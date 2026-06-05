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sós süti sós rúd

Túrós-vajas sós rúd, amiből nem lehet eleget sütni

Rosanics Petra
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Nehézség
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Hozzávalók

túrós-vajas sós rúd

opcionális szórás (bagel seasoning)

279
Kalória
6.7g
Fehérje
17.4g
Szénhidrát
20.4g
Zsír
23.9g
Víz
59.8g
Koleszterin
1g
Élelmi rost
739.2mg
Cukor
  • 10% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 29% Zsír

túrós-vajas sós rúd

opcionális szórás (bagel seasoning)

Összesen 279 kcal
  • 10% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 29% Zsír

túrós-vajas sós rúd

opcionális szórás (bagel seasoning)

Összesen 3350 kcal
  • 10% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 29% Zsír

túrós-vajas sós rúd

opcionális szórás (bagel seasoning)

Összesen 393 kcal
  • 10% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 35% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Cink
  • Vas

TOP vitaminok

  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Kolin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.7 g

Zsír

  • Összesen
    20.4 g
  • Telített zsírsav
    12 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    60 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    654.9 g
  • Cink
    55 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    62 mg
  • Vas
    42 mg
  • Magnézium
    18 mg
  • Foszfor
    97 mg
  • Nátrium
    368 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    17.4 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    23.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    149 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    5 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    25 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    19 mg
  • Retinol - A vitamin:
    146 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    34 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    25 micro
Összesen 279 kcal
  • 10% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 35% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Cink
  • Vas

TOP vitaminok

  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Kolin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    80.8 g

Zsír

  • Összesen
    245 g
  • Telített zsírsav
    141 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    66 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    18 g
  • Koleszterin
    718 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    7858.8 g
  • Cink
    656 mg
  • Szelén
    113 mg
  • Kálcium
    739 mg
  • Vas
    509 mg
  • Magnézium
    214 mg
  • Foszfor
    1163 mg
  • Nátrium
    4415 mg
  • Réz
    27 mg
  • Mangán
    23 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    209.2 g
  • Cukor
    9 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    286.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1788 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    7 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    40 micro
  • K vitamin:
    22 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    63 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    300 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    130 micro
  • Kolin:
    223 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1755 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    403 micro
  • β-crypt
    5 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    298 micro
Összesen 3350 kcal
  • 10% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 35% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Cink
  • Vas

TOP vitaminok

  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Kolin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    9.5 g

Zsír

  • Összesen
    28.7 g
  • Telített zsírsav
    16 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    84 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    919.2 g
  • Cink
    77 mg
  • Szelén
    13 mg
  • Kálcium
    86 mg
  • Vas
    60 mg
  • Magnézium
    25 mg
  • Foszfor
    136 mg
  • Nátrium
    516 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    24.5 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    33.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    209 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    5 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    7 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    35 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    15 micro
  • Kolin:
    26 mg
  • Retinol - A vitamin:
    205 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    47 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    35 micro
Összesen 393 kcal

Elkészítés

túrós-vajas sós rúd

  1. A hideg vajat kockázzuk fel, majd a túróval és a sóval dolgozzuk össze késes aprítóban pár pillanat alatt. Amellett, hogy gyors és megúszós ez a módszer, az is nagy előnye, hogy nem olvasztja meg a kezünk melege a vajat, mint hagyományos gyúrásnál.
  2. Adjuk hozzá a lisztet is, és ezzel is dolgozzuk össze. A kész tésztát csomagoljuk folpackba, és tegyük hűtőbe legalább egy órára. Közben elkészíthetjük a bagel fűszerkeveréket a tetejére, ha ezzel fűszereznénk.
  3. A pihentetett tésztát aztán belisztezett felületen kinyújtjuk kb. 3-4mm vékonyra, majd egycenti széles csíkokra vágjuk késsel vagy derelyeszaggatóval.
  4. A tésztacsíkokat sütőpapíros tepsire helyezzük, a tetejüket megkenjük felvert tojással és megszórjuk ízlés szerint a házi fűszerkeverékünkkel (vagy helyette használhatunk részelt sajtot, köménymagot, borsot, vagy bármi mást, ami csak szimpatikus).
  5. 180 fokos sütőben kb. 15 perc alatt aranybarnára pirítjuk a rudakat, félidőben megfordítva a tepsit. Pár percet hagyjuk pihenni, majd már neki is eshetünk langyos rudacskáknak.

opcionális szórás (bagel seasoning)

  1. Az összes hozzávalót kimérjük egy tálkába, majd alaposan összeforgatjuk, hogy egyneműen elkeveredjen.
  2. Mivel nem lesz mindre szükségünk, töltsük a fűszerkeveréket üveg fűszertartóba, és abból szórjuk ízlés szerint bármire és mindenre.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 15 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Villámgyorsan elkészül és alig pár alapanyag kell csak hozzá - hát kívánhatunk ennél többet egy nassolnivalótól? Ezek a túrós-vajas rudak bizony annyira addiktívak, hogy érdemes egyből dupla adaggal nekiállni sütni, mert a sütőből kikerülve hajlamosak pillanatokon belül elszublimálni.

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