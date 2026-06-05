Sarkadi pecsenye háziasan

Mi magyarok igazán szeretjük a szaftos pecsenyéket: jó példa erre a sarkadi pecsenye, ami egy igazán gazdag, ízes magyaros fogás. Mivel egy gombás sósz készül hozzá, amivel összesütjük a sütőben, szerintem a legjobb köret hozzá a rizs, ami szépen felveszi a szaftot. Igaz, hogy az ételbe is kerül, de mellé is tálalhatunk savanyúságot.