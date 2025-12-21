r
Klasszikus orosz blini

Hering András
Klasszikus orosz blini
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

220
Kalória
9.3g
Fehérje
22g
Szénhidrát
10.4g
Zsír
30.3g
Víz
82.4g
Koleszterin
1g
Élelmi rost
5g
Cukor
  • 13% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 14% Zsír
Összesen 220 kcal
TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    9.3 g

Zsír

  • Összesen
    10.4 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    82 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    704.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    24 mg
  • Kálcium
    131 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    39 mg
  • Foszfor
    175 mg
  • Nátrium
    333 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    22 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    30.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    81 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    17 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    89 micro
  • Kolin:
    54 mg
  • Retinol - A vitamin:
    80 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    12 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    86 micro
Összesen 220 kcal
Fehérje

  • Összesen
    55.5 g

Zsír

  • Összesen
    62.6 g
  • Telített zsírsav
    32 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    16 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    495 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4227.2 g
  • Cink
    8 mg
  • Szelén
    141 mg
  • Kálcium
    786 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    235 mg
  • Foszfor
    1048 mg
  • Nátrium
    1997 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    131.8 g
  • Cukor
    30 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    181.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    483 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    102 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    16 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    531 micro
  • Kolin:
    321 mg
  • Retinol - A vitamin:
    477 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    70 micro
  • β-crypt
    9 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    515 micro
Összesen 1314 kcal
Fehérje

  • Összesen
    6.1 g

Zsír

  • Összesen
    6.9 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    54 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    465 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    16 mg
  • Kálcium
    86 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    26 mg
  • Foszfor
    115 mg
  • Nátrium
    220 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    14.5 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    20 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    53 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    11 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    58 micro
  • Kolin:
    35 mg
  • Retinol - A vitamin:
    53 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    8 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    57 micro
Összesen 144 kcal

Elkészítés

  1. A tejet langyosítsuk fel, keverjük el benne a cukrot, majd szórjuk bele az élesztőt. Hagyjuk felfutni 10–15 perc alatt (instant élesztőnél azonban nem szükséges a felfuttatás).
  2. Az élesztős tejhez adjuk hozzá a hajdinalisztet, keverjük simára, majd letakarva, meleg helyen kelesszük 1 órán át.
  3. A tojásokat válasszuk szét. A sárgáját keverjük a tésztához a tejföllel, a tejszínnel, a sóval és a durum búzaliszttel együtt.
  4. A tojásfehérjét verjük lágy habbá, majd óvatos mozdulatokkal forgassuk a masszába.
  5. A kész tésztát fedjük le, és hagyjuk újrakelni legalább 2 órán keresztül.
  6. Egy serpenyőt enyhén vajazzunk ki, majd közepes lángon süssünk a tésztából kisebb, vastagabb palacsintákat vagy akár nagyobb, vékonyabb bliniket. Mindkét oldalukat süssük aranybarnára.
  7. Tálaljuk sósan füstölt lazaccal, tejföllel, kaviárral vagy friss kaporral.

A blini nem egyszerű palacsinta: kelt tésztájának és a hajdinalisztnek köszönhetően karakteres, mégis könnyű fogás. Ünnepi reggelinek, vendégvárónak vagy akár elegáns előételnek is tökéletes, főleg, ha tejföllel, lazaccal vagy kaviárral tálalod.

