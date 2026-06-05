Túrós-vajas sós rúd, amiből nem lehet eleget sütni
Hozzávalók
túrós-vajas sós rúd
-
250 g vaj
-
250 g tehéntúró
-
só ízlés szerint
-
250 g finomliszt
-
1 db tojás
opcionális szórás (bagel seasoning)
-
4 ek szezámmag (fehér és fekete felesben)
-
1 ek mák
-
2 ek fokhagymapor (vörös- és fokhagymapor felesben)
-
1 tk bors
-
1 ek só (sópehely!)
- 10% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 29% Zsír
túrós-vajas sós rúd
-
21g vaj149 kcal
-
21g tehéntúró31 kcal
-
0 kcal
-
21g finomliszt76 kcal
-
5g tojás6 kcal
opcionális szórás (bagel seasoning)
- 10% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 29% Zsír
túrós-vajas sós rúd
-
250g vaj1792 kcal
-
250g tehéntúró367 kcal
-
0 kcal
-
250g finomliszt910 kcal
-
55g tojás69 kcal
opcionális szórás (bagel seasoning)
- 10% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 29% Zsír
túrós-vajas sós rúd
-
29.2g vaj210 kcal
-
29.2g tehéntúró43 kcal
-
0 kcal
-
29.2g finomliszt106 kcal
-
6.4g tojás8 kcal
opcionális szórás (bagel seasoning)
- 10% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 35% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Cink
-
Vas
TOP vitaminok
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Kolin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 6.7 g
Zsír
-
Összesen 20.4 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 60 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 654.9 g
-
Cink 55 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 62 mg
-
Vas 42 mg
-
Magnézium 18 mg
-
Foszfor 97 mg
-
Nátrium 368 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 17.4 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 23.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 149 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 5 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 25 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 19 mg
-
Retinol - A vitamin: 146 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 34 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 25 micro
- 10% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 35% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Cink
-
Vas
TOP vitaminok
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Kolin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 80.8 g
Zsír
-
Összesen 245 g
-
Telített zsírsav 141 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 66 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 18 g
-
Koleszterin 718 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 7858.8 g
-
Cink 656 mg
-
Szelén 113 mg
-
Kálcium 739 mg
-
Vas 509 mg
-
Magnézium 214 mg
-
Foszfor 1163 mg
-
Nátrium 4415 mg
-
Réz 27 mg
-
Mangán 23 mg
Szénhidrát
-
Összesen 209.2 g
-
Cukor 9 mg
-
Élelmi rost 12 mg
Víz
-
Összesen 286.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1788 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 7 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 40 micro
-
K vitamin: 22 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 63 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 300 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 130 micro
-
Kolin: 223 mg
-
Retinol - A vitamin: 1755 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 403 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 298 micro
- 10% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 35% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Cink
-
Vas
TOP vitaminok
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Kolin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 9.5 g
Zsír
-
Összesen 28.7 g
-
Telített zsírsav 16 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 84 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 919.2 g
-
Cink 77 mg
-
Szelén 13 mg
-
Kálcium 86 mg
-
Vas 60 mg
-
Magnézium 25 mg
-
Foszfor 136 mg
-
Nátrium 516 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 24.5 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 33.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 209 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 7 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 35 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 15 micro
-
Kolin: 26 mg
-
Retinol - A vitamin: 205 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 47 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 35 micro
Elkészítés
túrós-vajas sós rúd
- A hideg vajat kockázzuk fel, majd a túróval és a sóval dolgozzuk össze késes aprítóban pár pillanat alatt. Amellett, hogy gyors és megúszós ez a módszer, az is nagy előnye, hogy nem olvasztja meg a kezünk melege a vajat, mint hagyományos gyúrásnál.
- Adjuk hozzá a lisztet is, és ezzel is dolgozzuk össze. A kész tésztát csomagoljuk folpackba, és tegyük hűtőbe legalább egy órára. Közben elkészíthetjük a bagel fűszerkeveréket a tetejére, ha ezzel fűszereznénk.
- A pihentetett tésztát aztán belisztezett felületen kinyújtjuk kb. 3-4mm vékonyra, majd egycenti széles csíkokra vágjuk késsel vagy derelyeszaggatóval.
- A tésztacsíkokat sütőpapíros tepsire helyezzük, a tetejüket megkenjük felvert tojással és megszórjuk ízlés szerint a házi fűszerkeverékünkkel (vagy helyette használhatunk részelt sajtot, köménymagot, borsot, vagy bármi mást, ami csak szimpatikus).
- 180 fokos sütőben kb. 15 perc alatt aranybarnára pirítjuk a rudakat, félidőben megfordítva a tepsit. Pár percet hagyjuk pihenni, majd már neki is eshetünk langyos rudacskáknak.
opcionális szórás (bagel seasoning)
- Az összes hozzávalót kimérjük egy tálkába, majd alaposan összeforgatjuk, hogy egyneműen elkeveredjen.
- Mivel nem lesz mindre szükségünk, töltsük a fűszerkeveréket üveg fűszertartóba, és abból szórjuk ízlés szerint bármire és mindenre.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 15 p
Villámgyorsan elkészül és alig pár alapanyag kell csak hozzá - hát kívánhatunk ennél többet egy nassolnivalótól? Ezek a túrós-vajas rudak bizony annyira addiktívak, hogy érdemes egyből dupla adaggal nekiállni sütni, mert a sütőből kikerülve hajlamosak pillanatokon belül elszublimálni.