Vannak trendek, amik igazából sosem mennek ki a divatból. Bár egy letűnt korszakot idéznek, aztán mégis újabb figyelmet vívnak ki maguknak. A szakértők szerint az idei év nagy visszatérője, a terrazzo burkolat lesz a trendi.

Jönne-mennek a trendek, de a retró darabok között mindig van olyan, ami visszatér a jelenbe. Szerencsére nem a padlószőnyegről van szó, hanem a konyhapultokat burkoló, igen különleges mintázatú csempéről, ami nem más, mint a terrazzo.

Ezt a retró darabot látja szívesen minden konyhapulttervező 2026-ban

A terrazzo munkalapok, bár egy másik korszakot idéznek (gondoljunk csak a 70-es évek közintézményeire), most nagyon úgy néz ki, hogy visszatérőben vannak.

Azt hiszem, 2026-ra a terrazzo munkalapok valódi térnyerését fogjuk látni. Természetes, organikus textúrát hoznak, amely csendes luxusérzetet kölcsönöz a konyhának – mondta Ruth Milne, a Studio Milne alapítója.

Kifinomultnak hat, miközben ügyesen hoz új színt a konyhába. Mindezzel együtt pedig hosszú élettartamú, miközben játékosságot csempészik a helyiségbe.

Fenntartható, kevés karbantartást igényel, és mintát ad anélkül, hogy túl sok lenne.

Mi is pontosan a terrazzo csempe?

A terrazzo csempék vagy munkalapok apró kő- vagy üvegdarabkák cementbe vagy gyantába ágyazásával készül. A polírozott vagy pettyezett eredmény teljesen egyedi, nincs két ugyanolyan, és nagyon tartós. Ez a módszer a 16. századi Velencéig nyúlik vissza, ugyanis ekkor készítettek a kézművesek először a márványmaradékból dekoratív burkolatot teraszaikra.

Fenntartható, kevés karbantartást igényel, és mintát ad anélkül, hogy túl sok lenne

Amit még tudni érdemes róla

Jellegzetes, foltos megjelenésével a terrazzo szinte kötelező eleme lehet egy álomszerű, retró hangulatú konyhának. Az elmúlt évek folyamatos anyagfejlesztéseinek köszönhetően azonban ez az ősi burkolat a modern otthonokban is újra relevánssá vált. Bár a klasszikus, zúzalékos cement terrazzo munkalapok továbbra is népszerűek, különösen kültéri felületeken, ma már olyan korszerű változatok is elérhetők, amelyek tartósabbak és kevesebb karbantartást igényelnek.

A modern építészetben egyre gyakrabban alkalmazzák az epoxi- vagy gyantaalapú terrazzo felületeket. Ezek természetes kő- és üvegzúzalékból készülnek gyanta kötőanyaggal, így vékonyabbak és könnyebbek a hagyományos változatoknál. Milne szerint a gyantaalapú terrazzo ideális választás konyhákba:

Kevésbé porózus, mint a cementalapú terrazzo, ezért jobban ellenáll a foltoknak, és a mindennapi használat során is praktikusabb.

A piacon már környezetbarát alternatívák is megtalálhatók, amelyek növényi alapú gyantába ágyazott újrahasznosított anyagokból készülnek.

A terrazzo fejlődése azonban nemcsak az anyaghasználatban, hanem a dizájnban is tetten érhető. A formica vagy laminált munkalapokkal szemben, amik gyakran elavult hatást keltenek, a terrazzo frissességet, színt és játékosságot visz a letisztult, minimalista terekbe.

És amikor a tervezők azt mondják a szakértők, hogy a terrazzo mindenhol felbukkan, azt komolyan is gondolják.

A terrazzo ismét mindenütt jelen van, nemcsak padlóként, hanem zuhanyfalakon, mosdókon, sőt, beépített mosdókagylókon is – mondja Jill Siegel fürdőszobatervezési szakértő.

Ez az időtálló felület képes együtt változni a trendekkel, karaktert adni a térnek anélkül, hogy túlzsúfolttá válna.

Forrásunk volt.