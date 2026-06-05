Nemcsak az emésztést, az inzulinérzékenységet is javítja ez a hétköznapi ital

A kefirt régóta az egészségtudatos étrendbe jól illeszkedő termékek között tartjuk számon, mégis sokan idegenkednek tőle jellegzetesen savanykás íze és karakteres állaga miatt. Azonban ennek nem kell így lennie: az Activia bemutatta új ivókefirjét, amely a hagyományos kefir értékeit lágyabb, krémesebb formában kínálja. A natúr és eperízben elérhető újdonság 280 grammos palackban érkezik, így könnyen beilleszthető egy kiegyensúlyozott reggelibe, vagy napközbeni snackként is magunkkal vihető.

Miért különleges a kefir?

Ha kinyitjuk a hűtőszekrényt, valószínűleg nem gondolunk rá, hogy egyes termékekben apró, láthatatlan „élő világ” dolgozik értünk. Pedig a fermentált tejtermékek éppen ettől különlegesek. A kefir egy ilyen erjesztéssel készült ital, amely tej és kefirkultúra – azaz tejsavbaktériumok és élesztők – felhasználásával készül. Ez az emberiség egyik legrégebbi élelmiszer-tartósítási eljárása, amelyet már évezredekkel ezelőtt is alkalmaztak.

A folyamat során elsősorban a tejcukor, vagyis a laktóz alakul át tejsavvá, illetve a kefir esetében részben más vegyületekké is, amelynek hatására nemcsak az íz változik meg, hanem az állag és az emészthetőség is. Tulajdonképpen úgy is fogalmazhatunk, hogy a mikroorganizmusok előemésztik a tej egy részét helyettünk – mondta Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos szövetségének elnöke.

Krémes állaggal és lágy ízvilággal érkezik az új Activia ivókefir

Több mint egyszerű tejtermék

A kefir nemcsak különleges ízvilágával hívja fel magára a figyelmet. Komplex tápanyagforrás, hiszen fehérjéi között megtaláljuk a kazeint és a savófehérjéket, amelyek segíthetik az ásványi anyagok felszívódását. Emellett vitaminokat is tartalmaz, például A- és D-vitamint, valamint többféle B-vitamint. Az ásványi anyagok közül kalciumot, a magnéziumot és a káliumot is tartalmaz. Ráadásul ezek a tápanyagok egymást segítve hasznosulnak a szervezetben.

Kefires receptek:

Ebből már sejthető, hogy a kefir fogyasztása nemcsak tápláló, hanem egészségügyi szempontból is kedvező lehet.

Kutatások zajlanak arra vonatkozóan is, hogy a rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható lehet a szénhidrát-anyagcsere és az inzulinérzékenység javulásával.

Emellett kiemelten fontos szerepe lehet az emésztési jóllét támogatásában is.

Nemcsak az emésztést, az inzulinérzékenységet is javítja ez a hétköznapi ital

Az új Activia ivókefir 16 különböző baktériumtörzzsel és kefirélesztővel készül, köztük a már jól ismert Bifidus ActiRegularis® kultúrával. Minden pohár Activia kefir kalciumforrás, amely hozzájárul az emésztőenzimek normál működéséhez.[1] A natúr változat további előnye, kizárólag természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz.

Amikor a fogyasztói igényeket és a kategóriatrendeket vizsgáltuk, azt láttuk, hogy a kefir egyre fontosabb szerepet kap azok körében, akik tudatosan figyelnek az emésztésükre. Az új Activia ivókefirrel egy olyan megoldást szerettünk volna kínálni, amely könnyen beilleszthető a mindennapokba, akár a reggeli részeként, akár köztes étkezésként, napközben fogyasztva – mondta Gerei Karina, az Activia hazai márkamenedzsere.

Hogyan fogyasszuk?

A kefir nagy előnye a sokoldalúsága. Fogyaszthatjuk önmagában, gyors kisétkezésként, de kiválóan kombinálható gyümölcsökkel, gabonafélékkel vagy olajos magvakkal. Belekeverhető turmixokba, használható salátaöntetként, vagy akár főzelékek és levesek sűrítésére is. Sőt, egy kis kreativitással akár fagyasztott desszertet is készíthetünk belőle, ami egyszerre frissítő és tápláló.

[1] Minden palack Activia kefir kalciumforrás. A kalcium hozzájárul az emésztőenzimek normál működéséhez. Egy palack Activia a kiegyensúlyozott, változatos étrend és egészséges életmód részeként fogyasztható.