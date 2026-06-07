Krémes spárgás carbonara Rómából
Hozzávalók
-
400 g spagetti tészta
-
250 g zöldspárga
-
25 dkg tokaszalonna (guanciale (vagy húsos kolozsvári szalonna))
-
5 db tojássárgája
-
200 g pecorino sajt (reszelt pecorino romano sajt)
-
1 ek olívaolaj (opcionális)
-
fekete bors ízlés szerint (frissen őrölve)
-
só ízlés szerint
- 14% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 26% Zsír
-
100g spagetti tészta371 kcal
-
63g zöldspárga9 kcal
-
63g tokaszalonna409 kcal
-
25g tojássárgája81 kcal
-
50g pecorino sajt194 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 14% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 26% Zsír
-
400g spagetti tészta1484 kcal
-
250g zöldspárga35 kcal
-
250g tokaszalonna1638 kcal
-
100g tojássárgája322 kcal
-
200g pecorino sajt774 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 14% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 26% Zsír
-
33.1g spagetti tészta123 kcal
-
20.7g zöldspárga3 kcal
-
20.7g tokaszalonna136 kcal
-
8.3g tojássárgája27 kcal
-
16.6g pecorino sajt64 kcal
-
0.7g olívaolaj6 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 14% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 26% Zsír
- 30% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 37.5 g
Zsír
-
Összesen 66.7 g
-
Telített zsírsav 27 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 29 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 380 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2155.1 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 86 mg
-
Kálcium 598 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 83 mg
-
Foszfor 743 mg
-
Nátrium 635 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 78.8 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 77.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 114 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 55 micro
-
K vitamin: 20 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 10 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 297 micro
-
Kolin: 227 mg
-
Retinol - A vitamin: 95 micro
-
α-karotin 13 micro
-
β-karotin 218 micro
-
β-crypt 8 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 602 micro
- 14% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 26% Zsír
- 30% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 149.8 g
Zsír
-
Összesen 266.8 g
-
Telített zsírsav 109 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 114 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 28 g
-
Koleszterin 1518 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 8620.2 g
-
Cink 15 mg
-
Szelén 345 mg
-
Kálcium 2393 mg
-
Vas 21 mg
-
Magnézium 331 mg
-
Foszfor 2972 mg
-
Nátrium 2538 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 315.1 g
-
Cukor 15 mg
-
Élelmi rost 16 mg
Víz
-
Összesen 310.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 455 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 7 mg
-
C vitamin: 10 mg
-
D vitamin: 218 micro
-
K vitamin: 79 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 5 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 42 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1188 micro
-
Kolin: 909 mg
-
Retinol - A vitamin: 379 micro
-
α-karotin 54 micro
-
β-karotin 874 micro
-
β-crypt 33 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2409 micro
- 14% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 26% Zsír
- 30% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 12.4 g
Zsír
-
Összesen 22.1 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 126 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 713.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 29 mg
-
Kálcium 198 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 27 mg
-
Foszfor 246 mg
-
Nátrium 210 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 26.1 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 25.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 38 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 18 micro
-
K vitamin: 7 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 98 micro
-
Kolin: 75 mg
-
Retinol - A vitamin: 31 micro
-
α-karotin 4 micro
-
β-karotin 72 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 199 micro
Elkészítés
- A spárgát megmossuk, levágjuk a fás végeit, majd a fejeket leválasztjuk a szárakról.
- A szárakat enyhén sós vízben 10-12 perc alatt puhára főzzük. Leszűrjük, de félretesszük a főzővizet!
- A megfőtt spárgát simára turmixoljuk. Ha szükséges, kevés olívaolajjal vagy főzővízzel lazítjuk.
- Egy nagy tálban összekeverjük a tojássárgákat, a reszelt pecorino sajtot és bőségesen őrölt fekete borsot. Fokozatosan, kevergetve hozzáadjuk a spárgakrémet, és simára keverjük.
- A guancialét vékony csíkokra vágjuk, majd alacsony lángon ropogósra sütjük. Hozzáadjuk a spárgafejeket, és további 2-3 percig pirítjuk.
- A spagettit a spárga főzővizében al dentére főzzük. Leszűrés előtt félreteszünk még egy kevés főzővizet.
- A tésztát a guancialés-spárgás serpenyőbe forgatjuk, majd lehúzzuk a tűzről.
- Hozzákeverjük a tojásos-spárgás krémet, és szükség esetén kevés főzővízzel selymesítjük a szószt.
- Azonnal tálaljuk extra pecorino sajttal és frissen őrölt fekete borssal.
- Tipp: a tökéletes carbonara titka, hogy a tojásos krémet már ne közvetlen hő felett keverd a tésztához. Így a szósz krémes marad, és nem válik rántottás állagúvá.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 25 p
A carbonara az egyik legismertebb olasz tésztaétel, amelyet hagyományosan tojással, pecorino sajttal és guancialéval készítenek. Ebben a szezonális római változatban a spárga kapja a főszerepet: a szárából selymes krém készül, a zsenge fejek pedig a ropogósra sült szalonnával együtt kerülnek a tésztára. Az eredmény egy gazdag, mégis üde fogás, amely tökéletes választás a tavaszi és kora nyári hónapokban.
Van az a pillanat tavasszal, amikor az ember már minden formában evett spárgát. Krémlevesként, sütőben sütve, quiche-ben, salátában. Ilyenkor jön jól egy olyan recept, ami egyszerre ismerős és új. Nálam most egy spárgás carbonara lett az idei szezon egyik kedvence, ráadásul nem is akármilyen változat.
A recept alapját egy Rómában egyre népszerűbb tavaszi verzió adja, amely a klasszikus carbonara technikáját ötvözi a szezon egyik legfontosabb alapanyagával, a zöldspárgával. Elsőre talán furcsának hangzik, hiszen a rómaiak legendásan konzervatívak, ha a carbonaráról van szó. Aki járt már olasz gasztrocsoportokban vagy római trattoriákban, tudja, hogy ott a tejszín említéséért is könnyen kitiltás járna. A spárgának viszont van helye az asztalon.
Nem csak belekerül a spárga, hanem a szósz része lesz
A receptben számomra az volt az igazán érdekes, hogy nem egyszerűen néhány spárgadarab kerül a tésztára. A szárakat puhára főzik, majd krémmé turmixolják, és ezt keverik össze a tojássárgájával, a pecorino romanóval és a frissen őrölt borssal.
Az eredmény egy olyan carbonara, amely még selymesebb, még krémesebb lesz, miközben a klasszikus ízekből sem veszít. A spárga nem elnyomja a fogást, hanem frissességet ad neki.
Egy recept, ami tényleg Rómából érkezett
Római utazásom során futottam bele a receptbe, amelyet azóta a social mediában több olasz gasztróoldal is megosztott. Az elkészítési mód minden fontos ponton követi a római carbonara hagyományait: nincs benne tejszín, nincs benne fokhagyma, és a szósz alapját továbbra is a tojás, a pecorino és a guanciale adja.
A különbséget kizárólag a spárgakrém jelenti, ami annyira természetesen simul bele az egészbe, hogy nehéz elképzelni, miért nem terjedt el korábban.
A jó carbonara továbbra sem a hozzávalókon múlik
Akár a klasszikus, akár a spárgás változatot készíted, a siker kulcsa ugyanaz. A tojásos krémet nem szabad közvetlen hőn főzni. A tésztát mindig a tűzről lehúzva kell összeforgatni a szósszal, különben a selymes krém könnyen rántottává válik.
Érdemes egy kevés főzővizet is félretenni, mert ezzel lehet tökéletesen beállítani a szósz állagát.
Lehet, hogy idén ez lesz a kedvenc spárgás recepted
A spárgaszezon nálam minden évben rövidnek tűnik, ezért ilyenkor igyekszem minél több új receptet kipróbálni. Ez a spárgás carbonara viszont azon kevés ételek közé tartozik, amelyeket valószínűleg jövő tavasszal is újra elkészítek.
Mert egyszerre tudja azt, amit a legjobb szezonális receptek: tiszteletben tartja az eredetit, miközben hozzáad valami újat. És ha ezt egy római klasszikussal sikerül megcsinálni, az már önmagában is elég nagy teljesítmény.
Tipp:
Recept és fotó: Hering András @andrishering