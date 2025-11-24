Garnélás falatkák koktélszósszal
Hozzávalók
garnélasaláta
-
2 ek vaj
-
250 g garnéla
-
chili ízlés szerint
-
2 ek majonéz (Univer Erős Pistás)
-
2 ek ketchup (Univer)
-
0.5 db édeskömény
-
0.5 db kápia paprika
-
50 g cheddar sajt
-
1 tk citromhéj
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 ek snidling
-
100 g krémsajt
-
bors ízlés szerint
-
só ízlés szerint
koktélszósz
-
50 g ketchup (Univer Erős Pistás)
-
100 g ketchup (Univer)
-
1 gerezd fokhagyma
-
2 ek worcestershire-szósz
-
2 ek citromlé
-
só ízlés szerint
-
2 teáskanál torma (Univer)
összeállítás
-
150 g keksz (sós keksz, kréker, 16-20 darab)
-
petrezselyem ízlés szerint
-
só ízlés szerint (sópehely)
-
bors ízlés szerint
- 8% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 10% Zsír
garnélasaláta
-
4g vaj25 kcal
-
31g garnéla22 kcal
-
0 kcal
-
3g majonéz15 kcal
-
4g ketchup4 kcal
-
22g édeskömény5 kcal
-
2 kcal
-
6g cheddar sajt25 kcal
-
0g citromhéj0 kcal
-
0g fokhagyma1 kcal
-
0g snidling0 kcal
-
13g krémsajt31 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
koktélszósz
összeállítás
-
19g keksz79 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 8% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 10% Zsír
garnélasaláta
-
28g vaj201 kcal
-
250g garnéla178 kcal
-
0 kcal
-
22g majonéz118 kcal
-
30g ketchup30 kcal
-
175g édeskömény39 kcal
-
60g kápia paprika13 kcal
-
50g cheddar sajt202 kcal
-
2g citromhéj1 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
3g snidling1 kcal
-
100g krémsajt250 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
koktélszósz
-
50g ketchup51 kcal
-
100g ketchup101 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
15 kcal
-
16g citromlé4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
összeállítás
-
150g keksz629 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 8% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 10% Zsír
garnélasaláta
-
2.6g vaj19 kcal
-
23.5g garnéla17 kcal
-
0 kcal
-
2.1g majonéz11 kcal
-
2.8g ketchup3 kcal
-
16.5g édeskömény4 kcal
-
5.6g kápia paprika1 kcal
-
4.7g cheddar sajt19 kcal
-
0.2g citromhéj0 kcal
-
0.3g fokhagyma0 kcal
-
0.3g snidling0 kcal
-
9.4g krémsajt24 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
koktélszósz
-
4.7g ketchup5 kcal
-
9.4g ketchup10 kcal
-
0.3g fokhagyma0 kcal
-
1.9g worcestershire-szósz1 kcal
-
1.5g citromlé0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
összeállítás
-
14.1g keksz59 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 8% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 61% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8.6 g
Zsír
-
Összesen 11 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 53 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 766.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 78 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 16 mg
-
Foszfor 124 mg
-
Nátrium 536 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 24.6 g
-
Cukor 10 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 68.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 86 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 13 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 12 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 18 micro
-
Kolin: 33 mg
-
Retinol - A vitamin: 61 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 284 micro
-
β-crypt 30 micro
-
Likopin 2714 micro
-
Lut-zea 138 micro
- 8% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 61% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 68.9 g
Zsír
-
Összesen 87.8 g
-
Telített zsírsav 30 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 425 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6132.8 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 92 mg
-
Kálcium 626 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 126 mg
-
Foszfor 990 mg
-
Nátrium 4288 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 196.7 g
-
Cukor 78 mg
-
Élelmi rost 10 mg
Víz
-
Összesen 550.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 687 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 100 mg
-
D vitamin: 17 micro
-
K vitamin: 98 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 143 micro
-
Kolin: 261 mg
-
Retinol - A vitamin: 488 micro
-
α-karotin 10 micro
-
β-karotin 2270 micro
-
β-crypt 243 micro
-
Likopin 21712 micro
-
Lut-zea 1103 micro
- 8% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 61% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 6.5 g
Zsír
-
Összesen 8.3 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 40 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 577.5 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 59 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 93 mg
-
Nátrium 404 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 18.5 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 51.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 65 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 9 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 13 micro
-
Kolin: 25 mg
-
Retinol - A vitamin: 46 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 214 micro
-
β-crypt 23 micro
-
Likopin 2044 micro
-
Lut-zea 104 micro
Elkészítés
garnélasaláta
- A vajat megolvasztjuk, megfuttatjuk rajta a chilit, majd pár perc alatt rózsaszínre sütjük a garnélákat.
- A megsült garnélát késsel felaprítjuk, majd egy nagy tálba áttesszük (pár sült garnéladarabkát tegyünk félre a tálaláshoz). Hozzáadjuk a többi hozzávalót: a majonézt, a ketchupot, a finomra aprított édesköményt és kápiát, a reszelt cheddart és citromhéjat, a zúzott fokhagymát, az aprított snidlinget, valamint a krémsajtot.
- Ízlés szerint sózzuk-borsozzuk, majd az egészet alaposan összekeverjük és félretesszük.
koktélszósz
- A szósz összes hozzávalóját egy kis tálkába kimérjük, majd csomómentesre keverjük.
összeállítás
- A kész garnélasalátát a kedvenc sós krékereinkre kanalazzuk - ebből a mennyiségből, a kréker méretétől függően, kb. 15-20 falatka jön ki. A garnélasaláta tetejét ezután egy kiskanállal belapítjuk, úgy, hogy egy kis mélyedés keletkezzen - ide aztán beleöntünk egy-egy kanálkával a koktélszószból.
- A falatkák tetejét a félretett garnéladarabokkal és friss petrezselyemmel díszítjük, majd utolsó simításként meghintjük sókristállyal és frissen őrölt feketeborssal is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 5 p
Villámgyorsan elkészíthető, villatós vendégváró falatkák ezek a garnélás krékerek - egyszerre ropogósak, laktatók és elképesztően finomak! Nem csak vendégeknek ér elkészíteni, ugyanúgy ajánljuk saját használatra, akár az ünnepi menüsor részeként, akár romantikus alkalmakra, de akár az esti filmnézéshez is remekül passzol, ha úgy döntenénk, kényeztetjük a gyormunkat.