Könnyű ebéd, édes élvezettel.
Nosalty Mit főzzek ma? Zöldséges főétel kencével és pihe-puha desszert a tányéron
Az biztos, hogy ma is csak finomakat eszünk: tócsni jó sok zöldséggel és erdélyi kence a főfogás, amit egy óriás szedres mámor követ.
Az biztos, hogy ma is csak finomakat eszünk: tócsni jó sok zöldséggel és erdélyi kence a főfogás, amit egy óriás szedres mámor követ.
Könnyű ebéd, édes élvezettel.
Pogácsához mindig kenyérlisztet használok, mert annak magasabb a sikértartalma. Mivel a túró és a vaj szénhidrátmentes, így diéta esetén csak a liszt Ch tartalmát kell számolnunk.
Isteni finom reggeli kence pirítósra kenve, nyári zöldségekkel körítve. Fontos, hogy a gombát csak a legvégén, lepirított állapotában sózzuk. Ha nincs medvehagymánk, helyette 2-3 ...
Nyáron senki sem szeret órákig a forró konyhában állni, ilyenkor jönnek jól az egyszerű, gyorsan összedobható receptek. Ez a grillezett csirkemell könnyed tésztasalátával pont ilyen: a csirke pikk-pakk elkészül, a salátába pedig mehet bármilyen friss zöldség, amit épp otthon találunk.Hirdetés
Az biztos, hogy ma is csak finomakat eszünk: tócsni jó sok zöldséggel és erdélyi kence a főfogás, amit egy óriás szedres mámor követ.Nosalty
Az őszibarack egészséges nyári gyümölcs, de IBS és csonthéjas-allergia esetén kellemetlen tüneteket okozhat. Mutatjuk, kiknek érdemes odafigyelniük a fogyasztására.Nosalty
Búcsúzunk a hazai gasztronómia egyik meghatározó alakjától: elhunyt Lőrincz György séf, a Babel egykori konyhafőnöke, Az év konyhafőnöke díj 2015-ös kitüntetettje. A fiatalon berobbant tehetség kreativitásával, szenvedélyével és kompromisszumot nem ismerő szakmai alázatával maradandó nyomot hagyott a magyar vendéglátásban.
A helyi ízek felfedezése a nyaralás egyik legjobb része, de egy figyelmetlen rendelés könnyen drága meglepetéssel végződhet. Mutatjuk a leggyakoribb éttermi trükköket, és azt is, hogyan kerülheted el, hogy a számla elrontsa a nyaralásod.
Az őszibarack egészséges nyári gyümölcs, de IBS és csonthéjas-allergia esetén kellemetlen tüneteket okozhat. Mutatjuk, kiknek érdemes odafigyelniük a fogyasztására.
Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.
A baracklekvár sokaknak a nyár egyik legjobb emléke: üvegbe zárt, napérlelte gyümölcs, ami télen is visszahozza a forró, ragacsos délutánokat. De miért ne készülhetne úgy, hogy ...
A TV-ben láttam ezt a receptet. Annyira gyors és egyszerű, szinte elronthatatlan.