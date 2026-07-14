Grillezz!

2026.07.14.

Nosalty Mit főzzek ma? Zöldséges főétel kencével és pihe-puha desszert a tányéron

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Az biztos, hogy ma is csak finomakat eszünk: tócsni jó sok zöldséggel és erdélyi kence a főfogás, amit egy óriás szedres mámor követ.

Könnyű ebéd, édes élvezettel.

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