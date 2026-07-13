A dietetikusok szerint nem mindenkinek tesz jót a szezon gyümölcse, van, akinek érdemes óvatosnak lennie vele

Az őszibarack egészséges nyári gyümölcs, de IBS és csonthéjas-allergia esetén kellemetlen tüneteket okozhat. Mutatjuk, kiknek érdemes odafigyelniük a fogyasztására.

Az őszibarack nemcsak finom, hanem tápanyagokban is gazdag, ráadásul a nyári szezon abszolút sztárja, ami biztosan a bevásárlókocsiban vagy a piacos cvekkerben landol. Jelentős mennyiségű C-vitamint tartalmaz, amely hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, emellett béta-karotinban is bővelkedik, amelyből a szervezet A-vitamint állít elő. Káliumtartalma segíthet a normál izom- és idegműködés fenntartásában, magas víztartalma pedig különösen jól jön a forró nyári napokon.

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Ezért olyan egészséges az őszibarack

A gyümölcs emellett rostokat és antioxidáns hatású növényi vegyületekek, például polifenolokat és karotinoidokat is tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenkinek korlátlanul ajánlott az őszibarack fogyasztása.

Legegyszerűbb hideg őszibarackleves 1 adag Idő 35 p Költség megfizethető Nehézség könnyű 136 Kalória 3.7g Fehérje 23.2g Szénhidrát 4.5g Zsír Még több gyümölcskrémleves

Irritábilis bél szindróma (IBS) esetén panaszokat okozhat

Amennyiben valaki irritábilis bél szindrómával (IBS) él, előfordulhat, hogy akár egy szem őszibarack elfogyasztása után kellemetlen emésztési tüneteket tapasztal. Ennek oka, hogy az őszibarack viszonylag magas FODMAP-tartalmú gyümölcsnek számít.

Mi az a FODMAP? A FODMAP olyan rövid szénláncú szénhidrátok gyűjtőneve, amelyek egyes embereknél nehezebben emésztődnek meg. A vastagbélbe jutva erjedésnek indulhatnak, ami puffadást, fokozott gázképződést és hasi diszkomfortot okozhat.

IBS esetén nagyobb mennyiségű őszibarack fogyasztása után jelentkezhet:

puffadás,

hasi fájdalom,

fokozott gázképződés,

hasmenés vagy székrekedés.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az őszibarackot minden IBS-ben szenvedőnek végleg ki kell iktatnia az étrendjéből. A szakemberek gyakran javasolják az úgynevezett alacsony FODMAP-diétát, amely során átmenetileg elhagyják a magas FODMAP-tartalmú élelmiszereket, majd fokozatosan visszavezetik őket. Így egyénre szabottan kiderülhet, hogy ki milyen mennyiséget tolerál panaszok nélkül.

Érdemes megjegyezni Az őszibarack a legtöbb egészséges ember számára nyugodtan beilleszthető a kiegyensúlyozott étrendbe. Bizonyos emésztőrendszeri problémák vagy allergia esetén azonban körültekintőbben érdemes fogyasztani.

A Monash University, amely a FODMAP-diéta kidolgozásában úttörő szerepet játszott, szintén hangsúlyozza, hogy a legtöbb magas FODMAP-tartalmú étel nem tiltólistás örökre, csupán az egyéni tűrőképesség felmérésének része, emellett egy 2024-ben megjelent tudományos összefoglaló is megerősíti, hogy az alacsony FODMAP-diéta sok IBS-es beteg tüneteit csökkentheti.

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A csonthéjas gyümölcsökre allergiásoknak kerülniük kell

Az őszibarack a csonthéjas gyümölcsök közé tartozik, akárcsak a nektarin, a sárgabarack vagy a szilva. Akik ezek valamelyikére allergiásak, azoknál az őszibarack is kiválthat allergiás reakciót. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a száj vagy a torok viszketése, az ajkak bizsergése, valamint az ajkak, a nyelv vagy a torok duzzanata. Az előbbiek az úgynevezett orális allergia szindróma jellegzetes tünetei, amelyek pollenallergiával is összefügghetnek.

Ritkán ugyan, de súlyosabb allergiás reakció is kialakulhat, ezért aki korábban már tapasztalt hasonló tüneteket őszibarack fogyasztása után, mindenképpen kérje allergológus tanácsát.

A gyümölcsallergiákról szóló szakirodalom szerint az őszibarack Európában az egyik leggyakoribb gyümölcsallergénnek számít.

Az egészséges embereknek is érdemes mértéket tartaniuk?

Ha nincs allergiád vagy emésztőrendszeri betegséged, az őszibaracktól nem kell tartanod. Éppen ellenkezőleg: a változatos, kiegyensúlyozott étrend részeként kifejezetten jó választás lehet.

Mint minden gyümölcs esetében, itt is igaz azonban, hogy a túlzásba vitt fogyasztás érzékenyebb emésztésű embereknél kellemetlen tüneteket okozhat. A természetes gyümölcscukrok és a rostok nagyobb mennyiségben puffadást vagy hasi diszkomfortot idézhetnek elő, ezért érdemes a szervezet jelzéseire figyelni.

Tudtad?

Sokan külön gyümölcsnek gondolják, pedig a nektarin valójában az őszibarack egyik természetes változata. A legnagyobb különbség közöttük a héjuk: míg az őszibarack bársonyos tapintású, a nektarin héja sima, tápanyagtartalmuk viszont nagyon hasonló.

Így élvezheted az őszibarackot a legjobban

Szeretnéd a legtöbbet kihozni ebből a nyári gyümölcsből? Válassz illatos, enyhén puha, de nem túlérett darabokat. Szobahőmérsékleten tovább érik, a teljesen beérett őszibarackot pedig már érdemes hűtőben tárolni, hogy lassabban romoljon.

Nemcsak magában finom: remekül illik gyümölcssalátába, joghurtba, zabkásába, grillezve húsok mellé, de nyári sütemények, galette-ek vagy morzsasütik alapanyagaként is kiváló.

Kiknek érdemes tehát odafigyelniük az őszibarack fogyasztására?

IBS-ben szenvedőknek, mert magasabb FODMAP-tartalma miatt emésztési panaszokat okozhat.

Csonthéjas gyümölcsökre allergiásoknak, akiknél allergiás reakciót válthat ki.

Érzékeny emésztésűeknek, akik nagyobb mennyiség után puffadást tapasztalnak.

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