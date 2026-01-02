Életmód

2026.01.02.

Miért sárgul a sárkányfa levele télen? Így hozhatod helyre pillanatok alatt a dracénád

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A sárkányfa látványos, mégis könnyen tartható szobanövény, egészen addig, amíg télen sárgulni és hullani nem kezdenek a levelei. A jó hír: a probléma ritkán betegség, sokkal inkább apró gondozási hibák következménye. Mutatjuk, mire figyelj a hideg hónapokban, hogy újra egészséges és mutatós legyen.

A sárkányfa alsó leveleinek lassú elsárgulása és lehullása teljesen normális. A növény így újítja meg magát. Problémára akkor gyanakodj, ha egyszerre több szinten sárgul, vagy a fiatal levelek is fakulni kezdenek, ez már stressz jele.

dracéna gondozás
A dracéna levele általában a fényviszonyok miatt kezd sárgulni

A leggyakoribb hiba: a túlöntözés

A Dracaena marginata egyik legnagyobb ellensége a túl sok víz.

  • A pangó víz oxigénhiányt okoz a gyökereknél
  • A gyökerek nem tudják felvenni a tápanyagokat
  • Az első tünet szinte mindig a levélsárgulás

Télen ritkábban locsolj, és csak akkor, ha a föld felső rétege már száraz. A cserép alján mindig legyen vízelvezető nyílás.

Fény és hőmérséklet: kényes egyensúly

A sárkányfa félárnyékban érzi jól magát. Ha túl sötét helyre kerül, levelei világosodnak, majd besárgulnak. A huzat és a 15 °C alatti hőmérséklet szintén gondot okozhat: ilyenkor a levélszélek barnulnak.

Kell-e télen tápoldat?

Röviden: nem igazán.
Télen a növény pihen, ilyenkor a túl sok tápanyag többet árt, mint használ.

  • A dracéna érzékeny a vízben lévő sókra és fluoridra
  • A túltrágyázás gyökérkárosodást okozhat
  • Elég tavasszal és nyáron mérsékelten tápoldatozni

Betegség vagy kártevő?

Ritkán fordul elő. Gombás gyökérrothadásra vagy atkákra akkor gyanakodj, ha:

  • a gyökér kellemetlen szagú
  • a levelek fonákján szövedék jelenik meg

Ha odafigyelsz az öntözésre, a fényre és nem viszed túlzásba a gondoskodást, a sárkányfa gyorsan regenerálódik. Egy kis türelemmel télen is egészséges marad, tavasszal pedig újra teljes pompájában díszíti az otthonod!

Forrásunk volt.

