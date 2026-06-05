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húsételek pecsenye

Sarkadi pecsenye háziasan

Fekete Melinda
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A húshoz

A szószhoz és az összeállításhoz

677
Kalória
51.8g
Fehérje
14.2g
Szénhidrát
44.2g
Zsír
201.7g
Víz
133.9g
Koleszterin
1.5g
Élelmi rost
5.8g
Cukor
  • 17% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 14% Zsír

A húshoz

A szószhoz és az összeállításhoz

Összesen 677 kcal
  • 17% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 14% Zsír

A húshoz

A szószhoz és az összeállításhoz

Összesen 2709 kcal
  • 17% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 14% Zsír

A húshoz

A szószhoz és az összeállításhoz

Összesen 152 kcal
  • 17% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 65% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    51.8 g

Zsír

  • Összesen
    44.2 g
  • Telített zsírsav
    18 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    15 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    134 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1791 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    51 mg
  • Kálcium
    297 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    56 mg
  • Foszfor
    485 mg
  • Nátrium
    896 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    14.2 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    201.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    129 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    18 mg
  • D vitamin:
    49 micro
  • K vitamin:
    185 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    11 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    37 micro
  • Kolin:
    107 mg
  • Retinol - A vitamin:
    81 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    576 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    627 micro
Összesen 677 kcal
  • 17% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 65% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    207.3 g

Zsír

  • Összesen
    176.7 g
  • Telített zsírsav
    73 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    62 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    17 g
  • Koleszterin
    536 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    7163.9 g
  • Cink
    15 mg
  • Szelén
    204 mg
  • Kálcium
    1187 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    226 mg
  • Foszfor
    1940 mg
  • Nátrium
    3582 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    57 g
  • Cukor
    23 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    806.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    516 micro
  • B6 vitamin:
    5 mg
  • B12 Vitamin:
    5 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    72 mg
  • D vitamin:
    195 micro
  • K vitamin:
    741 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    43 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    148 micro
  • Kolin:
    430 mg
  • Retinol - A vitamin:
    325 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    2304 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2510 micro
Összesen 2709 kcal
  • 17% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 65% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    11.5 g

Zsír

  • Összesen
    9.8 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    30 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    398 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    66 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    13 mg
  • Foszfor
    108 mg
  • Nátrium
    199 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3.2 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    44.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    29 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    11 micro
  • K vitamin:
    41 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    8 micro
  • Kolin:
    24 mg
  • Retinol - A vitamin:
    18 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    128 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    139 micro
Összesen 152 kcal

Elkészítés

A húshoz

  1. A karajt vékonyra szeleteljük, akár ki is klopfolhatjuk a szeleteket. Fűszerezzük sóval, borssal majd hirtelen kisütjük a forró zsíron és félretesszük.

A szószhoz és az összeállításhoz

  1. A serpenyőben amiben sült a hús, még egy kevés zsírt melegítünk, majd megdinszteljük rajta a hagymákat.
  2. Hozzáadjuk a kolbászt is és amikor kissé kiengedte a zsírját mehet bele a gomba és a csemegeuborka.
  3. Fűszerezzük sóval, borssal, paprikakrémmel, majd megszórjuk egy kevés liszttel.
  4. Miután elkevertük a liszttel, hozzáöntjük a tejet, hagyjuk, hogy besűrűsödjön, majd lehúzzuk a tűzről és az apróra vágott petrezselymet is hozzákeverjük.
  5. A sütőt előmelegítjük és a húsokat elrendezzük egy tepsiben. Rákanalazzuk a gombás mártást, majd reszelünk rá sajtot és a sütőbe tessszük addig, amíg szépen összesül és aranybarna lesz. Ez kb. 20-30 perc.
  6. Tálalhatjuk rizibizivel vagy sült krumplival.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 25 p
  • Sütés ideje: 25 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
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Mi magyarok igazán szeretjük a szaftos pecsenyéket: jó példa erre a sarkadi pecsenye, ami egy igazán gazdag, ízes magyaros fogás. Mivel egy gombás sósz készül hozzá, amivel összesütjük a sütőben, szerintem a legjobb köret hozzá a rizs, ami szépen felveszi a szaftot. Igaz, hogy az ételbe is kerül, de mellé is tálalhatunk savanyúságot.

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Elkészítés

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