Grillezett csirkemell könnyed tésztasalátával

A grillezett csirkemell tésztasalátával igazi könnyed, mégis laktató fogás, ami ebédre és vacsorára is jó választás. A szaftos hús mellé friss, zöldséges tésztasaláta kerül, így egyszerre kapunk tartalmas és üde tányért. Csirkét a Vénusz D-Vitamin étolaján sütöttük, és az került a pácba is. A tésztasaláta dresszingjének az alapját pedig a a Vénusz PLUSZ Zöldségkrém adta. Különösen jól jön melegebb napokon, amikor nem vágyunk nehéz ételekre, de valami táplálót azért ennénk.