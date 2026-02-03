Perzsa joghurtos uborkasaláta
Hozzávalók
- 3% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 3% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 3% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 3% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 83% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8.2 g
Zsír
-
Összesen 16.3 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 13 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 630.8 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 262 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 80 mg
-
Foszfor 207 mg
-
Nátrium 72 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 21.2 g
-
Cukor 11 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 226.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 167 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 33 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 19 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 89 micro
-
Kolin: 28 mg
-
Retinol - A vitamin: 27 micro
-
α-karotin 11 micro
-
β-karotin 51 micro
-
β-crypt 26 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 25 micro
Elkészítés
- Előveszünk egy nagy keverő- vagy salátástálat és szépen, sorban kimérjük bele az aprított alapanyagainkat: az apróra kockázott uborkát, az összetört diót, a finomra aprított salottát, a reszelt citromhéjat és fokhagymát, a beáztatott mazsolát.
- Ízlés szerint fűszerezzük sóval-borssal, és tetemes mennyiségű friss zöldfűszerrel (nálunk menta és kapor került bele). Ha tudunk szerezni, adjunk hozzá kevés szárított rózsaszirmot is, ami nagyon izgalmassá varázsolja a salátát.
- A sok-sok kockázott-aprított alapanyagot ezután lazán összeforgatjuk. Majd hozzáadjuk a joghurtot és az olívaolajat, és ezzel is kikeverjük a salátát.
- A kész joghurtos uborkasalátát egy nagyobb, díszes tányérban tálaljuk. A tetejét díszítsük olívaolajjal, friss zöldfűszerekkel és rózsaszirommal, mellé pedig pirított pitaszeleteket kínáljunk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés módja: hidegkonyha
Ha szeretitek Nyugat-Ázsia izgalmas ízvilágát, akkor próbáljátok ki ezt a villámgyors és ínycsiklandó perzsa joghurtos uborkasalátát, ami évszázadok óta az étkezések gyakori és fontos szereplője a perzsa konyhában. A régióra kimondottan jellemző alapanyag az uborka és a joghurt egyaránt, ezt a mennyei salátát pedig mártogatósként ugyanúgy fogyaszthatjuk, mint húsételek vagy grillezett zöldségek köreteként.