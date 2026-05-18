Az Őrség illatos dombjaitól a villányi szőlősorok között kanyargó ösvényekig, a szegedi Tisza-parttól az alföldi gyümölcsösökig: a PICK Bordó körtúrák idén négy vadonatúj útvonallal lepnek meg minket – és a látnivalókon túl mindenhol valami finomság is vár.

Ha jól esne kimozdulni, kirándulni a friss levegőn, szép tájakkal és finom ételekkel, de fogalmad sincs, merre indulj, most itt a válasz. A PICK Bordó körtúrák idén tavasszal négy új helyszínnel bővülnek: Szeged, Mezőberény, Villány és az Őrség kerülnek fel a térképre, kiegészítve a már jól ismert dobogókői, bakonyi, bükk-vidéki, badacsonyi, misinai és börzsönyi útvonalakat. Az ország tíz pontján, különösebb felkészülés nélkül indulhatsz útnak – jó esetben egy szalámis szendviccsel a hátizsákodban.

Villány vörösborai és Szeged legendás ízei – Ezeket a gasztroútvonalakat neked is végig kell járnod

Szegeden a legstílusosabb snack egy szalámis szendvics a Tisza-parton

Szegedre nem csupán a Fogadalmi templom és a Szabadtéri Játékok csábítják a turistákat, hiszen a Tisza-part sétaútvonalai és a szegedi halászlé is kihagyhatatlan élményeket kínálnak. Az új szegedi körtúra Újszeged árnyas sétányain, a Tisza és a Maros találkozásánál, a Holt-Maros csendes partszakaszain kalauzolja végig a túrázókat, majd a Füvészkertnél köt ki.

Kellemes, városból induló séta, amit egy padra telepedve, egy téliszalámis vagy paprikás szalámis szendvics társaságában lehet igazán megkoronázni.

A szegedi fűszerpaprika is népszerű hungarikum – így, ha a szendvicsed nem lenne elég, akkor feltétlen kóstold meg a jellegzetes, pirospaprikával fűszerezett ételeket is.

Az alföldi csend és egy fűszer, amit eddig valószínűleg nem ismertél

Van egy fűszernövény, amit az alföldi kertekben évszázadok óta termesztenek, amelynek nevével sokan mégsem találkoztak korábban: a borsikafű. A csombor névvel is emlegetett fűszernövény a mezőberényi körtúra gasztroélményeinek egyik kulisszatitka – felfedezhetjük a helyi babgulyásban és a töltött káposztában egyaránt.

A Kettős-Körös melletti Laposi kerteken áthaladó útvonal gyümölcsösei, szőlősei és folyóparti hangulata miatt ideális hétvégi program, ha egy kis alföldi lelassulásra vágysz.

Borvidéki séta kilátással és kóstolóval

Az új villányi útvonal az igazi "mindent bele" csomag természetkedvelőknek: közel 12 kilométer, Máriagyűd és a Tenkes déli lejtői, elragadó kilátások a dombokról – és az út mentén pincészetek, ahol a fáradt lábakra borvidéki borokkal lehet gyógyírt találni. Ez az útvonal kicsit megdolgoztat, de megéri: a domborzati viszonyok miatt akad benne néhány emelkedő, de a telefonod háttérképére kívánkozó panorámáért megéri.

Gombaízelítő, nyugalom és egészen különleges hangulat

Ha igazán ki akarsz kapcsolni, az Őrség sosem hagy cserben. A szalafői 10 kilométeres útvonal inkább kellemes sétának érződik, mint komoly túrának – ami tökéletes, ha a cél a pihenés, nem a teljesítmény. Az Őrség szelíd dombvidéke különleges hangulatú, ráadásul a gasztronómiája is egészen egyedi: a friss vargányás fogások itt nem kivételnek, sokkal inkább alapszabálynak számítanak.

Egyre többen keresik azokat a kikapcsolódási lehetőségeket, amelyek egyszerűen beilleszthetők a hétköznapok közé, mégis valódi feltöltődést adnak. Magyarország tele van izgalmas helyekkel, mindegyik saját ízeket és felejthetetlen élményeket rejt. A PICK Bordó körtúrákkal ehhez szeretnénk inspirációt adni: olyan útvonalakat mutatunk meg, amelyek bárki számára könnyen elérhetők, és ahol a közösen szerzett ízemlékek legalább annyira fontosak, mint maga a túra – mondta el a PICK képviseletében Szokolai Júlia, a Bonafarm húságazatának stratégiai és marketing igazgatója.

A természetjárás elengedhetetlen kelléke mindig is az útravaló volt. Egy szalámis szendvics az út során, a táj illata, a jó társaság – ezekből az apró pillanatokból születnek az igazi "ízemlékek", amelyek miatt hónapokkal később is mosolyogva gondolunk vissza egy-egy kirándulásra.

