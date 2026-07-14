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saláta tésztasaláta

Grillezett csirkemell könnyed tésztasalátával

Vénusz
Grillezett csirkemell paradicsomos, zöldséges orecchiette tésztasalátával, bazsalikommal és fenyőmaggal megszórva, friss paradicsomokkal tálalva.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Grillezett csirkemell

Tésztasaláta

754
Kalória
59g
Fehérje
73g
Szénhidrát
25g
Zsír
257.7g
Víz
146g
Koleszterin
6.6g
Élelmi rost
12.6g
Cukor
  • 14% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 6% Zsír

Grillezett csirkemell

Tésztasaláta

Összesen 754 kcal
  • 14% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 6% Zsír

Grillezett csirkemell

Tésztasaláta

Összesen 3014 kcal
  • 14% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 6% Zsír

Grillezett csirkemell

Tésztasaláta

Összesen 174 kcal
  • 14% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 62% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    59 g

Zsír

  • Összesen
    25 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    9 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    146 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1187.3 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    94 mg
  • Kálcium
    68 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    155 mg
  • Foszfor
    685 mg
  • Nátrium
    174 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    73 g
  • Cukor
    13 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    257.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    128 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    9 mg
  • C vitamin:
    77 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    29 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    27 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    242 micro
  • Kolin:
    204 mg
  • Retinol - A vitamin:
    18 micro
  • α-karotin
    48 micro
  • β-karotin
    1170 micro
  • β-crypt
    242 micro
  • Likopin
    8998 micro
  • Lut-zea
    542 micro
Összesen 754 kcal
  • 14% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 62% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    236.1 g

Zsír

  • Összesen
    100.2 g
  • Telített zsírsav
    15 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    38 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    33 g
  • Koleszterin
    584 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4749.1 g
  • Cink
    13 mg
  • Szelén
    377 mg
  • Kálcium
    273 mg
  • Vas
    24 mg
  • Magnézium
    621 mg
  • Foszfor
    2738 mg
  • Nátrium
    694 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    6 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    292 g
  • Cukor
    50 mg
  • Élelmi rost
    26 mg

Víz

  • Összesen
    1030.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    512 micro
  • B6 vitamin:
    8 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    34 mg
  • C vitamin:
    308 mg
  • D vitamin:
    8 micro
  • K vitamin:
    115 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    4 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    108 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    969 micro
  • Kolin:
    815 mg
  • Retinol - A vitamin:
    72 micro
  • α-karotin
    191 micro
  • β-karotin
    4681 micro
  • β-crypt
    970 micro
  • Likopin
    35991 micro
  • Lut-zea
    2167 micro
Összesen 3014 kcal
  • 14% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 62% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    13.7 g

Zsír

  • Összesen
    5.8 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    34 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    274.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    22 mg
  • Kálcium
    16 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    36 mg
  • Foszfor
    158 mg
  • Nátrium
    40 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    16.9 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    59.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    30 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    18 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    7 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    56 micro
  • Kolin:
    47 mg
  • Retinol - A vitamin:
    4 micro
  • α-karotin
    11 micro
  • β-karotin
    271 micro
  • β-crypt
    56 micro
  • Likopin
    2083 micro
  • Lut-zea
    125 micro
Összesen 174 kcal

Elkészítés

Grillezett csirkemell

  1. A csirkemellet vágjuk fel vékonyabb vagy vastagabb szeletekre.
  2. A páchoz mehet egy tálba a Vénusz D-Vitamin étolaja, amihez adjuk a fűszereket, sót-borsot és limelevet.
  3. Helyezzük bele a csirkéket, masszírozzuk át a páccal és pihentessük fél órát. Közben készítsük el a tésztasalátát.
  4. Fél óra elteltével egy grillserpenyőt hevítsünk fel, olajozzuk be és süssük szaftosra a csirkemellet.
  5. Tálaljuk a tésztasalátával.

Tésztasaláta

  1. A tésztát főzzük ki sós lobogó vízben. Közben vágjuk össze a zöldségeket. Paradicsom, paprika, olajbogyó, hagyma és bazsalikom.
  2. Keverjük össze a kihűlt tésztával. A dresszing alapja a Vénusz PLUSZ Szárított paradicsomos zöldségkrém, amihez keverjünk egy kevés balzsamecetkrémet és vizet. Majd ezt keverjük a tésztasalátához.
  3. A végén ízlés szerint szórjuk meg fenyőmaggal.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 40 p
  • Főzés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 15 p
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A grillezett csirkemell tésztasalátával igazi könnyed, mégis laktató fogás, ami ebédre és vacsorára is jó választás. A szaftos hús mellé friss, zöldséges tésztasaláta kerül, így egyszerre kapunk tartalmas és üde tányért. Csirkét a Vénusz D-Vitamin étolaján sütöttük, és az került a pácba is. A tésztasaláta dresszingjének az alapját pedig a a Vénusz PLUSZ Zöldségkrém adta. Különösen jól jön melegebb napokon, amikor nem vágyunk nehéz ételekre, de valami táplálót azért ennénk.

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