Mit főzzek a hétvégén? Húsmentes menüt majszolunk: energiát adó saláták, maradék lencse újjászületése és gyors péksütik várnak

Jöhet a megmaradt lencse, ezúttal hús nélkül, rengeteg energia, színes salátákból, és egy kis nassolnivaló tízórainak, uzsonnának!
SZOMBAT
Előétel
Vegán cézársaláta
Péksüti
Vegán burgonyás minipogácsa
VASÁRNAP
Ezen a hétvégén a könnyedebb falatoké, és a maradékmentésé a főszerep. Induljon a húsmentes hétvége soksok zöldséggel, vitaminnal! A ránkmaradt lencsét tegyük salátába, főzelékbe, és a gyorsan éhséget csillapító pogikról, kakaós csigákról se mondjunk le!
Jöhet a megmaradt lencse, ezúttal hús nélkül, rengeteg energia, színes salátákból, és egy kis nassolnivaló tízórainak, uzsonnának!
SZOMBAT
VASÁRNAP
A frissen sült pogácsa illata mindig összegyűjti a családot. Puha belseje miatt pillanatok alatt elfogy, ezért lehet kevés is lesz egy adag belőle.... :-)) Bármilyen alkalomra jó ...
Szilveszteri összejövetelre készült ez a vidám, színes falatka, ami egy falatban hozza a sós ízek harmóniáját. Gyorsan elkészül, jól mutat az asztalon, és garantáltan mindenki ...
A sárkányfa látványos, mégis könnyen tartható szobanövény, egészen addig, amíg télen sárgulni és hullani nem kezdenek a levelei. A jó hír: a probléma ritkán betegség, sokkal inkább apró gondozási hibák következménye. Mutatjuk, mire figyelj a hideg hónapokban, hogy újra egészséges és mutatós legyen.Németh Orsi
Ezen a hétvégén a könnyedebb falatoké, és a maradékmentésé a főszerep. Induljon a húsmentes hétvége soksok zöldséggel, vitaminnal! A ránkmaradt lencsét tegyük salátába, főzelékbe, és a gyorsan éhséget csillapító pogikról, kakaós csigákról se mondjunk le!Macsuga Viktória
A trendek cserélődnek, a cél azonban jövőre is ugyanaz marad: minél egyszerűbb, motiválóbb és hatékonyabb módon szeretnénk tenni az egészségünkért.Szabó Anna
Mi konyhai hulladékként tekintünk rá, pedig a hagymahéjból hosszú időn át főztek teát. Mire jó pontosan, miért érdemes fogyasztani? Eláruljuk!
Se hús, se lencse, se nehéz fogások: könnyen emészthető, pompás újévkezdő menü vár ma rátok!
Nagy gourménak tartod magad, aki nemcsak élvezettel eszik, hanem örömmel főz is? Ha igen, jó eséllyel otthonosan mozogsz az alapanyagok világában, és nem riadsz vissza az új ízek kipróbálásától sem. Ebben a kvízben most letesztelheted, mennyire vágod az ételek hozzávalóit – jöhet a kihívás?
Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...
A klasszikus korhelyleves valójában inkább egy kiadós főétel, mint egy leves: a savanyú káposztából főzött kolbászos fogás a magyar konyhaművészet egyik ismert és népszerű étele. ...
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.