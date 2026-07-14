Gasztro

2026.07.14.

Ez lesz a nyár legegyszerűbb fogása – Grillezett csirkemell könnyed tésztasalátával

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Nyáron senki sem szeret órákig a forró konyhában állni, ilyenkor jönnek jól az egyszerű, gyorsan összedobható receptek. Ez a grillezett csirkemell könnyed tésztasalátával pont ilyen: a csirke pikk-pakk elkészül, a salátába pedig mehet bármilyen friss zöldség, amit épp otthon találunk.

Pác nélkül nincs igazi grillélmény

A grillezett húsok akkor lesznek igazán omlósak és ízletesek, ha elegendő időt hagyunk a pácolásra. A pác nemcsak az állagukon javít, hanem ez adja meg a hús karakteres, fűszeres ízét is, ezért érdemes akár már egy nappal sütés előtt bepácolni őket. A Vénusz D-vitamin étolajhoz ízlés szerinti fűszereket keverünk, majd ezzel alaposan bekenjük a csirkemellet, hogy sütés közben szaftos és zamatos maradjon.

Ez a konyhai alapdarab nemcsak megbízható minőségű, de az 1 literes kiszerelés adagolást segítő kupakjával rendkívül praktikus – könnyedén szabályozhatjuk, mennyi étolajat szeretnénk a serpenyőbe tenni, legyen az egy cseppnyi vagy egy bő löttyintés.

Színes és egyszerű köret

Ha a nagy melegben inkább egy könnyedebb köretre vágyunk, a tésztasaláta mindig jó választás. Kellően laktató a tészta miatt, mégsem nehéz, hiszen telepakolhatjuk friss, színes zöldségekkel. Az igazi ízmélységet pedig a Vénusz PLUSZ Szárított paradicsomos zöldségkrémje adja meg, ami remekül passzol a zöldségekhez, a bazsalikomhoz és a balzsamecetkrémhez is.

Grillezett csirkemell paradicsomos, zöldséges orecchiette tésztasalátával, bazsalikommal és fenyőmaggal megszórva, friss paradicsomokkal tálalva
Grillezett csirkemell könnyed tésztasalátával - receptért kattints a képre!

Tipp:

Ha nincs lehetőségünk kinti grillen sütni a húst, serpenyőben is remekül elkészíthetjük. Különösen jó választás egy öntöttvas grillserpenyő, amely nemcsak szépen átsüti a csirkét, hanem látványos, rácsos mintázatot is ad neki.

Milyen tészta illik legjobban a salátába?

Most volanti tésztát használtunk, mert a formája különösen jól működik tésztasalátákban: szépen megtartja az öntetet, és harapható, izgalmas állagot ad az ételnek. Hasonlóan jó választás lehet az orecchiette, de a fusilli vagy akár a penne is remekül passzol ehhez a könnyed körethez. Ízlés szerint friss zöldfűszerekkel, például bazsalikommal, petrezselyemmel vagy snidlinggel is feldobhatjuk, de más zöldségek, például uborka vagy cukkini is kerülhetnek bele.

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