Pörög a kaja! Itt a Nosalty új videósorozata – Lássuk, mi sül ki abból, ha a szerencsére és a kamránk tartalmára bízzuk magunkat

A Pörög a kaja a Nosalty vadonatúj, pörgős, játékos, videós gasztrosorozata, ahol egy szerencsekerék, pár alapanyag és Fekete Melinda bebizonyítja: a főzés egyszerre lehet gyors, tanulságos és maradékmentő.

A Pörög a kaja a Nosalty új, lendületes gasztrosorozata, amely a konyhai improvizáció örömét állítja középpontba. Fortuna kerekét Fekete Melinda, a Nosalty videós tartalomgyártója pörgeti, aki nem a rettentő bonyolult recepteket, hanem a gyors, működő, szerethető fogásokat keresi, hogy minél kevesebb hiba csússzon a gépezetbe a maradékmentés során is. Arra is rávilágít, mennyire sokrétű egy-egy alapanyag, hiszen számos különböző fogást tudunk elkészíteni néhány hozzávalóval a középpontban.

A sorozat állandó szereplője egy szerencsekerék, ami aktuálisan dönt a főzés menetéről.

A kihívás adott: abból kell főzni, ami épp a konyhában van, mindössze néhány alapanyagból, gyorsan és egyszerűen. A hangsúly nem a tökéletességen, hanem a kreatív megoldásokon van – azon, hogyan lehet rögtönözni, újragondolni és bátran kísérletezni.

Melinda ezúttal egy villámgyors láva cake készítése mellett döntött:

Pörög a kaja! Itt a Nosalty új videósorozata! Receptért kattints a képre! Gelencsér Zsombor / Nosalty

A Pörög a kaja egyszerre szórakoztat és edukál: segít eligazodni az alapanyagok között, praktikus tippeket ad a hétköznapi főzéshez, és közben vicces, ismerős konyhai szituációkat hoz, amikre könnyű azt mondani: „na igen, ez velem is megtörtént már”.