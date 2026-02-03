Szuper áron a Lidl Parkside csőgörénye – Többé nem kell szerelőt hívni az eldugult lefolyóhoz

Az e heti akciós újságokat átnézve nem tudjuk nem észrevenni a Lidl Parkside eszközét, aminek segítségével nem lesz szükség többé vízszerelőre, mert egyedül is könnyedén kitisztíthatod az eldugult lefolyót.

Az akciós újságok legjobb ajánlatait minden héten elhozzuk nektek. Most a Lidl február 5-től érvényes ajánlatai között leltünk rá egy szuper takarítóeszközre, ami ráadásul kedvező áron lehet a miénk. Ezzel pedig rengeteget spórolhatunk a későbbiekben, ugyanis nem lesz többé szükség vízvezeték-szerelőre!

Ha te is unod már, hogy rendszerint eldugul a lefolyó, akár a konyhában, akár a fürdőben, és mélyen a zsebedbe kell nyúlnod, hogy szakembert hívj ki a probléma elhárításához, akkor a Lidl akciója neked szól. Az olyan fapados megoldásokat, mint a szódabikarbóna és ecet kombinációja most tegyük félre, ugyanis egy igazán hatékony megoldást kínál az üzlet Parkside eszköze.

Ilyen a Parkside akkus csőtisztítója, ami 19 999 forintért lehet a mienk, és 3 év garancia jár hozzá.

A tisztító ideális kb. 19-51 mm-es közötti lefolyócsövek tisztításához. A vezérlése 3 fokozatú ergonomikus karral működik. Beépített LED-munkalápával ellátott, üresjárati fordulatszáma pedig kb. 0-620 fordulat/ perc.

Barkácseszközök is elérhetőek a Lidl kínálatában

Akkus kinyomópisztoly:

aki szeret barkácsolni, annak hasznára lehet, mindössze 14 999 forintért

6 fokozata segít az ideális adagolásban, így gyorsan és precízen lehet dolgozni

az eszköz automatikus visszahúzódó tolórúddal ellátott

beépített LED munkalámpája van, nyomóereje pedig kb. 5000 N

