Meghalt Lőrincz György séf, a magyar gasztronómia egyik meghatározó alakja

Az utóbbi időben talán kicsit többet beszélünk a Balaton északi partjáról, pedig a déli oldal is tele van csodás látnivalókkal, Aligától Balatonmáriafürdőig. Na, meg persze jó éttermekkel, ezek közül mi most hetet mutatunk, hogy biztos ne maradjon senki éhes, aki a környéken tölti a perzselő, nyári napokat.