2026.02.03.

Szuper áron a Lidl Parkside csőgörénye – Többé nem kell szerelőt hívni az eldugult lefolyóhoz

Nosalty profilképe Nosalty

Az e heti akciós újságokat átnézve nem tudjuk nem észrevenni a Lidl Parkside eszközét, aminek segítségével nem lesz szükség többé vízszerelőre, mert egyedül is könnyedén kitisztíthatod az eldugult lefolyót.

Az akciós újságok legjobb ajánlatait minden héten elhozzuk nektek. Most a Lidl február 5-től érvényes ajánlatai között leltünk rá egy szuper takarítóeszközre, ami ráadásul kedvező áron lehet a miénk. Ezzel pedig rengeteget spórolhatunk a későbbiekben, ugyanis nem lesz többé szükség vízvezeték-szerelőre!

Lidl üzlet
Szuper áron a Lidl Parkside eszköze – Többé nem kell az eldugult lefolyóhoz vízszerelőt hívni

Ha te is unod már, hogy rendszerint eldugul a lefolyó, akár a konyhában, akár a fürdőben, és mélyen a zsebedbe kell nyúlnod, hogy szakembert hívj ki a probléma elhárításához, akkor a Lidl akciója neked szól. Az olyan fapados megoldásokat, mint a szódabikarbóna és ecet kombinációja most tegyük félre, ugyanis egy igazán hatékony megoldást kínál az üzlet Parkside eszköze.

Megkönnyíti az életet a Lidl Parkside eszköze

A Lidl nonfood kínálatában szinte minden héten akad olyan eszköz, ami praktikus és megkönnyíti az ember életét.

Ilyen a Parkside akkus csőtisztítója, ami 19 999 forintért lehet a mienk, és 3 év garancia jár hozzá.

A tisztító ideális kb. 19-51 mm-es közötti lefolyócsövek tisztításához. A vezérlése 3 fokozatú ergonomikus karral működik. Beépített LED-munkalápával ellátott, üresjárati fordulatszáma pedig kb. 0-620 fordulat/ perc.

Lidl akciós újság
Akkus csőtisztító a Lidlben
forrás

Barkácseszközök is elérhetőek a Lidl kínálatában

Akkus kinyomópisztoly:

  • aki szeret barkácsolni, annak hasznára lehet, mindössze 14 999 forintért
  • 6 fokozata segít az ideális adagolásban, így gyorsan és precízen lehet dolgozni
  • az eszköz automatikus visszahúzódó tolórúddal ellátott
  • beépített LED munkalámpája van, nyomóereje pedig kb. 5000 N

Forrásunk volt.

