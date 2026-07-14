Grillezett csirkemell könnyed tésztasalátával
Hozzávalók
Grillezett csirkemell
-
800 g csirkemellfilé
-
7 ek napraforgó olaj (Vénusz D-Vitamin étolaj)
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 kávéskanál kurkuma
-
1 teáskanál oregánó
-
5 g vöröshagyma (vöröshagymapor)
-
1 teáskanál fokhagymapor
-
1 teáskanál füstölt pirospaprika
-
1 teáskanál rozmaring
-
1 fél lime-ból nyert limelé
Tésztasaláta
-
300 g tészta (volanti)
-
2 közepes db kápia paprika
-
15 dkg koktélparadicsom (sárga)
-
1 közepes fej salottahagyma
-
10 db olajbogyó
-
1 marék bazsalikom (friss)
-
2 ek fenyőmag (tetejére)
-
70 g szárított paradicsom (Vénusz PLUSZ Szárított paradicsomos zöldségkrém)
-
1 ek balzsamecet (krém)
- 14% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 6% Zsír
Grillezett csirkemell
-
200g csirkemellfilé240 kcal
-
14g napraforgó olaj124 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g vöröshagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
4g limelé1 kcal
Tésztasaláta
-
75g tészta278 kcal
-
60g kápia paprika13 kcal
-
38g koktélparadicsom7 kcal
-
5 kcal
-
8g olajbogyó9 kcal
-
3g bazsalikom1 kcal
-
5g fenyőmag30 kcal
-
45 kcal
-
1g balzsamecet1 kcal
- 14% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 6% Zsír
Grillezett csirkemell
-
800g csirkemellfilé960 kcal
-
56g napraforgó olaj495 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
5g vöröshagyma2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
14g limelé4 kcal
Tésztasaláta
-
300g tészta1113 kcal
-
240g kápia paprika51 kcal
-
150g koktélparadicsom27 kcal
-
28g salottahagyma18 kcal
-
30g olajbogyó35 kcal
-
12g bazsalikom3 kcal
-
18g fenyőmag121 kcal
-
181 kcal
-
5g balzsamecet4 kcal
- 14% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 6% Zsír
Grillezett csirkemell
-
46.3g csirkemellfilé56 kcal
-
3.2g napraforgó olaj29 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.3g vöröshagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.8g limelé0 kcal
Tésztasaláta
-
17.4g tészta64 kcal
-
13.9g kápia paprika3 kcal
-
8.7g koktélparadicsom2 kcal
-
1.6g salottahagyma1 kcal
-
1.7g olajbogyó2 kcal
-
0.7g bazsalikom0 kcal
-
1g fenyőmag7 kcal
-
4.1g szárított paradicsom10 kcal
-
0.3g balzsamecet0 kcal
- 14% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 62% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 59 g
Zsír
-
Összesen 25 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 146 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1187.3 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 94 mg
-
Kálcium 68 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 155 mg
-
Foszfor 685 mg
-
Nátrium 174 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 73 g
-
Cukor 13 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 257.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 128 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 9 mg
-
C vitamin: 77 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 29 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 27 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 242 micro
-
Kolin: 204 mg
-
Retinol - A vitamin: 18 micro
-
α-karotin 48 micro
-
β-karotin 1170 micro
-
β-crypt 242 micro
-
Likopin 8998 micro
-
Lut-zea 542 micro
- 14% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 62% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 236.1 g
Zsír
-
Összesen 100.2 g
-
Telített zsírsav 15 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 38 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 33 g
-
Koleszterin 584 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4749.1 g
-
Cink 13 mg
-
Szelén 377 mg
-
Kálcium 273 mg
-
Vas 24 mg
-
Magnézium 621 mg
-
Foszfor 2738 mg
-
Nátrium 694 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 6 mg
Szénhidrát
-
Összesen 292 g
-
Cukor 50 mg
-
Élelmi rost 26 mg
Víz
-
Összesen 1030.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 512 micro
-
B6 vitamin: 8 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 34 mg
-
C vitamin: 308 mg
-
D vitamin: 8 micro
-
K vitamin: 115 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 4 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 108 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 969 micro
-
Kolin: 815 mg
-
Retinol - A vitamin: 72 micro
-
α-karotin 191 micro
-
β-karotin 4681 micro
-
β-crypt 970 micro
-
Likopin 35991 micro
-
Lut-zea 2167 micro
- 14% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 62% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 13.7 g
Zsír
-
Összesen 5.8 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 34 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 274.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 22 mg
-
Kálcium 16 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 36 mg
-
Foszfor 158 mg
-
Nátrium 40 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 16.9 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 59.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 30 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 18 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 7 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 56 micro
-
Kolin: 47 mg
-
Retinol - A vitamin: 4 micro
-
α-karotin 11 micro
-
β-karotin 271 micro
-
β-crypt 56 micro
-
Likopin 2083 micro
-
Lut-zea 125 micro
Elkészítés
Grillezett csirkemell
- A csirkemellet vágjuk fel vékonyabb vagy vastagabb szeletekre.
- A páchoz mehet egy tálba a Vénusz D-Vitamin étolaja, amihez adjuk a fűszereket, sót-borsot és limelevet.
- Helyezzük bele a csirkéket, masszírozzuk át a páccal és pihentessük fél órát. Közben készítsük el a tésztasalátát.
- Fél óra elteltével egy grillserpenyőt hevítsünk fel, olajozzuk be és süssük szaftosra a csirkemellet.
- Tálaljuk a tésztasalátával.
Tésztasaláta
- A tésztát főzzük ki sós lobogó vízben. Közben vágjuk össze a zöldségeket. Paradicsom, paprika, olajbogyó, hagyma és bazsalikom.
- Keverjük össze a kihűlt tésztával. A dresszing alapja a Vénusz PLUSZ Szárított paradicsomos zöldségkrém, amihez keverjünk egy kevés balzsamecetkrémet és vizet. Majd ezt keverjük a tésztasalátához.
- A végén ízlés szerint szórjuk meg fenyőmaggal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 40 p
- Főzés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 15 p
A grillezett csirkemell tésztasalátával igazi könnyed, mégis laktató fogás, ami ebédre és vacsorára is jó választás. A szaftos hús mellé friss, zöldséges tésztasaláta kerül, így egyszerre kapunk tartalmas és üde tányért. Csirkét a Vénusz D-Vitamin étolaján sütöttük, és az került a pácba is. A tésztasaláta dresszingjének az alapját pedig a a Vénusz PLUSZ Zöldségkrém adta. Különösen jól jön melegebb napokon, amikor nem vágyunk nehéz ételekre, de valami táplálót azért ennénk.