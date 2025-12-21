Klasszikus orosz blini
Hozzávalók
-
12 dkg durumliszt
-
12 g hajdinaliszt
-
2 tasak instant élesztő (szárított élesztő)
-
2 db tojás
-
2 ek tejföl
-
1 dl habtejszín
-
5 dl tej
-
1 teáskanál cukor
-
1 kávéskanál só
- 13% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 14% Zsír
-
20g durumliszt68 kcal
-
2g hajdinaliszt7 kcal
-
10 kcal
-
18g tojás23 kcal
-
7g tejföl13 kcal
-
17g habtejszín49 kcal
-
83g tej47 kcal
-
1g cukor3 kcal
-
1g só0 kcal
- 13% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 14% Zsír
-
120g durumliszt407 kcal
-
12g hajdinaliszt40 kcal
-
18g instant élesztő59 kcal
-
110g tojás138 kcal
-
40g tejföl79 kcal
-
100g habtejszín292 kcal
-
500g tej280 kcal
-
5g cukor19 kcal
-
4g só0 kcal
- 13% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 14% Zsír
-
13.2g durumliszt45 kcal
-
1.3g hajdinaliszt4 kcal
-
6 kcal
-
12.1g tojás15 kcal
-
4.4g tejföl9 kcal
-
11g habtejszín32 kcal
-
55g tej31 kcal
-
0.6g cukor2 kcal
-
0.4g só0 kcal
- 13% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 42% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 9.3 g
Zsír
-
Összesen 10.4 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 82 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 704.5 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 24 mg
-
Kálcium 131 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 39 mg
-
Foszfor 175 mg
-
Nátrium 333 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 22 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 30.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 81 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 17 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 89 micro
-
Kolin: 54 mg
-
Retinol - A vitamin: 80 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 12 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 86 micro
- 13% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 42% Víz
Elkészítés
- A tejet langyosítsuk fel, keverjük el benne a cukrot, majd szórjuk bele az élesztőt. Hagyjuk felfutni 10–15 perc alatt (instant élesztőnél azonban nem szükséges a felfuttatás).
- Az élesztős tejhez adjuk hozzá a hajdinalisztet, keverjük simára, majd letakarva, meleg helyen kelesszük 1 órán át.
- A tojásokat válasszuk szét. A sárgáját keverjük a tésztához a tejföllel, a tejszínnel, a sóval és a durum búzaliszttel együtt.
- A tojásfehérjét verjük lágy habbá, majd óvatos mozdulatokkal forgassuk a masszába.
- A kész tésztát fedjük le, és hagyjuk újrakelni legalább 2 órán keresztül.
- Egy serpenyőt enyhén vajazzunk ki, majd közepes lángon süssünk a tésztából kisebb, vastagabb palacsintákat vagy akár nagyobb, vékonyabb bliniket. Mindkét oldalukat süssük aranybarnára.
- Tálaljuk sósan füstölt lazaccal, tejföllel, kaviárral vagy friss kaporral.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 200 p
A blini nem egyszerű palacsinta: kelt tésztájának és a hajdinalisztnek köszönhetően karakteres, mégis könnyű fogás. Ünnepi reggelinek, vendégvárónak vagy akár elegáns előételnek is tökéletes, főleg, ha tejföllel, lazaccal vagy kaviárral tálalod.