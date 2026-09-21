A szakértők is egyetértenek: 7 szobanövény, amit a legtöbbször rémálom otthon nevelni

Sajnos vannak növények, amelyek gyönyörűek, mégis sokkal több gondot okozhatnak, mint amennyi örömet szereznek. Lássuk azokat, amelyek gondozása sokunk számára rémálomszerű kihívás lehet!

Gyönyörű, zöld szobanövényekkel könnyen otthonosabbá és zöldebbé tehetjük a lakást, de nem minden növény érzi jól magát a négy fal között. Egyes fajoknak egész évben sok fényre és magas páratartalomra van szükségük, mások pedig kifejezetten rosszul viselik, ha változik a környezetük. Aztán pedig vannak, amik szimplán nem valók beltérre.

7 szobanövény, ami sokkal több gondot okoz, mint amennyi örömet szerez

A kényes szobanövények valódi kihívást jelentenek

Ez persze nem jelenti azt, hogy ezeket a kényes szobanövényeket egyáltalán nem lehet lakásban tartani. Inkább arról van szó, hogy jóval több odafigyelést igényelnek, mint egy átlagos szobanövény, és bizonyos körülményeket nehéz otthon megteremteni számukra. Ráadásul vannak közöttük olyanok is, amelyek a háziállatok vagy az allergiások miatt jelenthetnek problémát.

Ha tehát éppen új növényt keresel, érdemes nemcsak azt nézni, hogy melyik mutat jól a nappaliban, hanem azt is, mennyire passzol a lakásod körülményeihez és a növényápolási szokásaidhoz.

Mutatjuk azt a hét fajtát, amelyekkel a szakértők szerint könnyen több lehet a munka, mint gondolnád!

Kattints a képre a galériáért és az igen hisztis szobanövényekért!

7 fotó

5 szobanövény, amely rosszul viseli, ha áthelyezed

Forrásunk volt.