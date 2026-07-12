Első pillantásra akár egy virágnak is nézhetnénk ezt a látványos fogást, pedig valójában grillezett lilahagymáról van szó. A recept Sarit Packer és Itamar Srulovich Chasing Smoke: Cooking over Fire Around the Levant című szakácskönyvéből származik, ennek ötletét gondoltam és alakítottam újra.

A fogás egyik legnagyobb erénye, hogy a különleges tálalás ellenére meglepően egyszerű: a hagymát csak félbe kell vágni, meggrillezni, majd szirmokra bontani, és meglocsolni a mézes, zsályás, diós öntettel.

Lilahagymával a legmutatósabb, de vöröshagymából vagy édesebb fehér hagymából is elkészíthetjük. A megsült hagymaszirmokat akár kézzel is ehetjük, sőt mártogatásra is használhatjuk: jól illik hozzá például padlizsánkrém, kéksajtos mártogatós vagy egy fűszeres joghurtos szósz.

A salátát előre is összeállíthatjuk, mert nem szükséges forrón tálalni. Szobahőmérsékleten érvényesülnek igazán a füstösre sült hagyma, az édeskés méz, a ropogós dió és a friss zöldfűszerek ízei.