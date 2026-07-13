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2026.07.13.

Meghalt Lőrincz György séf, a magyar gasztronómia egyik meghatározó alakja

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Búcsúzunk a hazai gasztronómia egyik meghatározó alakjától: elhunyt Lőrincz György séf, a Babel egykori konyhafőnöke, Az év konyhafőnöke díj 2015-ös kitüntetettje. A fiatalon berobbant tehetség kreativitásával, szenvedélyével és kompromisszumot nem ismerő szakmai alázatával maradandó nyomot hagyott a magyar vendéglátásban.

Lőrincz György séf, a Babel egykori konyhafőnöke és Az év konyhafőnöke díj 2015-ös nyertese váratlanul elhunyt. A kreatív, innovatív szakember fiatalon vált a magyar gasztronómia meghatározó alakjává, akinek szenvedélye és kísérletező kedve maradandó nyomot hagyott. Egy tehetséges alkotótól búcsúzik a hazai vendéglátás, akire sokáig emlékezni fogunk.

Címlapkép: Vető Gábor

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