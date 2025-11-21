Fenséges csirkepaprikás
Hozzávalók
Barna csirkealaplé
-
800 g csirkenyak
-
2 db vöröshagyma
-
2 db paprika
-
2 db paradicsom
-
1 fej fokhagyma
-
1 ek kacsazsír
-
1 tk fekete bors
-
4 l víz
-
5 szál rozmaring
-
1 db sárgarépa
-
2 db fehérrépa
-
3 közepes szár halványító zeller
-
1 ek só
Csirkepaprikás
-
1 ek kacsazsír
-
2 db vöröshagyma
-
2 db paprika
-
3 gerezd fokhagyma
-
1.5 ek csípős fűszerpaprika
-
4 db csirke alsócomb
-
4 db csirke felsőcomb
-
1500 ml csirkealaplé
-
1 ízlés szerint só
-
1 ízlés szerint bors
Tejfölös habarás
-
1 ek finomliszt
-
3 ek víz
-
4 ek tejföl
- 3% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 2% Zsír
Barna csirkealaplé
-
200g csirkenyak77 kcal
-
45g vöröshagyma16 kcal
-
50g paprika8 kcal
-
50g paradicsom9 kcal
-
15g fokhagyma20 kcal
-
4g kacsazsír0 kcal
-
1g fekete bors1 kcal
-
1000g víz0 kcal
-
9g rozmaring11 kcal
-
20g sárgarépa7 kcal
-
45g fehérrépa29 kcal
-
4 kcal
-
3g só0 kcal
Csirkepaprikás
-
4g kacsazsír0 kcal
-
45g vöröshagyma16 kcal
-
50g paprika8 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
4 kcal
-
125g csirke alsócomb135 kcal
-
125g csirke felsőcomb235 kcal
-
375g csirkealaplé26 kcal
-
1g só0 kcal
-
0 kcal
Tejfölös habarás
-
4g finomliszt14 kcal
-
6g víz0 kcal
-
20g tejföl40 kcal
- 3% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 2% Zsír
Barna csirkealaplé
-
800g csirkenyak308 kcal
-
180g vöröshagyma66 kcal
-
200g paprika33 kcal
-
200g paradicsom36 kcal
-
60g fokhagyma80 kcal
-
15g kacsazsír0 kcal
-
2g fekete bors5 kcal
-
4000g víz0 kcal
-
35g rozmaring46 kcal
-
80g sárgarépa29 kcal
-
180g fehérrépa115 kcal
-
120g halványító zeller15 kcal
-
11g só0 kcal
Csirkepaprikás
-
15g kacsazsír0 kcal
-
180g vöröshagyma66 kcal
-
200g paprika33 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
17 kcal
-
500g csirke alsócomb539 kcal
-
500g csirke felsőcomb939 kcal
-
1500g csirkealaplé105 kcal
-
2g só0 kcal
-
0 kcal
Tejfölös habarás
-
15g finomliszt55 kcal
-
24g víz0 kcal
-
80g tejföl158 kcal
- 3% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 2% Zsír
Barna csirkealaplé
-
9g csirkenyak3 kcal
-
2g vöröshagyma1 kcal
-
2.2g paprika0 kcal
-
2.2g paradicsom0 kcal
-
0.7g fokhagyma1 kcal
-
0.2g kacsazsír0 kcal
-
0g fekete bors0 kcal
-
44.9g víz0 kcal
-
0.4g rozmaring1 kcal
-
0.9g sárgarépa0 kcal
-
2g fehérrépa1 kcal
-
1.3g halványító zeller0 kcal
-
0.1g só0 kcal
Csirkepaprikás
-
0.2g kacsazsír0 kcal
-
2g vöröshagyma1 kcal
-
2.2g paprika0 kcal
-
0.1g fokhagyma0 kcal
-
0.1g csípős fűszerpaprika0 kcal
-
5.6g csirke alsócomb6 kcal
-
5.6g csirke felsőcomb11 kcal
-
16.8g csirkealaplé1 kcal
-
0g só0 kcal
-
0 kcal
Tejfölös habarás
-
0.2g finomliszt1 kcal
-
0.3g víz0 kcal
-
0.9g tejföl2 kcal
- 3% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 93% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 46.7 g
Zsír
-
Összesen 35 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 13 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 234 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3652.4 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 49 mg
-
Kálcium 203 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 109 mg
-
Foszfor 506 mg
-
Nátrium 2773 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 35 g
-
Cukor 11 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 1471.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 323 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 94 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 36 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 13 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 93 micro
-
Kolin: 117 mg
-
Retinol - A vitamin: 82 micro
-
α-karotin 696 micro
-
β-karotin 2342 micro
-
β-crypt 99 micro
-
Likopin 1287 micro
-
Lut-zea 956 micro
Elkészítés
Barna csirkealaplé
- Tegyük a csirkenyakat, a félbevágott vöröshagymát, paprikát, paradicsomot, fokhagymát és pár szál rozmaringot egy tepsire. Locsoljuk meg egy kevés kacsazsírral, forgassuk át az egészet, majd tegyük be a sütőbe 200°C-on nagyjából egy órára, hogy szépen megsülhessenek.
- Időnként forgassuk át, hogy egyenletesen megpiruljon. Az elkészült sült alapot vegyük ki a sütőből, majd tegyük át egy fazékba.
- Adjuk hozzá a friss sárgarépát, a petrezselyemgyökeret, a szárzellert. Szórjuk bele az egész borsot, a sót, végül öntsük fel vízzel. Tegyünk bele még friss rozmaringot, vagy egyéb zöldfűszereket.
- Forraljuk fel, majd takarékon főzzük 3-4 órát. Ha nagyon elfőne a leve, pótoljuk vízzel.
- Szűrjük le az alaplevet.
- Az alaplé nagy részét érdemes lefagyasztani, így később bármikor fel lehet használni.
Csirkepaprikás
- Hevítsünk fel egy serpenyőt, tegyük bele a kacsazsírt, majd a csirkecombokat bőrrel lefelé.
- Pirítsuk aranybarnára a combokat, majd szedjük ki őket. Ezek a pörzsanyagok is hozzáadnak az igazán jó pörköltalaphoz.
- Szórjuk bele a finomra vágott vöröshagymát a serpenyőbe, és pirítsuk meg üvegesre.
- Jöhet bele az apróra vágott paprika és a fokhagyma, amit pirítsunk tovább.
- Húzzuk félre, szórjuk meg a fűszerpaprikával, adjuk hozzá a paradicsomconcassét, kavarjuk át, ezután húzzuk fel egy adag alaplével.
- Főzzük 20-30 percet, hogy szépen megpuhulhassanak az összetevők.
- Tegyük vissza a csirkecombokat a paprikás alapba, és öntsük fel annyi alaplével, hogy ellepje.
- Szépen, lassan főzzük nagyjából egy órát, amíg megpuhulnak a combok.
- Szedjük ki a húst, hogy könnyebben be tudjuk habarni.
Tejfölös habarás
- Keverjük ki a lisztet és a vizet simára. Ezután adjuk hozzá a tejfölt is, majd kavarjuk ki.
- Folyamatos keverés közben öntsük a paprikásba. Ha túl sűrű lenne a paprikásunk szaftja, húzzuk fel alaplével vagy akár vízzel a kívánt sűrűséghez.
- Forraljuk ki a mártást pár perc alatt.
- Ha még simább paprikást, és világosabbat szeretnénk, akkor botmixerrel turmixoljuk simára.
- Tálaljuk a kedvenc köretünkkel, jó étvágyat hozzá!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés ideje: 240 p
- Sütés ideje: 60 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A csirkepaprikás egyike azon ételeknek, amely szinte a legközelebb áll a szívünkhöz, hisz megannyi családi ebéd emléke köthető hozzá. Igaz, hogy a nagymama paprikása mindig a legjobb lesz, de a megfelelő receptet és technikát alkalmazva mi is igazán fenségeset alkothatunk. Aki még nem készített barna alaplevet hozzá, az mindenképp próbálja ki, mivel a mártás sokkal gazdagabb ízvilágú lesz tőle!
A csirkepaprikás a magyar gasztronómiai paletta örökzöldje, mely egyszerre hordozza a hagyományos, népi konyhaművészet évszázados emlékét, a nagymama-féle ebédek nosztalgiáját, és a hétvégi családi étkezések hangulatát, egészen napjainkig. Mert vannak ételek, melyek sosem mennek ki a divatból, maximum az elkészítésük finomodik, alkalmazkodva a haladó konyhai eljárásokhoz, de megőrizve az adott étel lelkét.
Ez a csirkepaprikás-recept azoknak való, akik kihoznák a teljes maximumot az alapanyagokból, és rászánják azt a pár órát, amíg elejétől a végéig, barna alaplétől a legutolsó szem nokedliig minden elkészül. Olyan gazdag, mély, sűrű, ízgazdag csirkepaprikás lesz a jutalmunk, amit még nem kóstoltunk!
A barna alaplé
A barna csirkealaplé egy házi alaplé, amin a paprikást indítjuk: csirkenyakat, fokhagymát, hagymát, paradicsomot, paprikát rusztikusra vágva egy tepsire fektetünk, egy órán át sütjük kacsazsíron, így értékes ízeket, pörzsanyagokat kapva. Ezt a sült egyveleget, kiegészítve sárga- és fehérrépákkal, zellerszárral, rozmaringággal, vízzel felöntve 3-4 óráig főzzük. Ez maga a barna alaplé, és ez lesz a csirkepaprikás alapja, sava-borsa.
Tipp:
A csirkehús mindig csontos legyen!
A csirkepaprikásnál nem kell sokat gondolkodnunk a hús kiválasztásán: a legjobb, ha csirke felső- és alsócombot is választunk, bőröstül, csontostól, természetesen, hiszen, mint a legtöbb magyaros ételnek, a csirkepaprikásnak is a csontból, bőrből kifővő kollagén illetve a különféle zsírok adják a sűrűségét. A csirkemellet most felejtsük el, a húst pedig, ha lehetséges, kistermelőtől szerezzük be!
A hagyma és a paprika
A másik, ami befolyásolhatja a jó sűrű, nem vízízű szaftot, ha megfelelő mennyiségű hagymát aprítunk a paprikás alapjául, és kiváló minőségű fűszerpaprikát használunk hozzá. Aki szereti, próbálja ki hozzá a füstölt fűszerpaprikát!
A séf tippje:
a csirkecombokat kacsazsíron süssük előre hirtelen, pár perc alatt, jó forró serpenyőben, ezzel kérget adva a húsnak, aranybarnára pirítva a bőrt. Csak ezután következzen a hagymás-paprikás alaplében puhára főzés.
A tejfölös habarás és krémesítés
Vannak, akik előre behabarják tejföllel, liszttel a csirkepörkölt/paprikás szaftját, míg mások csak a porciózáskor tesznek egy kanál tejfölt a készétel tetejére. A habarásnál figyeljünk arra, hogy a lisztet/keményítőt mindig forraljuk ki!
A legselymesebb szaft trükkje:
A köret
Ahány család, annyi szokás, de a legelterjedtebb csirkepaprikás-köret a házilag szaggatott nokedli, de sokan tarhonyával vagy tésztával (pl. szarvacska) szeretik. Akkor sem dől össze a világ, ha durumlisztes tésztával esszük, sőt, vannak, akik rizzsel vagy főtt krumplival fogyasztják.
További receptjeinkből:
A savanyúság le ne maradjon!
Mi a házi ecetes céklára, a töltött almapaprikára vagy a kovászos uborkára szavazunk, de a csalamádé is nagy kedvencünk.