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tészta carbonara

Krémes spárgás carbonara Rómából

Krémes spárgás carbonara Rómából
Hering András
Tányérban tálalt spárgás carbonara felülnézetből: krémes, zöld spárgaszósszal bevont spagetti ropogósra sült szalonnadarabokkal és pirított spárgafejekkel, villával a tészta közepén.
adag
Idő
p
Költség
költséges
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

1082
Kalória
37.5g
Fehérje
78.8g
Szénhidrát
66.7g
Zsír
77.6g
Víz
379.5g
Koleszterin
4.1g
Élelmi rost
3.6g
Cukor
  • 14% Fehérje
  • 30% Szénhidrát
  • 26% Zsír
Összesen 1082 kcal
  • 14% Fehérje
  • 30% Szénhidrát
  • 26% Zsír
Összesen 4324 kcal
  • 14% Fehérje
  • 30% Szénhidrát
  • 26% Zsír
Összesen 359 kcal
  • 14% Fehérje
  • 30% Szénhidrát
  • 26% Zsír
  • 30% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    37.5 g

Zsír

  • Összesen
    66.7 g
  • Telített zsírsav
    27 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    29 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    380 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2155.1 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    86 mg
  • Kálcium
    598 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    83 mg
  • Foszfor
    743 mg
  • Nátrium
    635 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    78.8 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    77.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    114 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    55 micro
  • K vitamin:
    20 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    297 micro
  • Kolin:
    227 mg
  • Retinol - A vitamin:
    95 micro
  • α-karotin
    13 micro
  • β-karotin
    218 micro
  • β-crypt
    8 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    602 micro
Összesen 1082 kcal
  • 14% Fehérje
  • 30% Szénhidrát
  • 26% Zsír
  • 30% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    149.8 g

Zsír

  • Összesen
    266.8 g
  • Telített zsírsav
    109 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    114 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    28 g
  • Koleszterin
    1518 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    8620.2 g
  • Cink
    15 mg
  • Szelén
    345 mg
  • Kálcium
    2393 mg
  • Vas
    21 mg
  • Magnézium
    331 mg
  • Foszfor
    2972 mg
  • Nátrium
    2538 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    315.1 g
  • Cukor
    15 mg
  • Élelmi rost
    16 mg

Víz

  • Összesen
    310.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    455 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    7 mg
  • C vitamin:
    10 mg
  • D vitamin:
    218 micro
  • K vitamin:
    79 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    5 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    42 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1188 micro
  • Kolin:
    909 mg
  • Retinol - A vitamin:
    379 micro
  • α-karotin
    54 micro
  • β-karotin
    874 micro
  • β-crypt
    33 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2409 micro
Összesen 4324 kcal
  • 14% Fehérje
  • 30% Szénhidrát
  • 26% Zsír
  • 30% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    12.4 g

Zsír

  • Összesen
    22.1 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    9 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    126 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    713.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    29 mg
  • Kálcium
    198 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    27 mg
  • Foszfor
    246 mg
  • Nátrium
    210 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    26.1 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    25.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    38 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    18 micro
  • K vitamin:
    7 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    98 micro
  • Kolin:
    75 mg
  • Retinol - A vitamin:
    31 micro
  • α-karotin
    4 micro
  • β-karotin
    72 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    199 micro
Összesen 359 kcal

Elkészítés

  1. A spárgát megmossuk, levágjuk a fás végeit, majd a fejeket leválasztjuk a szárakról.
  2. A szárakat enyhén sós vízben 10-12 perc alatt puhára főzzük. Leszűrjük, de félretesszük a főzővizet!
  3. A megfőtt spárgát simára turmixoljuk. Ha szükséges, kevés olívaolajjal vagy főzővízzel lazítjuk.
  4. Egy nagy tálban összekeverjük a tojássárgákat, a reszelt pecorino sajtot és bőségesen őrölt fekete borsot. Fokozatosan, kevergetve hozzáadjuk a spárgakrémet, és simára keverjük.
  5. A guancialét vékony csíkokra vágjuk, majd alacsony lángon ropogósra sütjük. Hozzáadjuk a spárgafejeket, és további 2-3 percig pirítjuk.
  6. A spagettit a spárga főzővizében al dentére főzzük. Leszűrés előtt félreteszünk még egy kevés főzővizet.
  7. A tésztát a guancialés-spárgás serpenyőbe forgatjuk, majd lehúzzuk a tűzről.
  8. Hozzákeverjük a tojásos-spárgás krémet, és szükség esetén kevés főzővízzel selymesítjük a szószt.
  9. Azonnal tálaljuk extra pecorino sajttal és frissen őrölt fekete borssal.
  10. Tipp: a tökéletes carbonara titka, hogy a tojásos krémet már ne közvetlen hő felett keverd a tésztához. Így a szósz krémes marad, és nem válik rántottás állagúvá.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 25 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A carbonara az egyik legismertebb olasz tésztaétel, amelyet hagyományosan tojással, pecorino sajttal és guancialéval készítenek. Ebben a szezonális római változatban a spárga kapja a főszerepet: a szárából selymes krém készül, a zsenge fejek pedig a ropogósra sült szalonnával együtt kerülnek a tésztára. Az eredmény egy gazdag, mégis üde fogás, amely tökéletes választás a tavaszi és kora nyári hónapokban.

Felülnézetből fotózott spárgás carbonara fehér, kék szegélyű tányérban. A krémes zöld spárgaszósszal bevont spagettit reszelt pecorino sajt, frissen őrölt fekete bors, ropogós guancialedarabok és pirított spárgafejek díszítik. A kép jobb alsó sarkában egy villa látható.
Krémes római spárgás carbonara pecorinóval és ropogós guancialéval
Hering András

Van az a pillanat tavasszal, amikor az ember már minden formában evett spárgát. Krémlevesként, sütőben sütve, quiche-ben, salátában. Ilyenkor jön jól egy olyan recept, ami egyszerre ismerős és új. Nálam most egy spárgás carbonara lett az idei szezon egyik kedvence, ráadásul nem is akármilyen változat.

A recept alapját egy Rómában egyre népszerűbb tavaszi verzió adja, amely a klasszikus carbonara technikáját ötvözi a szezon egyik legfontosabb alapanyagával, a zöldspárgával. Elsőre talán furcsának hangzik, hiszen a rómaiak legendásan konzervatívak, ha a carbonaráról van szó. Aki járt már olasz gasztrocsoportokban vagy római trattoriákban, tudja, hogy ott a tejszín említéséért is könnyen kitiltás járna. A spárgának viszont van helye az asztalon.

Nem csak belekerül a spárga, hanem a szósz része lesz

A receptben számomra az volt az igazán érdekes, hogy nem egyszerűen néhány spárgadarab kerül a tésztára. A szárakat puhára főzik, majd krémmé turmixolják, és ezt keverik össze a tojássárgájával, a pecorino romanóval és a frissen őrölt borssal.

Az eredmény egy olyan carbonara, amely még selymesebb, még krémesebb lesz, miközben a klasszikus ízekből sem veszít. A spárga nem elnyomja a fogást, hanem frissességet ad neki.

Egy recept, ami tényleg Rómából érkezett

Római utazásom során futottam bele a receptbe, amelyet azóta a social mediában több olasz gasztróoldal is megosztott. Az elkészítési mód minden fontos ponton követi a római carbonara hagyományait: nincs benne tejszín, nincs benne fokhagyma, és a szósz alapját továbbra is a tojás, a pecorino és a guanciale adja.

A különbséget kizárólag a spárgakrém jelenti, ami annyira természetesen simul bele az egészbe, hogy nehéz elképzelni, miért nem terjedt el korábban.

Közeli fotó egy tányér krémes spárgás carbonaráról. A spagettit élénkzöld spárgakrém vonja be, amelyet ropogós guancialedarabok és pirított spárgafejek egészítenek ki. A tésztába egy villa mélyed, jól látható a selymes, bársonyos szósz állaga.<br><br>
Selymes spárgás carbonara – tavaszi olasz tészta ropogós guancialéval
Hering András

A jó carbonara továbbra sem a hozzávalókon múlik

Akár a klasszikus, akár a spárgás változatot készíted, a siker kulcsa ugyanaz. A tojásos krémet nem szabad közvetlen hőn főzni. A tésztát mindig a tűzről lehúzva kell összeforgatni a szósszal, különben a selymes krém könnyen rántottává válik.

Érdemes egy kevés főzővizet is félretenni, mert ezzel lehet tökéletesen beállítani a szósz állagát.

Lehet, hogy idén ez lesz a kedvenc spárgás recepted

A spárgaszezon nálam minden évben rövidnek tűnik, ezért ilyenkor igyekszem minél több új receptet kipróbálni. Ez a spárgás carbonara viszont azon kevés ételek közé tartozik, amelyeket valószínűleg jövő tavasszal is újra elkészítek.

Mert egyszerre tudja azt, amit a legjobb szezonális receptek: tiszteletben tartja az eredetit, miközben hozzáad valami újat. És ha ezt egy római klasszikussal sikerül megcsinálni, az már önmagában is elég nagy teljesítmény.

Tipp:

Ha találsz guancialét, semmiképp ne cseréld le baconre. A sertéspofából készült olasz szalonna zsírossága és íze nagyon sokat ad a fogás karakteréhez. Ha mégsem jutsz hozzá, a pancetta vagy egy jó minőségű húsos kolozsvári szalonna áll a legközelebb az eredetihez.
Felülnézetből fotózott spárgás carbonara fehér, kék szegélyű tányérban. A spagettit selymes, halványzöld spárgakrém borítja, amelyet ropogós guancialedarabok és pirított spárgafejek egészítenek ki. A tésztába szúrt villa kiemeli a krémes állagot és a gazdag szószt.<br><br>
Krémes spárgás carbonara serpenyőből – egyszerű olasz tészta tavaszi alapanyagokkal
Hering András

Recept és fotó: Hering András @andrishering

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