat.

Ha szeretsz szellőztetni, akkor biztosan szembesültél már azzal a problémával, hogy szúnyogok, poloskák és pókok is bejutnak a lakásba. Utóbbiak távoltartására adunk most egy tuti tippet, amihez nem kell más, mint egy citrom.

Citrom az ablakban
Ezért tesznek nagyon sokan citromot az ablakba nyáron
A képet a ChatGPT 5.5 verziójának segítségével készítettük

A legtöbben nem szeretjük a pókokat, se a hosszú lábú, se a duci testű egyedeket, mégis előfordul, hogy lakáson belül szembe kell nézni velük. A legjobb, ha nem eltapossuk vagy megnyomorítjuk őket, hanem elébe megyünk a problémának, és megakadályozzuk, hogy bejussanak az ablakon át.

Ebben lesz segítségünkre egy citrom, akár a héja, akár a leve, akár a belőle készült illóolaj.

Miért épp a citrom?

A pókoknak igen érzékeny szaglásuk van, ezért is az egyik legjobb természetes pókriasztó a citrom. A citromos tisztítószerek is segítségünkre lehetnek, de a legjobb, ha friss citrom levét vagy héját használjuk.

Jó megoldás, ha egy citrom levét kifacsarva elkevered egy liter vízben, majd áttörlöd vele az ablakpárkányt, a nyílászárókat és a sarkokat is.

Hasonlóan jól működhet a citromhéj ablakpárkányba való helyezése, hiszen erős aromájával tartja távol a bekívánkozó pókokat.

Az illóolajos permet is segítség lehet, ehhez mindössze egy szórófejes flakont kell teletölteni, majd 10-15 cseppnyi illóolajat belecsöpögtetni.

Citrom az ablakban
Hasonlóan jól működhet a citromhéj ablakpárkányba való helyezése
A képet a ChatGPT 5.5 verziójának segítségével készítettük

Mi mindenre jó még a citrom?

A citrom a háztartások egyik kedvenc, bárhol elérhető segítője, hiszen rendkívül sokoldalúan használható. Magas citromsavtartalmának köszönhetően természetes tisztítószerként működik, amely segíthet eltávolítani a vízkövet, a szappanmaradványokat és bizonyos foltokat. Egy félbevágott citrommal például könnyen áttörölhetők a csaptelepek vagy a rozsdamentes acél felületek, így azok tisztábbak és fényesebbek lehetnek.

A citromlé ecettel kombinálva hatékony, vegyszermentes tisztítószert alkot.

A konyhában a citrom kiváló szagtalanító is. Segíthet eltüntetni a vágódeszkákon, kézen vagy akár a hűtőszekrényben megmaradt kellemetlen szagokat. Ha egy citrom héját vagy néhány szeletét a szemetes közelében helyezzük el, friss citrusillatot biztosíthat.

A mikró tisztítására is alkalmas: egy tál vízbe facsart citrom levét felmelegítve a keletkező gőz fellazítja a szennyeződéseket, amelyeket ezután könnyebb letörölni.

A citrom a mosás során is hasznos lehet. Világos ruhák esetében természetes fehérítő hatású, és segíthet a makacs foltok halványításában. Emellett a citromlé friss illatot kölcsönözhet a textíliáknak. Sokan használják réz- és sárgaréz tárgyak tisztítására is: egy kevés sóval összekeverve a citromlé segíthet visszaadni ezeknek a felületeknek az eredeti fényét.

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Citrom az ablakban
Gasztro

Ezért tesznek nagyon sokan citromot az ablakba nyáron

Nyáron előszeretettel nyitjuk tágra az ablakokat, és engedjük be a friss levegőt, ez azonban együtt jár azzal, hogy különböző rovarok és egyéb hívatlan vendégek is bejuthatnak. Most egy olyan házi és költséghatékony módszert mutatunk, amivel távol tarthatod a pókokat.

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