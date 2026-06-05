Sarkadi pecsenye háziasan
Hozzávalók
A húshoz
-
600 g sertés rövidkaraj (szeletelve)
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 ek disznózsír
A szószhoz és az összeállításhoz
-
1 közepes db vöröshagyma
-
1 gerezd fokhagyma
-
150 g kolbász
-
250 g gomba
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 teáskanál paprikakrém
-
1 ek sertészsír
-
4 közepes db csemegeuborka
-
2 csapott ek finomliszt
-
350 ml tej
-
1 csokor petrezselyem (friss)
-
100 g sajt
- 17% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 14% Zsír
A húshoz
-
150g sertés rövidkaraj249 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
4g disznózsír34 kcal
A szószhoz és az összeállításhoz
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
38g kolbász170 kcal
-
63g gomba13 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g paprikakrém0 kcal
-
4g sertészsír34 kcal
-
40g csemegeuborka9 kcal
-
5g finomliszt18 kcal
-
88g tej49 kcal
-
11g petrezselyem4 kcal
-
25g sajt88 kcal
- 17% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 14% Zsír
A húshoz
-
600g sertés rövidkaraj996 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
15g disznózsír135 kcal
A szószhoz és az összeállításhoz
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
150g kolbász678 kcal
-
250g gomba53 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2g paprikakrém0 kcal
-
15g sertészsír135 kcal
-
160g csemegeuborka38 kcal
-
20g finomliszt73 kcal
-
350g tej196 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
-
100g sajt352 kcal
- 17% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 14% Zsír
A húshoz
-
33.3g sertés rövidkaraj55 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.8g disznózsír8 kcal
A szószhoz és az összeállításhoz
-
5g vöröshagyma2 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
8.3g kolbász38 kcal
-
13.9g gomba3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.1g paprikakrém0 kcal
-
0.8g sertészsír8 kcal
-
8.9g csemegeuborka2 kcal
-
1.1g finomliszt4 kcal
-
19.4g tej11 kcal
-
2.5g petrezselyem1 kcal
-
5.6g sajt20 kcal
- 17% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 65% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 51.8 g
Zsír
-
Összesen 44.2 g
-
Telített zsírsav 18 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 15 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 134 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1791 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 51 mg
-
Kálcium 297 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 56 mg
-
Foszfor 485 mg
-
Nátrium 896 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 14.2 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 201.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 129 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 18 mg
-
D vitamin: 49 micro
-
K vitamin: 185 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 11 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 37 micro
-
Kolin: 107 mg
-
Retinol - A vitamin: 81 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 576 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 627 micro
- 17% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 65% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 207.3 g
Zsír
-
Összesen 176.7 g
-
Telített zsírsav 73 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 62 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 17 g
-
Koleszterin 536 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 7163.9 g
-
Cink 15 mg
-
Szelén 204 mg
-
Kálcium 1187 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 226 mg
-
Foszfor 1940 mg
-
Nátrium 3582 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 57 g
-
Cukor 23 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 806.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 516 micro
-
B6 vitamin: 5 mg
-
B12 Vitamin: 5 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 72 mg
-
D vitamin: 195 micro
-
K vitamin: 741 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 43 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 148 micro
-
Kolin: 430 mg
-
Retinol - A vitamin: 325 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 2304 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2510 micro
- 17% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 65% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 11.5 g
Zsír
-
Összesen 9.8 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 30 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 398 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 66 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 13 mg
-
Foszfor 108 mg
-
Nátrium 199 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 44.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 29 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 11 micro
-
K vitamin: 41 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 8 micro
-
Kolin: 24 mg
-
Retinol - A vitamin: 18 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 128 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 139 micro
Elkészítés
A húshoz
- A karajt vékonyra szeleteljük, akár ki is klopfolhatjuk a szeleteket. Fűszerezzük sóval, borssal majd hirtelen kisütjük a forró zsíron és félretesszük.
A szószhoz és az összeállításhoz
- A serpenyőben amiben sült a hús, még egy kevés zsírt melegítünk, majd megdinszteljük rajta a hagymákat.
- Hozzáadjuk a kolbászt is és amikor kissé kiengedte a zsírját mehet bele a gomba és a csemegeuborka.
- Fűszerezzük sóval, borssal, paprikakrémmel, majd megszórjuk egy kevés liszttel.
- Miután elkevertük a liszttel, hozzáöntjük a tejet, hagyjuk, hogy besűrűsödjön, majd lehúzzuk a tűzről és az apróra vágott petrezselymet is hozzákeverjük.
- A sütőt előmelegítjük és a húsokat elrendezzük egy tepsiben. Rákanalazzuk a gombás mártást, majd reszelünk rá sajtot és a sütőbe tessszük addig, amíg szépen összesül és aranybarna lesz. Ez kb. 20-30 perc.
- Tálalhatjuk rizibizivel vagy sült krumplival.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 25 p
- Sütés ideje: 25 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Mi magyarok igazán szeretjük a szaftos pecsenyéket: jó példa erre a sarkadi pecsenye, ami egy igazán gazdag, ízes magyaros fogás. Mivel egy gombás sósz készül hozzá, amivel összesütjük a sütőben, szerintem a legjobb köret hozzá a rizs, ami szépen felveszi a szaftot. Igaz, hogy az ételbe is kerül, de mellé is tálalhatunk savanyúságot.