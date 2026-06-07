Krémes spárgás carbonara Rómából

Krémes római spárgás carbonara pecorinóval és ropogós guancialéval Hering András

Van az a pillanat tavasszal, amikor az ember már minden formában evett spárgát. Krémlevesként, sütőben sütve, quiche-ben, salátában. Ilyenkor jön jól egy olyan recept, ami egyszerre ismerős és új. Nálam most egy spárgás carbonara lett az idei szezon egyik kedvence, ráadásul nem is akármilyen változat.

A recept alapját egy Rómában egyre népszerűbb tavaszi verzió adja, amely a klasszikus carbonara technikáját ötvözi a szezon egyik legfontosabb alapanyagával, a zöldspárgával. Elsőre talán furcsának hangzik, hiszen a rómaiak legendásan konzervatívak, ha a carbonaráról van szó. Aki járt már olasz gasztrocsoportokban vagy római trattoriákban, tudja, hogy ott a tejszín említéséért is könnyen kitiltás járna. A spárgának viszont van helye az asztalon.

Nem csak belekerül a spárga, hanem a szósz része lesz

A receptben számomra az volt az igazán érdekes, hogy nem egyszerűen néhány spárgadarab kerül a tésztára. A szárakat puhára főzik, majd krémmé turmixolják, és ezt keverik össze a tojássárgájával, a pecorino romanóval és a frissen őrölt borssal.

Az eredmény egy olyan carbonara, amely még selymesebb, még krémesebb lesz, miközben a klasszikus ízekből sem veszít. A spárga nem elnyomja a fogást, hanem frissességet ad neki.

Egy recept, ami tényleg Rómából érkezett

Római utazásom során futottam bele a receptbe, amelyet azóta a social mediában több olasz gasztróoldal is megosztott. Az elkészítési mód minden fontos ponton követi a római carbonara hagyományait: nincs benne tejszín, nincs benne fokhagyma, és a szósz alapját továbbra is a tojás, a pecorino és a guanciale adja.

A különbséget kizárólag a spárgakrém jelenti, ami annyira természetesen simul bele az egészbe, hogy nehéz elképzelni, miért nem terjedt el korábban.

Selymes spárgás carbonara – tavaszi olasz tészta ropogós guancialéval

Hering András

A jó carbonara továbbra sem a hozzávalókon múlik

Akár a klasszikus, akár a spárgás változatot készíted, a siker kulcsa ugyanaz. A tojásos krémet nem szabad közvetlen hőn főzni. A tésztát mindig a tűzről lehúzva kell összeforgatni a szósszal, különben a selymes krém könnyen rántottává válik.

Érdemes egy kevés főzővizet is félretenni, mert ezzel lehet tökéletesen beállítani a szósz állagát.

Lehet, hogy idén ez lesz a kedvenc spárgás recepted

A spárgaszezon nálam minden évben rövidnek tűnik, ezért ilyenkor igyekszem minél több új receptet kipróbálni. Ez a spárgás carbonara viszont azon kevés ételek közé tartozik, amelyeket valószínűleg jövő tavasszal is újra elkészítek.

Mert egyszerre tudja azt, amit a legjobb szezonális receptek: tiszteletben tartja az eredetit, miközben hozzáad valami újat. És ha ezt egy római klasszikussal sikerül megcsinálni, az már önmagában is elég nagy teljesítmény.

Tipp: Ha találsz guancialét, semmiképp ne cseréld le baconre. A sertéspofából készült olasz szalonna zsírossága és íze nagyon sokat ad a fogás karakteréhez. Ha mégsem jutsz hozzá, a pancetta vagy egy jó minőségű húsos kolozsvári szalonna áll a legközelebb az eredetihez.

Krémes spárgás carbonara serpenyőből – egyszerű olasz tészta tavaszi alapanyagokkal

Hering András

Recept és fotó: Hering András @andrishering