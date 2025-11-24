r
tapas rákfalatok

Garnélás falatkák koktélszósszal

Garnélás falatkák koktélszósszal, fadeszkán tálalba
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

garnélasaláta

koktélszósz

összeállítás

231
Kalória
8.6g
Fehérje
24.6g
Szénhidrát
11g
Zsír
68.8g
Víz
53.1g
Koleszterin
1.3g
Élelmi rost
9.7g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 10% Zsír

garnélasaláta

koktélszósz

összeállítás

Összesen 231 kcal
  • 8% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 10% Zsír

garnélasaláta

koktélszósz

összeállítás

Összesen 1841 kcal
  • 8% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 10% Zsír

garnélasaláta

koktélszósz

összeállítás

Összesen 173 kcal
  • 8% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 61% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    8.6 g

Zsír

  • Összesen
    11 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    53 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    766.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    78 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    16 mg
  • Foszfor
    124 mg
  • Nátrium
    536 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    24.6 g
  • Cukor
    10 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    68.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    86 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    13 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    12 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    18 micro
  • Kolin:
    33 mg
  • Retinol - A vitamin:
    61 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    284 micro
  • β-crypt
    30 micro
  • Likopin
    2714 micro
  • Lut-zea
    138 micro
Összesen 231 kcal
  • 8% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 61% Víz

Elkészítés

garnélasaláta

  1. A vajat megolvasztjuk, megfuttatjuk rajta a chilit, majd pár perc alatt rózsaszínre sütjük a garnélákat.
  2. A megsült garnélát késsel felaprítjuk, majd egy nagy tálba áttesszük (pár sült garnéladarabkát tegyünk félre a tálaláshoz). Hozzáadjuk a többi hozzávalót: a majonézt, a ketchupot, a finomra aprított édesköményt és kápiát, a reszelt cheddart és citromhéjat, a zúzott fokhagymát, az aprított snidlinget, valamint a krémsajtot.
  3. Ízlés szerint sózzuk-borsozzuk, majd az egészet alaposan összekeverjük és félretesszük.

koktélszósz

  1. A szósz összes hozzávalóját egy kis tálkába kimérjük, majd csomómentesre keverjük.

összeállítás

  1. A kész garnélasalátát a kedvenc sós krékereinkre kanalazzuk - ebből a mennyiségből, a kréker méretétől függően, kb. 15-20 falatka jön ki. A garnélasaláta tetejét ezután egy kiskanállal belapítjuk, úgy, hogy egy kis mélyedés keletkezzen - ide aztán beleöntünk egy-egy kanálkával a koktélszószból.
  2. A falatkák tetejét a félretett garnéladarabokkal és friss petrezselyemmel díszítjük, majd utolsó simításként meghintjük sókristállyal és frissen őrölt feketeborssal is.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 5 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Villámgyorsan elkészíthető, villatós vendégváró falatkák ezek a garnélás krékerek - egyszerre ropogósak, laktatók és elképesztően finomak! Nem csak vendégeknek ér elkészíteni, ugyanúgy ajánljuk saját használatra, akár az ünnepi menüsor részeként, akár romantikus alkalmakra, de akár az esti filmnézéshez is remekül passzol, ha úgy döntenénk, kényeztetjük a gyormunkat.

