Fenséges csirkepaprikás

A csirkepaprikás a magyar gasztronómiai paletta örökzöldje, mely egyszerre hordozza a hagyományos, népi konyhaművészet évszázados emlékét, a nagymama-féle ebédek nosztalgiáját, és a hétvégi családi étkezések hangulatát, egészen napjainkig. Mert vannak ételek, melyek sosem mennek ki a divatból, maximum az elkészítésük finomodik, alkalmazkodva a haladó konyhai eljárásokhoz, de megőrizve az adott étel lelkét.

Ez a csirkepaprikás-recept azoknak való, akik kihoznák a teljes maximumot az alapanyagokból, és rászánják azt a pár órát, amíg elejétől a végéig, barna alaplétől a legutolsó szem nokedliig minden elkészül. Olyan gazdag, mély, sűrű, ízgazdag csirkepaprikás lesz a jutalmunk, amit még nem kóstoltunk!

A barna alaplé

A barna csirkealaplé egy házi alaplé, amin a paprikást indítjuk: csirkenyakat, fokhagymát, hagymát, paradicsomot, paprikát rusztikusra vágva egy tepsire fektetünk, egy órán át sütjük kacsazsíron, így értékes ízeket, pörzsanyagokat kapva. Ezt a sült egyveleget, kiegészítve sárga- és fehérrépákkal, zellerszárral, rozmaringággal, vízzel felöntve 3-4 óráig főzzük. Ez maga a barna alaplé, és ez lesz a csirkepaprikás alapja, sava-borsa.

Tipp: A házilag készített alaplé a konyha kincse: a maradékot mindig fagyasszuk le jégkockatartóban, és használjuk fel különféle levesek, raguk, rizottók, pörköltek alapjául!

A csirkehús mindig csontos legyen!

A csirkepaprikásnál nem kell sokat gondolkodnunk a hús kiválasztásán: a legjobb, ha csirke felső- és alsócombot is választunk, bőröstül, csontostól, természetesen, hiszen, mint a legtöbb magyaros ételnek, a csirkepaprikásnak is a csontból, bőrből kifővő kollagén illetve a különféle zsírok adják a sűrűségét. A csirkemellet most felejtsük el, a húst pedig, ha lehetséges, kistermelőtől szerezzük be!

A hagyma és a paprika

A másik, ami befolyásolhatja a jó sűrű, nem vízízű szaftot, ha megfelelő mennyiségű hagymát aprítunk a paprikás alapjául, és kiváló minőségű fűszerpaprikát használunk hozzá. Aki szereti, próbálja ki hozzá a füstölt fűszerpaprikát!

A séf tippje:

a csirkecombokat kacsazsíron süssük előre hirtelen, pár perc alatt, jó forró serpenyőben, ezzel kérget adva a húsnak, aranybarnára pirítva a bőrt. Csak ezután következzen a hagymás-paprikás alaplében puhára főzés.

A tejfölös habarás és krémesítés

Vannak, akik előre behabarják tejföllel, liszttel a csirkepörkölt/paprikás szaftját, míg mások csak a porciózáskor tesznek egy kanál tejfölt a készétel tetejére. A habarásnál figyeljünk arra, hogy a lisztet/keményítőt mindig forraljuk ki!

A legselymesebb szaft trükkje: ha nem ragaszkodsz a rusztikus hagymadarabokkal gazdagított paprikás szafthoz, akkor a tejfölös habarás után - a csirkehúsok kiemelését követően - botmixerrel le is turmixolhatod a teljes szaftot, a legkrémesebb eredményért!

A köret

Ahány család, annyi szokás, de a legelterjedtebb csirkepaprikás-köret a házilag szaggatott nokedli, de sokan tarhonyával vagy tésztával (pl. szarvacska) szeretik. Akkor sem dől össze a világ, ha durumlisztes tésztával esszük, sőt, vannak, akik rizzsel vagy főtt krumplival fogyasztják.

A savanyúság le ne maradjon!

Mi a házi ecetes céklára, a töltött almapaprikára vagy a kovászos uborkára szavazunk, de a csalamádé is nagy kedvencünk.