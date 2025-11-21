r
Fenséges csirkepaprikás

Fenséges csirkepaprikás
Simon Gábor
Csirkepaprikás
Hozzávalók

Barna csirkealaplé

Csirkepaprikás

Tejfölös habarás

Elkészítés

Barna csirkealaplé

  1. Tegyük a csirkenyakat, a félbevágott vöröshagymát, paprikát, paradicsomot, fokhagymát és pár szál rozmaringot egy tepsire. Locsoljuk meg egy kevés kacsazsírral, forgassuk át az egészet, majd tegyük be a sütőbe 200°C-on nagyjából egy órára, hogy szépen megsülhessenek.
  2. Időnként forgassuk át, hogy egyenletesen megpiruljon. Az elkészült sült alapot vegyük ki a sütőből, majd tegyük át egy fazékba.
  3. Adjuk hozzá a friss sárgarépát, a petrezselyemgyökeret, a szárzellert. Szórjuk bele az egész borsot, a sót, végül öntsük fel vízzel. Tegyünk bele még friss rozmaringot, vagy egyéb zöldfűszereket.
  4. Forraljuk fel, majd takarékon főzzük 3-4 órát. Ha nagyon elfőne a leve, pótoljuk vízzel.
  5. Szűrjük le az alaplevet.
  6. Az alaplé nagy részét érdemes lefagyasztani, így később bármikor fel lehet használni.

Csirkepaprikás

  1. Hevítsünk fel egy serpenyőt, tegyük bele a kacsazsírt, majd a csirkecombokat bőrrel lefelé.
  2. Pirítsuk aranybarnára a combokat, majd szedjük ki őket. Ezek a pörzsanyagok is hozzáadnak az igazán jó pörköltalaphoz.
  3. Szórjuk bele a finomra vágott vöröshagymát a serpenyőbe, és pirítsuk meg üvegesre.
  4. Jöhet bele az apróra vágott paprika és a fokhagyma, amit pirítsunk tovább.
  5. Húzzuk félre, szórjuk meg a fűszerpaprikával, adjuk hozzá a paradicsomconcassét, kavarjuk át, ezután húzzuk fel egy adag alaplével.
  6. Főzzük 20-30 percet, hogy szépen megpuhulhassanak az összetevők.
  7. Tegyük vissza a csirkecombokat a paprikás alapba, és öntsük fel annyi alaplével, hogy ellepje.
  8. Szépen, lassan főzzük nagyjából egy órát, amíg megpuhulnak a combok.
  9. Szedjük ki a húst, hogy könnyebben be tudjuk habarni.

Tejfölös habarás

  1. Keverjük ki a lisztet és a vizet simára. Ezután adjuk hozzá a tejfölt is, majd kavarjuk ki.
  2. Folyamatos keverés közben öntsük a paprikásba. Ha túl sűrű lenne a paprikásunk szaftja, húzzuk fel alaplével vagy akár vízzel a kívánt sűrűséghez.
  3. Forraljuk ki a mártást pár perc alatt.
  4. Ha még simább paprikást, és világosabbat szeretnénk, akkor botmixerrel turmixoljuk simára.
  5. Tálaljuk a kedvenc köretünkkel, jó étvágyat hozzá!

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Főzés ideje: 240 p
  • Sütés ideje: 60 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
A csirkepaprikás egyike azon ételeknek, amely szinte a legközelebb áll a szívünkhöz, hisz megannyi családi ebéd emléke köthető hozzá. Igaz, hogy a nagymama paprikása mindig a legjobb lesz, de a megfelelő receptet és technikát alkalmazva mi is igazán fenségeset alkothatunk. Aki még nem készített barna alaplevet hozzá, az mindenképp próbálja ki, mivel a mártás sokkal gazdagabb ízvilágú lesz tőle!

Gazdag, szaftos csirkepaprikás nokedlivel, felülnézetből, tányéron
Gazdag, szaftos csirkepaprikás nokedlivel
Nosalty/Simon Gábor

A csirkepaprikás a magyar gasztronómiai paletta örökzöldje, mely egyszerre hordozza a hagyományos, népi konyhaművészet évszázados emlékét, a nagymama-féle ebédek nosztalgiáját, és a hétvégi családi étkezések hangulatát, egészen napjainkig. Mert vannak ételek, melyek sosem mennek ki a divatból, maximum az elkészítésük finomodik, alkalmazkodva a haladó konyhai eljárásokhoz, de megőrizve az adott étel lelkét.

Ez a csirkepaprikás-recept azoknak való, akik kihoznák a teljes maximumot az alapanyagokból, és rászánják azt a pár órát, amíg elejétől a végéig, barna alaplétől a legutolsó szem nokedliig minden elkészül. Olyan gazdag, mély, sűrű, ízgazdag csirkepaprikás lesz a jutalmunk, amit még nem kóstoltunk!

A barna alaplé

A barna csirkealaplé egy házi alaplé, amin a paprikást indítjuk: csirkenyakat, fokhagymát, hagymát, paradicsomot, paprikát rusztikusra vágva egy tepsire fektetünk, egy órán át sütjük kacsazsíron, így értékes ízeket, pörzsanyagokat kapva. Ezt a sült egyveleget, kiegészítve sárga- és fehérrépákkal, zellerszárral, rozmaringággal, vízzel felöntve 3-4 óráig főzzük. Ez maga a barna alaplé, és ez lesz a csirkepaprikás alapja, sava-borsa.

Tipp:

A házilag készített alaplé a konyha kincse: a maradékot mindig fagyasszuk le jégkockatartóban, és használjuk fel különféle levesek, raguk, rizottók, pörköltek alapjául!

A csirkehús mindig csontos legyen!

A csirkepaprikásnál nem kell sokat gondolkodnunk a hús kiválasztásán: a legjobb, ha csirke felső- és alsócombot is választunk, bőröstül, csontostól, természetesen, hiszen, mint a legtöbb magyaros ételnek, a csirkepaprikásnak is a csontból, bőrből kifővő kollagén illetve a különféle zsírok adják a sűrűségét. A csirkemellet most felejtsük el, a húst pedig, ha lehetséges, kistermelőtől szerezzük be!

A hagyma és a paprika

A másik, ami befolyásolhatja a jó sűrű, nem vízízű szaftot, ha megfelelő mennyiségű hagymát aprítunk a paprikás alapjául, és kiváló minőségű fűszerpaprikát használunk hozzá. Aki szereti, próbálja ki hozzá a füstölt fűszerpaprikát!

csirkepaprikás tányéron, rozmaringágakkal, nokedlivel
A legfinomabb csirkepaprikáshoz készítsünk magunk barna alaplevet!
Nosalty/Simon Gábor

A séf tippje:

a csirkecombokat kacsazsíron süssük előre hirtelen, pár perc alatt, jó forró serpenyőben, ezzel kérget adva a húsnak, aranybarnára pirítva a bőrt. Csak ezután következzen a hagymás-paprikás alaplében puhára főzés.

A tejfölös habarás és krémesítés

Vannak, akik előre behabarják tejföllel, liszttel a csirkepörkölt/paprikás szaftját, míg mások csak a porciózáskor tesznek egy kanál tejfölt a készétel tetejére. A habarásnál figyeljünk arra, hogy a lisztet/keményítőt mindig forraljuk ki!

A legselymesebb szaft trükkje:

ha nem ragaszkodsz a rusztikus hagymadarabokkal gazdagított paprikás szafthoz, akkor a tejfölös habarás után - a csirkehúsok kiemelését követően - botmixerrel le is turmixolhatod a teljes szaftot, a legkrémesebb eredményért!

A köret

Ahány család, annyi szokás, de a legelterjedtebb csirkepaprikás-köret a házilag szaggatott nokedli, de sokan tarhonyával vagy tésztával (pl. szarvacska) szeretik. Akkor sem dől össze a világ, ha durumlisztes tésztával esszük, sőt, vannak, akik rizzsel vagy főtt krumplival fogyasztják.

További receptjeinkből:

A savanyúság le ne maradjon!

Mi a házi ecetes céklára, a töltött almapaprikára vagy a kovászos uborkára szavazunk, de a csalamádé is nagy kedvencünk.

