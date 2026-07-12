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töltött zöldség töltött hagyma
Ezüst tálon sorakozó, szirmokra bontott grillezett lilahagymák mézes-diós, zsályás öntettel és friss mentával, mellettük egy kis tál tengeri só.
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A grillezett hagymához

A zsályás-mézes-diós öntethez

178
Kalória
3.3g
Fehérje
15.3g
Szénhidrát
12.8g
Zsír
99.4g
Víz
-
Koleszterin
2.9g
Élelmi rost
8.1g
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A grillezett hagymához

A zsályás-mézes-diós öntethez

Összesen 178 kcal
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A grillezett hagymához

A zsályás-mézes-diós öntethez

Összesen 1072 kcal
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A grillezett hagymához

A zsályás-mézes-diós öntethez

Összesen 125 kcal
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 76% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    3.3 g

Zsír

  • Összesen
    12.8 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    358.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    43 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    34 mg
  • Foszfor
    78 mg
  • Nátrium
    199 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    15.3 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    99.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    5 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    36 micro
  • Kolin:
    12 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    3 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    5 micro
Összesen 178 kcal
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 76% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    19.6 g

Zsír

  • Összesen
    76.9 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    25 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    40 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2148.7 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    261 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    201 mg
  • Foszfor
    469 mg
  • Nátrium
    1197 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    91.6 g
  • Cukor
    49 mg
  • Élelmi rost
    17 mg

Víz

  • Összesen
    596.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    33 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    52 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    19 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    214 micro
  • Kolin:
    70 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    16 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    32 micro
Összesen 1072 kcal
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 76% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    2.3 g

Zsír

  • Összesen
    9 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    251.9 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    31 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    24 mg
  • Foszfor
    55 mg
  • Nátrium
    140 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    10.7 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    69.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    4 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    6 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    25 micro
  • Kolin:
    8 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    2 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    4 micro
Összesen 125 kcal

Elkészítés

A grillezett hagymához

  1. A lilahagymákat a gyökérrészen keresztül vágjuk félbe úgy, hogy a héjuk rajtuk maradjon. A vágott felületüket vékonyan kenjük meg olívaolajjal, majd helyezzük őket a vágott oldalukkal lefelé a forró grillrácsra.
  2. Grillezzük körülbelül 12 percig, amíg a vágott felületük erősen megpirul, helyenként pedig már szinte fekete lesz. Ezután fordítsuk meg a hagymákat, és a héjas oldalukkal lefelé süssük további 5 percig.
  3. A hagymák akkor jók, ha egy kést már bele tudunk szúrni a húsukba, de még érezhető némi ellenállás. Kissé puhuljanak meg, de maradjanak enyhén roppanósak.
  4. Tegyük őket egy tányérra, és hagyjuk annyira kihűlni, hogy kézzel is meg tudjuk fogni őket.
  5. Tipp: A lilahagymát enyhén kiolajozott, alaposan felforrósított grillserpenyőben is megsüthetjük. Ugyanúgy járjunk el, mint szabadtéri grillezésnél, arra azonban számítsunk, hogy sütés közben meglehetősen sok füst keletkezhet.

A zsályás-mézes-diós öntethez

  1. Amíg a hagymák hűlnek, készítsük el az öntetet. A diót egy száraz serpenyőben, időnként megkeverve pirítsuk körülbelül 6–8 percig. Grill fölött egy régi fémszűrőben is megpiríthatjuk.
  2. A pirított diót törjük durvára. A zsályaleveleket tekerjük fel, majd vágjuk nagyon vékony csíkokra.
  3. Keverjük össze a diót és a zsályát a mézzel, a fehérborecettel, a forró vízzel, a csilipehellyel, a sóval, a fekete borssal és az olívaolajjal. A mentát egyelőre ne adjuk hozzá.
  4. A kihűlt hagymafeleket szedjük szét rétegekre, a külső, megégett héjat pedig távolítsuk el.
  5. A hagymaszirmokat rendezzük egy nagy tálra úgy, hogy a grillezett, sötétre pirult széleik felfelé nézzenek.
  6. Közvetlenül tálalás előtt a mentaleveleket vágjuk vékony csíkokra, és keverjük az öntethez. Kanalazzuk az öntetet a hagymaszirmokra, végül szórjuk meg kevés nagy szemű tengeri sóval.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés módja: grill és BBQ
  • Sütés ideje: 25 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
nosalty-badge További kipróbált receptek

A lilahagyma grillezve egészen új arcát mutatja: a széle enyhén füstösre és karamellizáltra sül, a belseje pedig puha, mégis kissé roppanós marad. A zsályás, mézes és fehérborecetes dióöntet egyszerre édes, savanykás és fűszeres, a friss menta pedig könnyedséget ad az egész fogásnak. Kínálhatjuk grillezett húsok, sajtok vagy más zöldségek mellé, de önmagában, előételként is izgalmas választás. Sarit Packer és Itamar Srulovich legújabb szakácskönyvéből, a Chasing Smoke-ból származó látványos recept újragondolása garantáltan magára vonzza a tekintetet, pedig talán éppen az a legmeglepőbb benne, mennyire egyszerű elkészíteni.

Első pillantásra akár egy virágnak is nézhetnénk ezt a látványos fogást, pedig valójában grillezett lilahagymáról van szó. A recept Sarit Packer és Itamar Srulovich Chasing Smoke: Cooking over Fire Around the Levant című szakácskönyvéből származik, ennek ötletét gondoltam és alakítottam újra.

A fogás egyik legnagyobb erénye, hogy a különleges tálalás ellenére meglepően egyszerű: a hagymát csak félbe kell vágni, meggrillezni, majd szirmokra bontani, és meglocsolni a mézes, zsályás, diós öntettel.

Lilahagymával a legmutatósabb, de vöröshagymából vagy édesebb fehér hagymából is elkészíthetjük. A megsült hagymaszirmokat akár kézzel is ehetjük, sőt mártogatásra is használhatjuk: jól illik hozzá például padlizsánkrém, kéksajtos mártogatós vagy egy fűszeres joghurtos szósz.

A salátát előre is összeállíthatjuk, mert nem szükséges forrón tálalni. Szobahőmérsékleten érvényesülnek igazán a füstösre sült hagyma, az édeskés méz, a ropogós dió és a friss zöldfűszerek ízei.

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