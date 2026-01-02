Gasztro

Mit főzzek a hétvégén? Húsmentes menüt majszolunk: energiát adó saláták, maradék lencse újjászületése és gyors péksütik várnak

Ezen a hétvégén a könnyedebb falatoké, és a maradékmentésé a főszerep. Induljon a húsmentes hétvége soksok zöldséggel, vitaminnal! A ránkmaradt lencsét tegyük salátába, főzelékbe, és a gyorsan éhséget csillapító pogikról, kakaós csigákról se mondjunk le!

Jöhet a megmaradt lencse, ezúttal hús nélkül, rengeteg energia, színes salátákból, és egy kis nassolnivaló tízórainak, uzsonnának!

SZOMBAT

VASÁRNAP

sajtos falatkák

Szilveszteri parti falatkák

Szilveszteri összejövetelre készült ez a vidám, színes falatka, ami egy falatban hozza a sós ízek harmóniáját. Gyorsan elkészül, jól mutat az asztalon, és garantáltan mindenki ...

Cigánypecsenye
hagyomanyos-lencsefozelek
lencsefőzelék

Hagyományos lencsefőzelék

Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...

korhelyleves-eredeti-magyar-recept-klasszikus
káposztaleves

Az eredeti korhelyleves

A klasszikus korhelyleves valójában inkább egy kiadós főétel, mint egy leves: a savanyú káposztából főzött kolbászos fogás a magyar konyhaművészet egyik ismert és népszerű étele. ...

