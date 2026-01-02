Miért sárgul a sárkányfa levele télen? Így hozhatod helyre pillanatok alatt a dracénád

A sárkányfa alsó leveleinek lassú elsárgulása és lehullása teljesen normális. A növény így újítja meg magát. Problémára akkor gyanakodj, ha egyszerre több szinten sárgul, vagy a fiatal levelek is fakulni kezdenek, ez már stressz jele.
A leggyakoribb hiba: a túlöntözés
A Dracaena marginata egyik legnagyobb ellensége a túl sok víz.
- A pangó víz oxigénhiányt okoz a gyökereknél
- A gyökerek nem tudják felvenni a tápanyagokat
- Az első tünet szinte mindig a levélsárgulás
Télen ritkábban locsolj, és csak akkor, ha a föld felső rétege már száraz. A cserép alján mindig legyen vízelvezető nyílás.
Fény és hőmérséklet: kényes egyensúly
Kell-e télen tápoldat?
Röviden: nem igazán.
Télen a növény pihen, ilyenkor a túl sok tápanyag többet árt, mint használ.
- A dracéna érzékeny a vízben lévő sókra és fluoridra
- A túltrágyázás gyökérkárosodást okozhat
- Elég tavasszal és nyáron mérsékelten tápoldatozni
Betegség vagy kártevő?
Ritkán fordul elő. Gombás gyökérrothadásra vagy atkákra akkor gyanakodj, ha:
- a gyökér kellemetlen szagú
- a levelek fonákján szövedék jelenik meg
Ha odafigyelsz az öntözésre, a fényre és nem viszed túlzásba a gondoskodást, a sárkányfa gyorsan regenerálódik. Egy kis türelemmel télen is egészséges marad, tavasszal pedig újra teljes pompájában díszíti az otthonod!