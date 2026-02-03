r
Perzsa joghurtos uborkasaláta

Rosanics Petra
Perzsa joghurtos uborkasaláta olívaolajjal, friss fűszerekkel és rózsaszirommal díszítve, pitaszeletekkel díszítve, ornamentikus tányérra tálalva
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

247
Kalória
8.2g
Fehérje
21.2g
Szénhidrát
16.3g
Zsír
226.2g
Víz
13g
Koleszterin
4.3g
Élelmi rost
10.8g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 247 kcal
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 984 kcal
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 89 kcal
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 83% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    8.2 g

Zsír

  • Összesen
    16.3 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    13 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    630.8 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    262 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    80 mg
  • Foszfor
    207 mg
  • Nátrium
    72 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    21.2 g
  • Cukor
    11 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    226.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    167 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    33 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    19 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    89 micro
  • Kolin:
    28 mg
  • Retinol - A vitamin:
    27 micro
  • α-karotin
    11 micro
  • β-karotin
    51 micro
  • β-crypt
    26 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    25 micro
Összesen 247 kcal
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 83% Víz

Elkészítés

  1. Előveszünk egy nagy keverő- vagy salátástálat és szépen, sorban kimérjük bele az aprított alapanyagainkat: az apróra kockázott uborkát, az összetört diót, a finomra aprított salottát, a reszelt citromhéjat és fokhagymát, a beáztatott mazsolát.
  2. Ízlés szerint fűszerezzük sóval-borssal, és tetemes mennyiségű friss zöldfűszerrel (nálunk menta és kapor került bele). Ha tudunk szerezni, adjunk hozzá kevés szárított rózsaszirmot is, ami nagyon izgalmassá varázsolja a salátát.
  3. A sok-sok kockázott-aprított alapanyagot ezután lazán összeforgatjuk. Majd hozzáadjuk a joghurtot és az olívaolajat, és ezzel is kikeverjük a salátát.
  4. A kész joghurtos uborkasalátát egy nagyobb, díszes tányérban tálaljuk. A tetejét díszítsük olívaolajjal, friss zöldfűszerekkel és rózsaszirommal, mellé pedig pirított pitaszeleteket kínáljunk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés módja: hidegkonyha
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ha szeretitek Nyugat-Ázsia izgalmas ízvilágát, akkor próbáljátok ki ezt a villámgyors és ínycsiklandó perzsa joghurtos uborkasalátát, ami évszázadok óta az étkezések gyakori és fontos szereplője a perzsa konyhában. A régióra kimondottan jellemző alapanyag az uborka és a joghurt egyaránt, ezt a mennyei salátát pedig mártogatósként ugyanúgy fogyaszthatjuk, mint húsételek vagy grillezett zöldségek köreteként.

