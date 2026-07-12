Grillezett lilahagyma zsályás-mézes dióöntettel
Hozzávalók
A grillezett hagymához
-
4 nagy fej lilahagyma (héjastul)
-
4 csepp olívaolaj (a kenéshez)
-
1 csipet só
A zsályás-mézes-diós öntethez
-
8 dkg dió (1 nagy maréknyi)
-
10 db zsálya (levél)
-
1 ek méz
-
2 ek fehérborecet
-
2 ek víz (forrásban lévő)
-
1 teáskanál chilipehely (enyhén csípős)
-
0.5 teáskanál só
-
fekete bors ízlés szerint (frissen őrölve)
-
3 ek olívaolaj
-
15 g menta (egy kisebb csokornyi)
- 2% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 10% Zsír
A grillezett hagymához
-
113g lilahagyma41 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A zsályás-mézes-diós öntethez
- 2% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 10% Zsír
A grillezett hagymához
-
680g lilahagyma248 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A zsályás-mézes-diós öntethez
- 2% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 10% Zsír
A grillezett hagymához
-
79.7g lilahagyma29 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A zsályás-mézes-diós öntethez
- 2% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 76% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 3.3 g
Zsír
-
Összesen 12.8 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 358.1 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 43 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 34 mg
-
Foszfor 78 mg
-
Nátrium 199 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 15.3 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 99.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 5 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 36 micro
-
Kolin: 12 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 3 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 5 micro
- 2% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 76% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 19.6 g
Zsír
-
Összesen 76.9 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 25 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 40 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2148.7 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 7 mg
-
Kálcium 261 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 201 mg
-
Foszfor 469 mg
-
Nátrium 1197 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 91.6 g
-
Cukor 49 mg
-
Élelmi rost 17 mg
Víz
-
Összesen 596.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 33 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 52 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 19 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 214 micro
-
Kolin: 70 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 16 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 32 micro
- 2% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 76% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2.3 g
Zsír
-
Összesen 9 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 251.9 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 31 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 24 mg
-
Foszfor 55 mg
-
Nátrium 140 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 10.7 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 69.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 4 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 6 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 25 micro
-
Kolin: 8 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 2 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 4 micro
Elkészítés
A grillezett hagymához
- A lilahagymákat a gyökérrészen keresztül vágjuk félbe úgy, hogy a héjuk rajtuk maradjon. A vágott felületüket vékonyan kenjük meg olívaolajjal, majd helyezzük őket a vágott oldalukkal lefelé a forró grillrácsra.
- Grillezzük körülbelül 12 percig, amíg a vágott felületük erősen megpirul, helyenként pedig már szinte fekete lesz. Ezután fordítsuk meg a hagymákat, és a héjas oldalukkal lefelé süssük további 5 percig.
- A hagymák akkor jók, ha egy kést már bele tudunk szúrni a húsukba, de még érezhető némi ellenállás. Kissé puhuljanak meg, de maradjanak enyhén roppanósak.
- Tegyük őket egy tányérra, és hagyjuk annyira kihűlni, hogy kézzel is meg tudjuk fogni őket.
- Tipp: A lilahagymát enyhén kiolajozott, alaposan felforrósított grillserpenyőben is megsüthetjük. Ugyanúgy járjunk el, mint szabadtéri grillezésnél, arra azonban számítsunk, hogy sütés közben meglehetősen sok füst keletkezhet.
A zsályás-mézes-diós öntethez
- Amíg a hagymák hűlnek, készítsük el az öntetet. A diót egy száraz serpenyőben, időnként megkeverve pirítsuk körülbelül 6–8 percig. Grill fölött egy régi fémszűrőben is megpiríthatjuk.
- A pirított diót törjük durvára. A zsályaleveleket tekerjük fel, majd vágjuk nagyon vékony csíkokra.
- Keverjük össze a diót és a zsályát a mézzel, a fehérborecettel, a forró vízzel, a csilipehellyel, a sóval, a fekete borssal és az olívaolajjal. A mentát egyelőre ne adjuk hozzá.
- A kihűlt hagymafeleket szedjük szét rétegekre, a külső, megégett héjat pedig távolítsuk el.
- A hagymaszirmokat rendezzük egy nagy tálra úgy, hogy a grillezett, sötétre pirult széleik felfelé nézzenek.
- Közvetlenül tálalás előtt a mentaleveleket vágjuk vékony csíkokra, és keverjük az öntethez. Kanalazzuk az öntetet a hagymaszirmokra, végül szórjuk meg kevés nagy szemű tengeri sóval.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés módja: grill és BBQ
- Sütés ideje: 25 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
A lilahagyma grillezve egészen új arcát mutatja: a széle enyhén füstösre és karamellizáltra sül, a belseje pedig puha, mégis kissé roppanós marad. A zsályás, mézes és fehérborecetes dióöntet egyszerre édes, savanykás és fűszeres, a friss menta pedig könnyedséget ad az egész fogásnak. Kínálhatjuk grillezett húsok, sajtok vagy más zöldségek mellé, de önmagában, előételként is izgalmas választás. Sarit Packer és Itamar Srulovich legújabb szakácskönyvéből, a Chasing Smoke-ból származó látványos recept újragondolása garantáltan magára vonzza a tekintetet, pedig talán éppen az a legmeglepőbb benne, mennyire egyszerű elkészíteni.
Első pillantásra akár egy virágnak is nézhetnénk ezt a látványos fogást, pedig valójában grillezett lilahagymáról van szó. A recept Sarit Packer és Itamar Srulovich Chasing Smoke: Cooking over Fire Around the Levant című szakácskönyvéből származik, ennek ötletét gondoltam és alakítottam újra.
A fogás egyik legnagyobb erénye, hogy a különleges tálalás ellenére meglepően egyszerű: a hagymát csak félbe kell vágni, meggrillezni, majd szirmokra bontani, és meglocsolni a mézes, zsályás, diós öntettel.
Lilahagymával a legmutatósabb, de vöröshagymából vagy édesebb fehér hagymából is elkészíthetjük. A megsült hagymaszirmokat akár kézzel is ehetjük, sőt mártogatásra is használhatjuk: jól illik hozzá például padlizsánkrém, kéksajtos mártogatós vagy egy fűszeres joghurtos szósz.
A salátát előre is összeállíthatjuk, mert nem szükséges forrón tálalni. Szobahőmérsékleten érvényesülnek igazán a füstösre sült hagyma, az édeskés méz, a ropogós dió és a friss zöldfűszerek ízei.